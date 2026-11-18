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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Der Stift rutscht vom Papier und malt einen kleinen Strich auf den Tisch. Euer Kind hält inne, schaut sich die Spur an und setzt gleich daneben noch eine. Mit 17 Monaten kann schon so ein Strich eine Entdeckung sein. Was passiert, wenn ich fester drücke? Und warum macht ihr das immer auf dem Papier? Hier lest ihr, wie sich euer Baby beim Spielen, Sprechen und Laufen entwickelt und was euch bei Wut, Müdigkeit und am Familientisch helfen kann.

Im Baby-Entwicklungskalender findet ihr alle bisherigen Monate. Im 16. Monat ging es darum, wie euer Kind bei vertrauten Aufgaben mitmacht. Mit 17 Monaten entdeckt es manches davon in einer anderen Situation wieder. Das Wasser aus dem Hahn klingt bei Oma ganz ähnlich wie zu Hause. Wenn dort die Seife steht, hält euer Kind vielleicht schon die Hände hin.

Mit 17 Monaten im Alltag Dein Kind hebt beim Gehen vielleicht etwas auf und läuft damit weiter. Beim Malen und Spielen probiert es aus, wie fest es drücken oder ziehen muss.

Es kann auf etwas zeigen, damit ihr es euch gemeinsam anschaut. Neue Wörter tauchen oft erst in einer vertrauten Situation auf.

Beim Spielen kann ein anderes Kind schon interessant sein, auch wenn beide erst mal ihr eigenes Ding machen.

Ein ausgefallener Mittagsschlaf sagt wenig darüber aus, wie viel Ruhe euer Kind morgen brauchen wird. Schaut, wie es den Nachmittag und den Abend erlebt.

Was kann ein Baby mit 17 Monaten?

Beim Laufen wird aus einer freien Strecke nach und nach ein Weg mit Stopps, Kurven und kleinen Umwegen. Manche Kinder brauchen dabei noch eure Hand oder halten sich an Möbeln fest.

Auf einer vertrauten Strecke siehst du gut, wie dein Kind zurechtkommt. Zwischen dem Sofa und der Spielecke hebt es vielleicht ein Stofftier auf und nimmt es mit. Oder es bleibt in der Hocke, bis es das Tier richtig zu fassen bekommt. Auf dem Heimweg vom Einkaufen bleibt ihr an einer Bank stehen und dein Kind setzt sich versuchsweise auf die niedrige Kante. Für solche Pausen müsst ihr kein Programm planen. Sie ergeben sich oft von allein, wenn ihr ein paar Minuten mehr Zeit habt.

Mit der Reichweite verändert sich auch, welche Dinge euer Kind erreichen kann. Macht mal einen Rundgang und schaut, wohin es sich beim Aufstehen oder beim Drehen abstützt. Einen leichten Hocker kann es vielleicht schon näher an ein Regal schieben. Fürs Klettern sind niedrige, stabile Möglichkeiten in eurer Nähe besser geeignet. Bei der Kindersicherheit zu Hause lohnt sich ein zweiter Blick auf Regale, Treppen und Fenster.

Finger und Hände haben ebenfalls einiges zu tun. Ein dicker, altersgeeigneter Malstift lässt sich oft leichter greifen als ein dünner. Legt ein großes Blatt flach hin und haltet es an der Ecke fest, wenn es rutscht. Euer Kind kann dann selbst ausprobieren, wie die Farbe aufs Papier kommt. Bleibt beim Malen dabei. Ist ein Stift abgebrochen oder landet er ständig im Mund, legt ihr ihn erst einmal weg.

Was versteht und spricht ein Kind mit 17 Monaten?

Wenn ihr „Die Lampe!“ sagt, schaut euer Kind vielleicht schon nach oben. Dieses Verstehen gehört zur Sprachentwicklung dazu, auch wenn es „Lampe“ selbst noch gar nicht sagt.

Ein erstes Wort kann von außen wie eine halbe Silbe klingen. Wenn dein Kind wiederholt „Ma“ sagt, wenn es malen will, hat es dafür schon seine eigene Bezeichnung gefunden. Manchmal merkst du die Bedeutung erst, wenn dieselbe Silbe in mehreren ähnlichen Situationen auftaucht. Sag dann ruhig, was du verstanden hast. „Du möchtest malen. Ich hole Papier.“ So hört dein Kind das Wort zusammen mit dem, was es gerade meint. Was sich beim Sprechenlernen vorher und danach verändert, könnt ihr im Sprachratgeber nachlesen.

Beim Bilderbuch müsst ihr die Geschichte gerade nicht unbedingt zu Ende lesen. Verweilt bei dem Bild, auf das euer Kind zeigt. Wenn es die Katze entdeckt, könnt ihr zusammen schauen, wo die Katze sitzt und ob sie auf der nächsten Seite wieder auftaucht. Manchmal zeigt euch euer Kind auch etwas, das ihr beim ersten Lesen übersehen habt. Der Ratgeber zum Vorlesen mit kleinen Kindern hat Ideen, wie ihr dabei an den Interessen eures Kindes anknüpfen könnt.

Ein Spiel mit „rein“ und „raus“ Nehmt beim Aufräumen abwechselnd einen großen Bauklotz aus der Kiste. Einer sagt „raus“, der andere legt ihn mit einem „rein“ zurück. Wenn dein Kind nichts dazu sagt, macht es vielleicht die Bewegung nach oder hält dir den Klotz für die nächste Runde hin. Spielt ein paar Runden, solange es euch beiden Spaß macht.

Was, wenn ein Kind mit 17 Monaten noch nicht spricht?

Der Blick aufs Alter allein beantwortet diese Frage kaum. Beobachtet, ob euer Kind auf vertraute Geräusche oder Stimmen reagiert, etwas zeigt oder euch gezielt um Hilfe bittet. Wenn ihr unsicher seid, ob euer Kind euch hört, es selten Kontakt aufnimmt oder schon benutzte Wörter und Gesten wieder verschwinden, sprecht zeitnah mit der kinder- und jugendärztlichen Praxis. Auch wenn einzelne Wörter länger auf sich warten lassen und euch das beschäftigt, könnt ihr euch dort Rat holen. Zwei konkrete Situationen aus dem Alltag helfen beim Gespräch oft mehr als eine grobe Schätzung, wie viel euer Kind schon versteht.

Spielideen für 17 Monate, drinnen und draußen

Einmal über den Rand malen, ein Geräusch nachmachen, denselben Weg noch einmal gehen. Euer Kind hat beim Spielen oft eine eigene Idee und bleibt eine Weile dran, solange dabei etwas Interessantes passiert.

Für ein kleines Geräuschspiel reichen eure Hände. Klopft zweimal auf die Sitzfläche eines stabilen Stuhls und wartet auf eine Reaktion. Vielleicht klopft dein Kind zurück. Oder es probiert, wie sich der Boden anhört. Geht auf seine Idee ein und probiert den neuen Klang zusammen aus. Wenn es gerade eher Bewegung braucht, könnt ihr mit den Händen auf die Oberschenkel patschen oder im Stehen den Rhythmus mitwippen.

Auch ein kurzer Weg vor die Tür kann ein Spiel sein. Legt das Ziel so nah, dass Zeit fürs Stehenbleiben bleibt. Euer Kind hat auf der letzten Runde vielleicht das Fahrrad am Zaun entdeckt. Jetzt ist es gespannt, ob es noch da ist. Es kann sich den Weg merken, auch wenn es euch den Ort noch nicht mit Worten beschreibt. Für Tage, an denen ihr spontan hinauswollt, findet ihr im Magazin weitere Ideen für einen kurzen Familienausflug.

Wenn andere Kinder dabei sind, sitzen zwei womöglich eine Weile nebeneinander und füllen jeweils einen eigenen Eimer. Zwischendurch schaut eins rüber und probiert dieselbe Bewegung. Den Kontakt könnt ihr begleiten, indem ihr beschreibt, was beide gerade tun. „Ihr füllt beide eure Eimer.“ Rollt der Ball zu nah ans andere Kind oder landet Sand dort, könnt ihr kurz eingreifen. Für eine nächste Runde hilft ein freieres Stück vom Spielplatz, auf dem beide Platz haben.

Gibt es mit 17 Monaten einen Schub?

Ein Turm fällt um und dein Kind ist wütend. Es wollte, dass er stehen bleibt, und kann dir vielleicht gerade nur zeigen, wie sehr es das ärgert.

Natürlich können sich in einem Monat mehrere Dinge auf einmal verändern. Vielleicht probiert euer Kind mehr selbst aus, weint bei einem Missgeschick aber schneller. Im Alltag wird dann gerne von einem Entwicklungsschub gesprochen. Am Alter könnt ihr den Zeitpunkt solcher Phasen kaum ablesen. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit ordnet häufiger auftretende heftige Proteste ungefähr ab der Mitte des zweiten Lebensjahres der Autonomiephase zu. Wie oft und wie stark sie kommen, unterscheidet sich von Kind zu Kind.

Wenn der Ärger groß ist, kann ein kurzer Satz helfen, der beschreibt, was gerade los ist. „Du wolltest, dass der Turm stehen bleibt.“ Lasst euer Kind erst mal reagieren. Sobald es wieder schauen oder zuhören kann, könnt ihr einen Klotz bereitlegen. Vielleicht setzt es den nächsten allein drauf. Vielleicht möchte es erst auf euren Schoß. Die Idee, den Turm neu zu bauen, könnt ihr später noch einmal aufgreifen.

Wenn aus Ärger Schubsen wird Geht nah hin und verhindert, dass euer Kind noch einmal schubst. Ein kurzer Satz reicht. „Stopp, ich halte deine Hand. Schubsen tut weh.“ Wenn der Moment ruhiger ist, könnt ihr zeigen, was euer Kind stattdessen machen kann, etwa euch den Eimer geben, wenn es Hilfe braucht. Beim nächsten Mal wird es euch wahrscheinlich wieder brauchen. Diese Schritte lernt es nach und nach.

Vielleicht rödelt euer Kind mittags noch eine halbe Stunde herum und schläft einfach nicht ein. Manche Tage laufen so, auch wenn es den Schlaf sonst gut gebrauchen kann.

Ein bis zwei Jahre alte Kinder brauchen laut Weltgesundheitsorganisation ungefähr 11 bis 14 Stunden Schlaf in 24 Stunden. Dazu zählt auch der Tagesschlaf. Schaut auf die Signale eures Kindes, um den Tag einzuteilen. Wird es beim Spielen auffallend still oder ist plötzlich alles zu viel, kann eine Pause passen. Ob daraus ein Nickerchen wird, kann von Tag zu Tag schwanken. Im Ratgeber zum Mittagsschlaf bei Babys und Kindern findet ihr Ideen für unterschiedliche Tagesabläufe.

Wenn der Mittagsschlaf heute nicht klappt, probiert eine kurze Pause mit etwas Vertrautem. Ihr könnt euch gemeinsam ein Buch anschauen oder auf dem Sofa eine Weile kuscheln. Bleibt euer Kind danach bis zum Abend zufrieden und kann sich noch gut aufs Spielen einlassen, kam es an dem Tag womöglich mit der Ruhepause aus. Wenn es beim Essen schon kaum die Augen offenhält, probiert an solchen Tagen, mit dem vertrauten Abendablauf etwas früher zu beginnen.

Schaut bei mehreren unruhigen Abenden auch darauf, wie die Zeit vor dem Schlafen aussieht. Eine wilde Runde kurz vorm Umziehen kann es deinem Kind gerade schwer machen, runterzufahren. Vielleicht reichen ein paar Minuten mit einem vertrauten Lied und heute nur einer Seite im Buch. Sucht euch aus den Einschlafritualen etwas aus, das ihr auch an einem anstrengenden Abend gut beibehalten könnt.

Wenn euer Kind nachts öfter wach wird

Manchmal wird dein Kind nachts wach und braucht kurz jemanden bei sich. Wenn sich das über mehrere Nächte häuft, könnt ihr für ein paar Tage neben den Schlafzeiten auch aufschreiben, wie euer Kind tagsüber drauf war. Das hilft euch beim Einordnen. Wenn es nach schlechten Nächten regelmäßig müde ist oder ihr Beschwerden beobachtet, könnt ihr die Notizen zum Gespräch in die kinder- und jugendärztliche Praxis mitnehmen.

Mit 17 Monaten am Familientisch mithelfen

Euer Kind kann beim Essen schon mitmachen, bevor es den ersten Bissen nimmt. Manchmal reicht es, dass es die eigene Serviette hinlegt oder euch den leeren Becher reicht.

Serviert neue Lebensmittel am Familientisch in einer Konsistenz und Größe, die euer Kind gut bewältigt, und bleibt beim Essen dabei. Vielleicht probiert es ausgerechnet heute den weichen Kürbis oder schiebt ihn zur Seite und greift nach einer Kartoffel. Aus beidem lässt sich zum Beispiel ein Kürbis-Kartoffel-Auflauf für die Familie machen. Für dein Kind kannst du vor dem kräftigen Würzen etwas weiches Gemüse zurücklegen. So könnt ihr das Essen am Tisch nach eurem Geschmack nachwürzen.

Der Appetit eures Kindes kann von einer Mahlzeit zur nächsten wechseln. Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt, dass Eltern eine Auswahl anbieten und darauf achten, wann ihr Kind Hunger hat oder satt ist. Wenn euer Kind etwas liegen lässt, könnt ihr es bei einer späteren Mahlzeit erneut neben etwas Bekanntem anbieten. Vielleicht landet anfangs nur ein kleines Stück auf seiner Gabel. Wenn es satt ist, darf es aufstehen.

An manchen Tagen endet das Mithelfen, sobald der Becher auf dem Tisch steht. Dein Kind hat dann schon etwas zur gemeinsamen Mahlzeit beigetragen. Gebt ihm eine Aufgabe, die gerade in euren Alltag passt. Wenn ihr es eilig habt, reicht vielleicht der Löffel, den es sich selbst vom Tisch nehmen darf. An einem ruhigeren Tag könnt ihr zusammen schauen, wer noch eine Serviette braucht.

Beim nächsten Mal darf der Stift wieder aufs Papier. Wenn ihr das Blatt kurz festhaltet, kann sich dein Kind darauf konzentrieren, den Stift zu führen. Und den ersten Strich macht es auf seine Art.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann