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Alora fällt auf, obwohl ihr den Namen beim ersten Lesen gut aussprechen könnt. Die Betonung liegt in der Mitte, das Ende klingt wie bei vertrauten Namen mit RA. Bei der Bedeutung lohnt es sich dagegen, genauer hinzusehen.

Alora auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft moderner Vorname im englischsprachigen Gebrauch Bedeutung genaue Herkunft und Bedeutung ungeklärt, möglicherweise Variante von Elora Aussprache auf Deutsch etwa a-LO-ra Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Woher kommt Alora?

Ein Namenslexikon nennt Alora als mögliche Schreibvariante von Elora. Die genaue Herkunft ist ungeklärt.

Elora Danan heißt eine Figur aus der Welt von „Willow“. In den Angaben von Lucasfilm könnt ihr die Schreibweise mit E nachlesen. Alora mit A an erster Stelle ist als eigener Vorname in US-Namensstatistiken erfasst. Im Schriftbild liegt auch das italienische allora nahe, ein Alltagswort im Sinne von „also“ oder „dann“. Das italienische Wort hat zwei L, und ein Ursprung des Vornamens darin ist offen.

Aussprache und kurze Rufnamen

Für eine deutsche Aussprache passt a-LO-ra mit betontem O.

Alora fängt offen an und wird zum Ende hin weicher. Lori, Lora oder Allie wären persönliche Rufnamen. Lara ist ein Vergleich für alle, die das RA am Ende mögen und mit zwei Silben auskommen möchten. Aurora greift den Dreisilbenrhythmus auf und hat eine eigene Geschichte. Wer an den drei Silben und dem Ende auf RA Gefallen findet, kann auch Alwara laut danebenstellen.

Zwei Zweitnamen mit verschiedenem Klang

Alora Jasmin macht mit dem betonten Ende von Jasmin einen hörbaren Bogen.

Alora Liv ist dagegen besonders knapp. Das L erinnert an die Mitte von Alora, der einsilbige Schluss lässt sich auch mit einem langen Familiennamen noch gut sprechen.

Gibt es einen Namenstag für Alora?

Für Alora ist kein eigener Namenstag verlässlich belegt.

Alora als Künstlername

ALORA Unter diesem Künstlernamen veröffentlichte die Musikerin die Debütsingle „Love Is Dead“. Ihr Profil auf der Nachwuchsplattform des australischen Senders ABC stellt den Song und ihre Musik vor.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann