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Alise sieht auf dem Papier fast so aus wie Alice. Das Ende könnt ihr in Lettland aber deutlich hören: Das E bleibt stehen und bekommt seine eigene kleine Silbe. Auch der Namenstag von Alise hat dort seinen festen Platz im Kalender.

Alise auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft lettische Form von Alice Bedeutung von edler Art Aussprache lettisch ungefähr A-li-se mit hörbarem E Silben 3 Namenstag 4. März in Lettland

Von Adelheid über Alice zu Alise

Hinter der lettischen Form Alise steckt dieselbe Namensgeschichte wie bei Alice.

Die Spur führt über altfranzösische Formen bis zu Adelheid. Im alten Namen stehen zwei Teile für „edel“ und „Art“ oder „Wesen“. Daraus kommt die häufige Deutung „von edler Art“. Wie deutlich sich ein Name auf dieser langen Reise verändern kann, merkt ihr besonders gut, wenn ihr Adelheid und Alise einmal direkt nacheinander aussprecht.

Wie spricht man Alise aus?

Das Lettische betont meist die erste Silbe. Bei Alise hilft deshalb A-li-se als Annäherung.

Sprecht das S dabei stimmlos und das E am Ende mit. Ali und Lise sind mögliche Kosenamen für den Alltag. Wenn euch drei Silben gefallen, könnt ihr mit Alisa vergleichen. Der Wechsel von E zu A verändert den Schluss, obwohl der Anfang sehr ähnlich bleibt.

Ein Zweitname für Alise

Alise Marie verschiebt die Betonung zum Ende der Kombination und lässt beide Namen gut hörbar.

Wenn ihr ein kürzeres Ende mögt, probiert Alise Liv. Der Wechsel von einem vokalischen Ende zu einem klaren L grenzt beide Namen beim Sprechen voneinander ab. Für die Entscheidung hilft es, die Kombination einmal mit dem Familiennamen am Stück zu sagen.

Namenstag am 4. März

In Lettland steht Alise am 4. März im Namenstagskalender.

Sie teilt sich den Tag mit Auce und Enija. Das ist der lettische Termin für die genaue Schreibweise Alise. Wenn euch der Namenstag wichtig ist, habt ihr so ein konkretes Datum für die Familienrunde. Ein weiterer Name mit festem lettischen Kalendertermin ist Alvis. Sein Namenstag fällt auf den 30. August.

Alise beim lettischen ESC-Vorentscheid

Alise Haijima Die Sängerin nahm mit „Tricky“ an „Supernova“ teil, dem lettischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann