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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Euer Kind hält sich einen Bauklotz ans Ohr. „Hallo?“, sagt es und wartet kurz. Dann kramt es einen zweiten Klotz aus der Kiste und reicht ihn euch. Jetzt seid ihr dran. Mit 19 Monaten kann aus so einer kleinen Idee schon ein Spiel zu zweit werden. Ihr könnt mitmachen, auch wenn euer Baby erst einzelne Wörter sagt oder euch vor allem mit Blicken und Gesten zeigt, was es vorhat.

Im 18. Monat ging es unter anderem darum, wie euer Kind euch auf etwas aufmerksam macht. Jetzt lädt es euch vielleicht schon ein, bei einer eigenen Idee mitzuspielen. Im Baby-Entwicklungskalender findet ihr die bisherigen Monate im Überblick.

Was mit 19 Monaten im Alltag auffallen kann Manche Kinder verbinden erste Wörter. Andere verwenden einzelne Wörter, Laute oder Gesten, um euch zu zeigen, was sie meinen.

Ein Klotz kann zum Telefon werden, eine Schachtel zur Garage. Schaut, welche Idee euer Kind euch zeigt, und spielt ein Stück mit.

Euer Kind will womöglich öfter selbst entscheiden. Eine kleine Wahl kann helfen, wenn ohnehin bald ein Wechsel ansteht.

Wenn sich beim Schlafen etwas verändert, schaut auch auf den Mittagsschlaf und auf die Zeit vorm Zubettgehen.

Was kann ein Baby mit 19 Monaten?

Viele Kleinkinder verbinden in diesem Alter Dinge, die sie kennen, mit neuen Ideen. Vielleicht zieht euer Kind einen Wagen durch den Raum, hält an und lädt noch ein Stofftier auf.

Oft probiert euer Kind mehrere Wege, wenn es etwas öffnen oder festhalten will. Dein Kind hält die kleine Tasche mit einer Hand fest, versucht sie mit der anderen zu öffnen und nimmt sie schließlich auf den Schoß. Beim Spielen ergeben sich solche Aufgaben von allein. Lasst ihm Zeit, ehe ihr etwas öffnet oder zurechtrückt. Wenn es euch die Tasche hinhält, könnt ihr zum Beispiel nur den Verschluss lösen und abwarten, wie es weitermacht.

Auch beim Laufen ergeben sich neue Aufgaben. Euer Kind schiebt vielleicht einen Ball an und folgt ihm dann um eine Ecke. Eine niedrige Stufe kann spannend werden, weil es eine andere Bewegung braucht als auf ebenem Boden. Bleibt dabei in Griffnähe und sichert Treppen zu Hause mit einem passenden Schutzgitter. Mehr dazu findet ihr bei der Kindersicherheit in Haus und Wohnung. Draußen bietet schon ein ruhiger Spielplatz Platz, um das eigene Tempo zu finden.

Vielleicht nimmt dein Kind den Löffel heute mit links und den Malstift morgen mit rechts. Gebt ihm Dinge so hin, dass es sie mit beiden Händen erreichen kann. Beim Ausprobieren merkt es selbst, mit welcher Hand es gerade besser zurechtkommt. Besonders interessant ist oft, wie beide Hände zusammenarbeiten, etwa wenn eine die Schachtel hält und die andere den Deckel anhebt.

Wie spricht ein Kind mit 19 Monaten?

Ein „mehr Brot“ am Tisch oder ein „Papa weg“ am Fenster kann schon eine kleine Wortkombination sein. Manche Kinder reden jetzt erst einmal weiter mit einzelnen Wörtern und ergänzen sie mit Blicken, Lauten oder Gesten.

Wenn euer Kind „Dindin“ sagt, sobald es sein Lieblingsfahrzeug sieht, habt ihr vielleicht schnell heraus, was es meint. Greift den Gedanken auf. „Ja, da ist dein Bagger. Der schiebt den Sand weg.“ So hört es das Wort im passenden Moment und kann sich weiter an eurem Gespräch beteiligen. Bei mehreren Familiensprachen könnt ihr die Sprache verwenden, in der ihr euch sicher und wohlfühlt. Wenn ihr den Wortschatz einschätzen möchtet, schaut darauf, welche Wörter euer Kind in allen Sprachen verwendet.

Beim Vorlesen mit kleinen Kindern könnt ihr nach einem auffälligen Bild kurz innehalten. Vielleicht deutet euer Kind auf den Hasen im Buch und sucht ihn danach auf der nächsten Seite. Benennt, was euer Kind gerade entdeckt, und gebt ihm anschließend einen Moment. Wenn es zur gleichen Seite zurückblättert, könnt ihr zusammen schauen, was der Hase noch macht. So entsteht aus einer Geschichte oft ein Gespräch, das gerade nur euch beiden gehört.

Aus zwei Wörtern wird ein kleiner Satz Wenn dein Kind „Auto da“ sagt, kannst du antworten: „Ja, da steht das rote Auto.“ Ein kurzes „mehr Brot“ kannst du mit „Du möchtest noch ein Stück Brot“ aufnehmen. So hört dein Kind, wie ihr den Gedanken in einen Satz packt. Danach geht euer Alltag einfach weiter.

Euer Kind spricht mit 19 Monaten noch nicht

Wenn euer Kind mit 19 Monaten noch keine Wörter mit einer festen Bedeutung verwendet, sprecht es zeitnah in der kinder- und jugendärztlichen Praxis an. Erzählt, wie es sonst mit euch in Kontakt kommt. Vielleicht zeigt es auf einen Platz, wenn ihr nach dem Ball fragt, folgt eurem Blick oder holt jemanden, wenn sich eine Spielzeugschachtel schwer öffnen lässt. Solche Beispiele helfen dabei, das Sprechen und das Verstehen gemeinsam einzuschätzen.

Sagt auch dazu, wenn euer Kind auf Stimmen oder Geräusche oft kaum reagiert oder Wörter und Gesten, die es bereits benutzt hat, wieder verschwinden. Die Praxis kann den nächsten Schritt mit euch besprechen und bei Bedarf das Hören überprüfen. Wie die Abklärung und frühe Unterstützung aussehen können, erklärt unser Ratgeber zur Logopädie bei Kindern.

Spielideen mit 19 Monaten für drinnen und draußen

Wenn euer Kind so tut, als wäre ein Bauklotz ein Telefon, könnt ihr seine Idee einfach aufgreifen. Oft reicht ein Gegenstand, den es aus eurem Alltag kennt.

Macht aus einer flachen Schachtel eine Garage. Schiebt ein Spielzeugauto hinein, wartet und schaut, was dein Kind tut. Vielleicht soll das Auto bald weiterfahren. Vielleicht hat es in der Garage einen festen Platz. Wenn dein Kind den Deckel wieder auflegt und alles von vorn beginnt, macht ruhig eine Runde mit. Bei der Auswahl von Spielzeug für kleine Kinder lohnt sich ein Blick darauf, womit es sich auf verschiedene Arten beschäftigen kann.

Draußen könnt ihr zusammen ein Geräusch suchen. Woher kommt das Rascheln? Vielleicht bewegt der Wind ein paar Blätter. Guckt erst einmal, wohin euer Kind schaut. Dann könnt ihr einen Schritt nähergehen oder hören, ob es noch eine zweite Stelle gibt, an der es raschelt. So wird aus einem kurzen Weg ein Spiel, ohne dass ihr Material mitnehmen oder eine Strecke schaffen müsst.

Mit anderen Kindern wird es spannend, wenn beide denselben Gegenstand wollen. Bleibt in der Nähe. Ihr könnt das Spiel kurz anhalten, wenn ein Kind das andere schubst, und benennen, was gerade passiert. Vielleicht stehen an derselben Stelle zwei Eimer, oder das andere Kind möchte noch kurz mit der Schaufel fertig werden. Ein kleiner gemeinsamer Anfang kann leichter sein als ein langer Versuch, das ganze Spiel zu teilen.

„Meins!“ und „Nein!“ – ist das ein Entwicklungsschub?

Vielleicht protestiert euer Kind gerade öfter, weil es die Dinge auf seine Art machen möchte. Im Alltag wird so eine Zeit gern als Schub bezeichnet. Ihr merkt sie meist an konkreten Situationen, etwa wenn der Stift weg soll, euer Kind aber noch mitten im Bild ist.

Wenn ihr gleich losmüsst, kann eine kurze Ansage helfen. „Noch dieser Strich, dann legen wir das Bild hierher.“ Gebt eurem Kind danach eine kleine Aufgabe. Es kann vielleicht den Stift in die Schachtel legen oder euch das Bild reichen. Je weniger Zeit ihr habt, desto eher hilft eine einfache Ansage. Zwei Möglichkeiten, die für euch beide passen, reichen oft aus. Was bei solchen Wechseln noch helfen kann, findet ihr in unserem Beitrag über die Autonomiephase.

Manchmal wird dein Kind wütend, obwohl du den Wechsel angekündigt hast. Dann hilft es, in der Nähe zu bleiben und die Aufgabe kurz zu halten. „Du möchtest noch malen. Ich lege das Blatt hierhin.“ Wenn dein Kind wieder hinschauen kann, zeig ihm, wo ihr das Bild hingelegt habt. Es merkt mit der Zeit, dass ein Spiel später weitergehen kann. Ob und wann mehrere solcher Veränderungen zusammenkommen, ist von Kind zu Kind verschieden.

Schlaf mit 19 Monaten und lange Abende

Mit anderthalb Jahren schlafen die meisten Kinder tagsüber einmal. Wenn euer Kind abends noch viel vorhat, kann ein vertrauter Ablauf den Wechsel vom Spielen zur Bettzeit leichter machen.

Viele Schlaffragen hängen davon ab, wie euer Kind durch den Nachmittag gekommen ist. Hat es in der Kita länger geschlafen als zu Hause? Ist es nach einem kurzen Mittagsschlaf schon vor dem Essen müde? Beobachtet ein paar Tage, wie Tages- und Nachtschlaf zusammenspielen. Die WHO nennt für Ein- und Zweijährige etwa 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden, einschließlich der Nickerchen. Wie müde war euer Kind vor dem Mittagsschlaf? Wie lange ist es danach wach und zufrieden?

Wenn dein Kind nach dem Buch noch eine Runde spielen möchte, macht den Abschluss sichtbar. Legt das Buch zusammen an seinen Platz und sagt kurz, was jetzt kommt. Vielleicht darf dein Kind die Lampe mit euch ausmachen oder sein Kuscheltier ans Bett bringen. Für einen späten Abend darf das Einschlafritual auch aus wenigen vertrauten Schritten bestehen. Je öfter sie in derselben Reihenfolge kommen, desto eher kann dein Kind mitmachen.

Gerade wenn der Tag in der Betreuung anders lief als zu Hause, brauchen manche Kinder vorm Einschlafen erst noch einen Moment mit euch. Das kann ein kurzer Rückblick sein oder das gleiche Lied wie gestern. Wenn euer Kind über längere Zeit schlecht schläft und tagsüber häufig erschöpft wirkt, sprecht die Beobachtungen in der Kinderarztpraxis an.

Essen mit 19 Monaten am Familientisch

Heute will dein Kind nur die Kartoffeln, morgen probiert es vielleicht zuerst die Zucchini. Am Familientisch hilft eine kleine Auswahl, aus der dein Kind sich nehmen kann, was es gerade essen mag.

Gebt anfangs kleine Portionen auf den Teller, dann kann euer Kind sich leichter etwas aussuchen. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt, dass Eltern ein ausgewogenes Angebot machen und auf Hunger- und Sättigungssignale achten. Wenn dein Kind den Kopf wegdreht oder den Teller wegschiebt, räumt ihn nach einem kurzen Moment weg. Was liegen geblieben ist, könnt ihr an einem anderen Tag erneut zusammen mit etwas Vertrautem anbieten.

Ein mögliches Familienessen sind die Zucchini-Kartoffel-Bratlinge. Bereitet sie so zu, dass euer Kind die Stücke gut kauen kann. Lasst sie abkühlen und bleibt beim Essen dabeisitzen. Ganze Nüsse und harte Rohkoststücke wie rohe Möhren sind in diesem Alter wegen der Verschluckungsgefahr ungeeignet. Zu Hause kann euer Kind schon beim Decken mitmachen, indem es eine Serviette auf seinen Platz legt. So weiß es, wo es sitzen kann, und hat seinen Teil zur Mahlzeit beigetragen.

Windel und Töpfchen mit 19 Monaten

Manche Kinder sagen etwas, wenn die Windel voll ist, oder wollen euch auf die Toilette folgen. Wenn euer Kind neugierig wird, könnt ihr ihm zeigen, wofür das Töpfchen da ist.

Vielleicht möchte dein Kind erst einmal mit Kleidung kurz darauf sitzen und gleich wieder aufstehen. Haltet das Töpfchen bereit, wenn es danach fragt, und lasst ihm die Entscheidung, ob es sich noch einmal draufsetzen möchte. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit beschreibt das Trockenwerden als Entwicklung, für die Kinder unterschiedlich lange brauchen. Vielleicht ist das Töpfchen heute spannend und morgen schon wieder aus dem Blick. Dann wickelt ihr einfach wie gewohnt.

Wenn euch bei der Entwicklung etwas beschäftigt, könnt ihr eure Beobachtungen in der Praxis ansprechen. Für die nächste reguläre Vorsorgeuntersuchung, die U7, ist das Zeitfenster von 21 bis 24 Lebensmonaten vorgesehen. Wenn euch schon vorher etwas auffällt, etwa beim Hören oder Sprechen, könnt ihr dafür einen eigenen Termin vereinbaren.

Beim nächsten Anruf aus der Baukiste könnt ihr ruhig abheben. Vielleicht meldet sich euer Kind diesmal mit einem anderen Laut, vielleicht reicht es euch einfach wieder den zweiten Klotz. Schon habt ihr etwas, worüber ihr euch unterhalten könnt.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann