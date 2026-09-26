Alina: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Alina klingt leicht und vertraut, hat aber eine längere Namensgeschichte, als die fünf Buchstaben vermuten lassen. Eine wichtige Spur führt über Aline und Adeline bis zu Adelheid. Wer die Herkunft genauer betrachtet, merkt: Hinter der häufig genannten Deutung „edel“ stehen mehrere sprachliche Zwischenschritte.
Zwischen vielen ähnlich klingenden Namen kann Alina leicht mit Aline oder Elina verwechselt werden. In unserer Babynamenliste von A bis Z könnt ihr die Schreibweisen nebeneinander vergleichen. Für Alinas Herkunft lohnt sich dann ein Blick auf die ältere Namensfamilie.
Alina auf einen Blick
Alina ist ein Mädchenname. Bedeutung und verwandte Formen ergeben sich aus seiner belegbaren Herkunft.
|Herkunft
|Vor allem als Variante von Aline und Adeline erklärt; weitere Herleitungen möglich
|Bedeutung
|Über Adelheid mit „von edler Art“ verbunden
|Aussprache
|Meist A-li-na, drei Silben
|Formen
|Aline, Adeline; ähnlich klingend: Lina
|Namenstag
|16. Dezember in Anlehnung an Adelheid
Wie kam Alina zu ihrer Bedeutung?
Der Weg zu „edel“ führt über mehrere Namen.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt Alina als eine mögliche Variante von Aline. Aline wiederum ist eine Kurzform von Adeline; dahinter stehen Adele und Adelheid. Das althochdeutsche Wort adal erklärt die Deutung „von edler Art“. Das heißt nicht, dass jedes Kind namens Alina eine bestimmte Eigenschaft mitbekommt: Es ist die Geschichte des Wortes, keine Charakterbeschreibung.
Ein vertrauter Name mit bewegter Beliebtheit
Alina wurde in Deutschland vor allem ab den 1970er-Jahren häufiger vergeben.
In den 2000er-Jahren gehörte der Name laut GfdS regelmäßig zu den 50 beliebtesten Mädchennamen. Danach ging die Vergabe etwas zurück, ohne dass Alina selten geworden wäre. Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 28.400 Vergaben als ersten Vornamen; das ist seine Auswertung, keine vollständige amtliche Geburtenstatistik.
Schreibweise und Kurzformen im Familienalltag
Alina ist im Deutschen leicht zu lesen und zu schreiben.
Weil Lina bereits im Namen steckt, bietet sich das als mögliche Kurzform an. Auch Ali könnte in einer Familie entstehen; ob ein Mädchen seinen Namen tatsächlich abkürzen möchte, entscheidet sich im Alltag. Aline und Adeline sind eigenständige verwandte Namen und sollten bei Statistiken nicht automatisch mit Alina zusammengerechnet werden.
Was könnte bei Alina Anlass für Nachfragen sein?
Ein offensichtliches, fest mit Alina verbundenes Schimpfwort ist nicht bekannt.
Eher kann der Name am Telefon mit Aline, Alena oder Elina verwechselt werden. Solche Rückfragen sind normal und für sich genommen kein Grund gegen einen Namen. Wenn ihr zwischen ähnlichen Formen schwankt, hilft es, die Schreibweise einmal ohne Erklärung jemandem vorzulesen und danach aufzuschreiben.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Alina – Herkunft und Namensgeschichte.
- Knud Bielefeld: Auswertung zu Alina – geschätzte Erstnamen-Vergaben 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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