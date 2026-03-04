Schnelle Quarkbrötchen ohne Zucker – perfekt für die ganze Familie

Manchmal sind es genau die einfachen Rezepte, die im Familienalltag am besten funktionieren. Diese Quarkbrötchen ohne Zucker gehören definitiv dazu. Der Teig ist in wenigen Minuten zusammengerührt, braucht keine Gehzeit und die Brötchen stehen schon nach kurzer Zeit warm und duftend auf dem Tisch. Perfekt für ein gemütliches Familienfrühstück, für die Brotdose im Kindergarten oder als schneller Snack zwischendurch.Springe zu Rezept
Das Schöne an Quarkbrötchen: Sie sind angenehm locker, leicht saftig und schmecken sowohl pur als auch mit süßen oder herzhaften Aufstrichen. Ein bisschen Butter, Frischkäse oder ein Klecks Marmelade – mehr braucht es oft gar nicht. Und weil der Teig ohne zusätzlichen Zucker auskommt, sind die Brötchen eine tolle Alternative zu vielen klassischen Frühstücksbackwaren.
Gerade im Alltag mit Kindern ist so ein unkompliziertes Rezept Gold wert. Die Zutaten hat man meistens ohnehin im Haus und selbst spontane Backaktionen am Wochenende oder an einem freien Nachmittag sind damit schnell möglich. Während der Backofen arbeitet, breitet sich schon der typische Duft von frisch gebackenen Brötchen in der Küche aus – ein kleiner Moment, der sofort ein bisschen Gemütlichkeit ins Haus bringt.
Quarkbrötchen ohne Zucker – schnell aus dem Ofen
Utensilien
- Rührhaken oder Küchenmaschine (optional)
- Backblech
- Backpapier
Zutaten
- 275 g Mehl (z.B. Dinkelmehl)
- 1 Päckchen Backpulver
- 250 g Quark
- 6 EL Milch bei Bedarf etwas mehr
- 4 EL Öl (z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl)
- 1 TL Salz optional
Anleitungen
- Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Blech mit Backpapier belegen.
- Mehl, Backpulver, Quark, Milch, Öl (und optional eine Prise Salz) in eine Schüssel geben und zu einem glatten Teig verkneten. Falls der Teig sehr fest wirkt, esslöffelweise etwas Milch ergänzen.
- Aus dem Teig etwa 8 Brötchen formen und auf das Blech setzen. Optional: mit etwas Milch oder verquirltem Ei dünn bestreichen.
- Die Quarkbrötchen ca. 15 Minuten backen, bis sie leicht goldbraun sind. Kurz abkühlen lassen und genießen.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Interessante Fakten rund um Quarkbrötchen
Quarkbrötchen gehören zu den sogenannten Quark-Öl-Teigen. Diese Teigart ist besonders beliebt, weil sie ganz ohne Hefe auskommt. Statt einer langen Gehzeit sorgt hier Backpulver dafür, dass der Teig beim Backen locker aufgeht. Das spart Zeit und macht das Rezept besonders unkompliziert.
Ein weiterer Vorteil: Durch den Quark bleibt der Teig angenehm saftig und weich. Gleichzeitig liefert Quark eine Portion Eiweiß und sorgt dafür, dass die Brötchen nicht so trocken werden wie viele andere schnelle Backwaren.
Viele Familien mögen Quarkbrötchen auch deshalb so gerne, weil sie sich leicht variieren lassen. Der Grundteig ist relativ neutral – dadurch passen sowohl süße als auch herzhafte Zutaten dazu. Beliebt sind zum Beispiel Rosinen, kleine Apfelstücke oder etwas Zimt. Wer es lieber herzhaft mag, kann auch Käse oder feine Kräuter unter den Teig mischen.
Und noch ein schöner Pluspunkt für Familien mit kleinen Kindern: Quarkbrötchen ohne Zucker können grundsätzlich auch schon von Kindern ab etwa einem Jahr gegessen werden, sofern sie altersgerecht belegt oder pur angeboten werden. Durch die weiche Krume lassen sie sich gut kauen und eignen sich daher auch für kleine Frühstückshände.
Am besten schmecken Quarkbrötchen natürlich frisch aus dem Ofen. Falls doch einmal etwas übrig bleibt, lassen sie sich problemlos einfrieren und später kurz im Ofen oder Toaster aufbacken. So hat man jederzeit schnell frische Brötchen zur Hand – ganz ohne Bäckerbesuch.
