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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Der leere Wäschekorb schrammt durch den Flur. Euer Kind schiebt ihn vor sich her, bis er am Türrahmen hängen bleibt. Es schaut kurz zu euch und versucht dann, den Korb ein Stück zu drehen. Mit 16 Monaten merkt ihr oft in solchen Momenten, was euer Baby schon selbst ausprobiert. Hier lest ihr, was sich beim Laufen, Sprechen und Schlafen tut und wie ihr euer Kind im Alltag begleiten könnt.

Die anderen Monate findet ihr im Baby-Entwicklungskalender. Im 15. Monat ging es unter anderem darum, wie euer Kind euch zeigt, was es vorhat. Diesmal geht es auch darum, was passiert, wenn ihr ihm einen Moment zum Ausprobieren gebt. Oft findet es selbst einen Weg. Und wenn es kurz Hilfe braucht, kann es danach weiterprobieren.

Was mit 16 Monaten im Alltag auffallen kann Dein Kind probiert vielleicht aus, im Gehen etwas zu tragen, sich zu bücken oder um ein Hindernis herumzulaufen. Manche Kinder sind noch bei den ersten freien Schritten.

Es kann beim Spielen vertraute Handgriffe nachmachen und euch mit Blicken, Gesten oder ersten Wörtern zeigen, was es meint.

Anziehen, Wickeln und Essen gehen leichter, wenn ihr einen kleinen Handgriff abgeben könnt. Beim Rest helft ihr, so viel wie gerade nötig ist.

Abends lohnt sich ein Blick darauf, wann und wie lange euer Kind tagsüber geschlafen hat und was ihm beim Zur-Ruhe-Kommen hilft.

Was kann ein Baby mit 16 Monaten?

Manche Kleinkinder flitzen schon durchs Zimmer. Andere lassen das Sofa gerade zum ersten Mal los. Oft seht ihr neue Fähigkeiten zuerst bei einer Sache, die euer Kind sowieso gern macht.

Vielleicht schafft es den Schritt frei, weil es beide Hände für sein Bilderbuch braucht. Oder dein Kind dreht sich plötzlich im Gehen um, weil du es gerufen hast. Solche Momente sagen euch oft mehr über seine Fortschritte als der Versuch, sie auf Kommando vorführen zu lassen. Auf einer vertrauten Strecke hat es außerdem mehr Aufmerksamkeit für etwas Neues übrig als mitten im Gewusel auf dem Spielplatz.

An einem Tag läuft euer Kind quer durchs Wohnzimmer, am nächsten krabbelt es eilig zum Ball. Wenn es etwas schnell erreichen will, nutzt es vielleicht die Bewegung, die ihm gerade leichter fällt. Beim Laufenlernen könnt ihr ihm mit einem festen Möbelstück zum Festhalten und etwas Platz dazwischen Gelegenheit geben, selbst loszulassen. Wenn dein Kind noch Schritte an der Hand macht, lass es das Tempo vorgeben und gib ihm Zeit zum Stehenbleiben.

Sobald die Stuhlkante erreichbar ist, schaut euch die Wohnung noch einmal aus Kinderhöhe an. Vielleicht hängt da eine Tasche mit Kleingeld oder ein Kabel, an dem sich ziehen lässt. Und plötzlich steht der leichte Stuhl neben der Kommode statt am Tisch. Kippsichere Möbel, freie Laufwege und gesicherte Treppen sind jetzt besonders wichtig. Bei den Tipps zur Kindersicherheit zu Hause findet ihr weitere Stellen, die man im Alltag leicht übersieht.

Platz zum Ausprobieren Legt einen weichen Ball auf eine freie Fläche und rollt ihn langsam ein Stück weg. Euer Kind kann ihn holen, wie es mag. Läuft es schon sicherer, kann es den Ball zu euch zurücktragen. Probiert es gerade erst mit dem Loslassen, rollt ihm den Ball im Sitzen zu. So bleibt es bei einem Spiel, das ihr zusammen macht.

Wenn euer Kind mit 16 Monaten noch nicht frei läuft

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit beschreibt das Laufenlernen als einen längeren Entwicklungsschritt. Zwischen etwa 9 und 18 Monaten lernen Kinder, sich festzuhalten, an Möbeln entlangzugehen und sich schließlich frei zu bewegen. Wenn ihr wissen möchtet, wie es bei eurem Kind vorangeht, erzählt in der Praxis, wie es sich hochzieht, steht und durch die Wohnung kommt. Damit lässt sich eure Frage besser einordnen als mit dem Alter allein.

Wie viele Wörter spricht ein Kind mit 16 Monaten?

Für 16 Monate gibt es keine Wortzahl, die euer Kind erreichen muss. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit beschreibt eine breite Spanne. Viele Kinder sagen ihre ersten Wörter zwischen dem ersten Geburtstag und anderthalb Jahren.

Vielleicht sagt dein Kind immer „Wau“, wenn der Nachbarshund vorbeiläuft. Auch ein Wort, das noch ganz anders klingt als bei euch, kann schon eine feste Bedeutung haben. Ein hingeworfenes „Da!“ kann je nach Blick und Geste heißen, dass euer Kind etwas haben möchte, oder dass ihr unbedingt auch mal gucken sollt. Wenn ihr euch dafür einen Moment Zeit nehmt, bekommt ihr oft mit, was es euch gerade erzählen will.

Euer Kind kann manches schon verstehen, bevor es selbst die Wörter dafür benutzt. Vielleicht sucht es nach seiner Jacke, wenn du „Hol mal deine Jacke“ sagst. In einer vertrauten Situation hilft auch der Zusammenhang. Wenn ihr schon an der Garderobe steht, verrät die Umgebung eine ganze Menge. In unserem Ratgeber zum Sprechenlernen könnt ihr nachlesen, wie sich das Verstehen und das eigene Sprechen nach und nach entwickeln.

Beim Wäscheaufhängen oder beim Blick aus dem Fenster gibt es genug zu erzählen. Wenn dein Kind beim Bus hinschaut, sag ruhig „Da ist der Bus. Jetzt fährt er los.“ Warte dann einen Augenblick. Vielleicht zeigt es noch einmal hin oder macht ein Geräusch. Damit hat es schon etwas zum Gespräch beigetragen. Wenn es „Bu“ sagt, könnt ihr ganz natürlich mit „Ja, der Bus“ antworten.

Was tun, wenn dein Kind mit 16 Monaten noch kaum spricht?

Schaut, wie euer Kind sonst mit euch in Kontakt kommt. Zeigt es euch Dinge? Reagiert es auf vertraute Stimmen, Geräusche oder kleine Bitten? Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind schlecht hört, wenig auf euch reagiert oder eine Fähigkeit verloren hat, sprecht das zeitnah in der kinder- und jugendärztlichen Praxis an. Für das Gespräch sind kurze Beispiele aus eurem Alltag hilfreich. Ihr könnt euch auch mit Fragen melden, bevor die nächste Vorsorge ansteht.

Was spielt ein Kind mit 16 Monaten gern?

Dein Kind will vielleicht genau das machen, was es bei dir sieht. Beim Spielen kann es einen vertrauten Handgriff in Ruhe ausprobieren und so oft wiederholen, wie es mag.

Für ein kleines Nachmachspiel braucht ihr oft bloß etwas aus dem Haushalt. Die trockenen Waschlappen dürfen in einen niedrigen Korb, das Stofftier bekommt mit einem Geschirrtuch eine Decke. Zeig einmal, was du meinst, und schau dann, wohin das Spiel geht. Vielleicht landet der Bär am Ende im Wäschekorb und die Waschlappen liegen auf dem Sofa. Auch dabei hat dein Kind Gelegenheit, etwas auszuprobieren und zu entscheiden.

Wenn euer Kind Dinge gern ineinandersteckt, stellt ihm zwei oder drei große, leichte Schüsseln hin. Mit einem passenden Deckel kann es ausprobieren, was sich öffnen und schließen lässt. Nehmt lieber wenige Stücke auf einmal, dann behält es leichter den Überblick. Alles sollte groß genug sein, dass es nicht verschluckt werden kann. Plastikbeutel, Schnüre, Batterien und kleine Deckel bleiben außer Reichweite.

Ein Pappbilderbuch könnt ihr auch mitten im Buch aufklappen und bei dem Bild bleiben, das euer Kind interessiert. Wenn dein kleiner Schatz bei der Ente hängen bleibt, macht ruhig noch ein „Quak“. Lass es die Seite selbst umblättern, sobald es mag. Solche ruhigen Momente passen gut zwischen Sachen, bei denen ihr in Bewegung seid, etwa nach dem Heimkommen oder bevor ihr zusammen den Tisch deckt.

Anziehen und Wickeln, wenn euer Kind mitmachen will

Wer gerade selbst aufgestanden ist, möchte sich womöglich ungern gleich wieder zum Wickeln hinlegen. Ein Handgriff, den euer Kind selbst übernehmen kann, ändert manchmal schon den ganzen Ablauf.

Beim Anziehen könnt ihr den Ärmel so halten, dass dein Kind die Hand durchstecken kann. Oder ihr zieht die Hose bis zu den Knien hoch, und es versucht den letzten Zug. Für eine Wahl reichen zwei Dinge, die beide passen, etwa zwei Paar Socken. Wenn es vorbei ist mit der Geduld, übernehmt ihr ruhig wieder. Morgen ergibt sich eine neue Gelegenheit.

Wenn euer Kind beim Wickeln viel zappelt, legt euch Windel und Tücher vorher zurecht und wechselt bei Bedarf auf eine Unterlage am Boden. Dort kann es sich drehen, ohne vom Wickelplatz zu fallen. Vielleicht mag es die frische Windel halten oder im Stehen die Hose hochziehen, sobald ihr fertig seid. Dass euer Kind beim Wickeln selbst mitmachen will, sagt für sich allein wenig darüber aus, ob es schon merkt, wann es Pipi muss. Interesse am Töpfchen könnt ihr gelassen aufgreifen. Zeit zum Trockenwerden hat es reichlich.

Manchmal klappt die Hilfe heute und morgen gibt es schon beim Hinlegen Protest. Bleibt beim Wickeln und macht, wenn es geht, eine kurze Pause, falls euer Kind sich wegdreht oder weint. Ein kurzer Satz wie „Die Windel ist voll. Ich mach dich sauber, dann kannst du wieder los“ hilft euch beiden, bei der Sache zu bleiben. Mehr Beispiele für solche Momente findet ihr in unserem Ratgeber zur Autonomiephase.

Mittagsschlaf und unruhige Nächte mit 16 Monaten

Wenn euer Baby abends länger wach liegt oder nachts wieder öfter nach euch ruft, schaut einmal auf den ganzen Tag. Wann war der Mittagsschlaf zu Ende? Wie wirkte dein Kind am späten Nachmittag?

Die Weltgesundheitsorganisation nennt für Ein- und Zweijährige 11 bis 14 Stunden Schlaf innerhalb von 24 Stunden, einschließlich Tagesschlaf. Das ist eine Orientierung für die Altersgruppe. Wie sich die Stunden auf den Tag verteilen und wann dein Kind müde wird, kann sich mit der Zeit ändern. Wird dein Kind mittags deutlich früher müde als sonst, darf der Mittagsschlaf an dem Tag auch früher anfangen.

Wenn das Einschlafen abends auf einmal sehr lange dauert, schaut euch zwei oder drei Tage an. Vielleicht ist dein Kind nach einem späten Nickerchen noch munter. Oder es wirkt abends übermüdet, weil der Mittagsschlaf kurzerhand ausgefallen ist. Wählt eine kleine Änderung, die zu eurer Beobachtung passt. Bei einem kurzen Mittagsschlaf könnt ihr zum Beispiel das Abendritual etwas früher beginnen. So bekommt ihr eher ein Gefühl dafür, was sich für euch bewährt.

Beim nächtlichen Aufwachen kann es helfen, leise zu bleiben und mit wenigen Worten zu sagen, dass ihr da seid. Schaut, ob etwas stört, etwa eine volle Windel, Wärme oder eine verstopfte Nase. Falls euer Baby plötzlich schlechter schläft, findet ihr dort Ideen, wie ihr mögliche Auslöser eingrenzen könnt. Sind Nächte und Tage anhaltend belastend oder wirkt dein Kind krank, holt euch Rat in der kinder- und jugendärztlichen Praxis.

Euer Kind will mit 16 Monaten selbst essen

Am Familientisch will dein Kind vielleicht selbst essen und reicht euch den Löffel trotzdem zwischendurch hin. Ihr könnt mithelfen und ihm bei der nächsten Portion wieder den Löffel überlassen.

Setzt euer Kind zum Essen aufrecht hin und bleibt bei ihm. Weiche, sicher vorbereitete Stücke lassen sich mit den Fingern leichter aufnehmen. Wenn es selber löffeln will, kann ein kleiner Löffel mit dickem Stiel angenehm zu halten sein. Füllt den Becher zunächst mit einem Schluck Wasser. Gerade zu Beginn macht es einen Unterschied, ob euer Kind das Gewicht eines halbvollen Bechers halten muss oder den Becher leicht wieder abstellen kann. Für den Familientisch lassen sich zum Beispiel weiche Zucchini-Kartoffel-Bratlinge vorbereiten und in passende Stücke teilen.

Euer Kind lässt heute etwas liegen, was gestern noch gut ankam? Ihr könnt es bei einer anderen Familienmahlzeit erneut anbieten und etwas Vertrautes dazustellen. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt, dass Erwachsene ein ausgewogenes Angebot machen und das Kind über die Menge entscheidet. Wenn euer Kind den Kopf wegdreht oder euch den Teller zurückschiebt, macht eine Pause. Vielleicht hat es für den Moment genug gegessen.

Wenn das Essen auf dem Tisch landet Gebt erst eine kleine Portion in die Schüssel und füllt nach, wenn euer Kind noch mehr möchte. So lässt sich leichter schöpfen, und wenn beim Üben etwas danebengeht, müsst ihr weniger aufwischen. Wird aus dem Löffeln ein Wurfspiel, könnt ihr den Teller kurz zu euch ziehen. Wartet einen Moment, ob euer Kind noch danach greift oder lieber runter möchte.

Gibt es mit 16 Monaten einen Schub?

Vielleicht ist euer Kind gerade anhänglicher, schläft unruhig und probiert gleichzeitig viel Neues. Für solche Zeiten passt das Wort „Schub“ im Alltag ganz gut. Der Kalender kann euch aber nicht vorhersagen, wann euer Kind diese Veränderungen erlebt.

Beim Blick auf die letzten Tage findet ihr vielleicht etwas Greifbares. Gab es einen Wechsel in der Betreuung? Ist euer Kind müde, weil die Mittagspause mehrere Male zu kurz war? Oder will es ausgerechnet jetzt die ganze Wohnung auf eigenen Füßen erkunden und abends am liebsten bei euch bleiben? Auch mehrere Dinge zugleich können eine Rolle spielen. Wenn gerade Abschiede schwerfallen, findet ihr in unserem Ratgeber zur Trennungsangst Ideen für kurze, vorhersehbare Abschiede.

Auch beim körperlichen Wachstum hilft der Blick auf den Verlauf. Wenn ihr wissen möchtet, wie sich Größe und Gewicht entwickeln, nehmt das gelbe Untersuchungsheft zum Gespräch mit. Die kinder- und jugendärztliche Praxis kann die Messwerte über mehrere Termine einordnen. Für die U7 ist das Alter von 21 bis 24 Monaten vorgesehen. Bei Fragen zu Schlaf, Wachstum oder Entwicklung könnt ihr euch auch vorher melden.

Wenn der Wäschekorb wieder im Türrahmen hängen bleibt, reicht es vielleicht, eine Ecke ein Stück zur Seite zu ziehen. Sobald der Weg frei ist, schiebt dein Kind den Korb weiter. Bis zur nächsten Tür.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann