Trennungsangst beim Baby: Was bei kurzen Abschieden hilft

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Eben hat euer Baby noch gespielt. Kaum seid ihr auf dem Weg in die Küche, fängt es an zu weinen. Selbst wenn eine vertraute Person bei ihm bleibt, kann so ein kurzer Abschied plötzlich schwerfallen. Das kann Trennungsangst sein. Ihr könnt euer Baby dabei begleiten, indem ihr kurz und erkennbar Abschied nehmt und ihm Zeit gebt, sich an kleine Trennungen zu gewöhnen.

Warum weint mein Baby, wenn ich den Raum verlasse?

Euer Baby merkt, dass ihr gerade weg seid, und möchte euch wieder bei sich haben. Die vertraute Stimme, euer Gesicht und die Nähe geben ihm Sicherheit. Wie lange ihr wegbleibt, kann es noch kaum einschätzen.

Im Laufe des ersten Lebensjahres begreifen viele Babys immer besser, dass Dinge und Menschen weiter da sind, wenn sie sie gerade nicht sehen. Einen kleinen Hinweis darauf könnt ihr beim Spielen beobachten. Ein Ball rollt unter den Tisch, und euer Baby schaut ihm hinterher. Bei kurzen Abschieden erlebt euer Baby nach und nach, dass ihr wiederkommt, auch wenn es euch eine Weile nicht sehen kann.

Ab wann haben Babys Trennungsangst und wie lange dauert sie?

Vielen Eltern fällt die Trennungsangst in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres auf. Manche Babys reagieren schon früher auf Abschiede, andere brauchen erst später besonders viel Nähe.

Wie heftig euer Baby reagiert, kann von Tag zu Tag verschieden sein. Hunger, Müdigkeit oder Unwohlsein können selbst einen vertrauten Abschied schwieriger machen. Deshalb gibt es auch keine feste Dauer für diese Phase. Wie sich das Nähebedürfnis im 10. Lebensmonat und 11. Lebensmonat zeigen kann, lest ihr in den Monatsratgebern.

Mehr zur Entwicklung eures Babys Im Baby-Entwicklungskalender findet ihr die Monatsratgeber im Überblick. Wählt den aktuellen Lebensmonat und lest nach, was euer Baby gerade beschäftigt.

Trennungsangst und Fremdeln im Alltag erkennen

Bei Trennungsangst geht es um den Abschied von einer vertrauten Person. Beim Fremdeln reagiert euer Baby zurückhaltend auf jemanden, dessen Nähe sich gerade ungewohnt anfühlt.

Beides kann gleichzeitig passieren. Weint euer Baby schon, als die Babysitterin es auf den Arm nehmen möchte, kann es ihr gegenüber noch fremdeln. Spielt es mit ihr und weint erst, wenn ihr geht, kann der Abschied der Auslöser sein. Wie ihr auf die Unsicherheit gegenüber anderen Menschen reagieren könnt, erklären wir im Ratgeber zum Fremdeln.

Was hilft bei kurzen Abschieden zu Hause?

Gebt eurem Baby einen kleinen Hinweis, dass ihr geht und wiederkommt. Ein vertrauter Satz oder eine kurze Geste reicht.

Wenn ihr nur kurz ins Nebenzimmer geht

Sagt kurz Bescheid, bevor ihr aus dem Blick verschwindet. Wenn euer Baby eure Stimme aus dem Flur noch hören kann, könnt ihr euch beim Weggehen kurz melden. Kommt wie angekündigt zurück. Wenn es weint, könnt ihr es mit eurer Stimme oder auf dem Arm beruhigen.

Ein Satz, der immer ähnlich klingt „Ich hole schnell dein Tuch aus der Küche und komme gleich wieder.“ Bleibt ihr tatsächlich nur kurz weg, passt „gleich“ gut. Wenn euch jemand bei der Betreuung ablöst, sagt lieber schlicht „Tschüss, ich komme wieder“.

Wenn eine vertraute Person übernimmt

Lasst die beiden vor eurem Abschied kurz miteinander spielen, während ihr noch dabei seid. Dann könnt ihr kurz gehen und euer Baby bei ihr lassen. Es kann helfen, bei der Rückkehr zu fragen, ob euer Baby sich trösten ließ und was ihm dabei gutgetan hat. So könnt ihr gemeinsam herausfinden, wie der nächste Abschied besser gelingt.

Wenn euer Baby sich bei diesen kurzen Abschieden zunehmend beruhigen lässt, könnt ihr sie allmählich etwas länger gestalten. In der Kita oder Tagespflege besprecht ihr die ersten Trennungen mit der zuständigen Betreuungsperson. Sie kann euch erzählen, wie es eurem Kind nach dem Abschied ergangen ist.

Was, wenn euer Baby beim Einschlafen wieder mehr Nähe braucht?

Wenn euer Baby am Abend weint, sobald ihr aufsteht, kann ihm eine vertraute Begleitung beim Einschlafen helfen. Bleibt bei einem kleinen Ablauf, den ihr auch an einem müden Abend wiederholen könnt.

Ein leises Lied, eure Stimme oder eure Hand können das Zubettgehen vertrauter machen. Wenn sich auch die Nächte verändert haben, findet ihr im Ratgeber „Baby schläft plötzlich schlechter“ Anregungen fürs Wiedereinschlafen. Wie sich Nähebedürfnis, Schlaf und Alltag rund um den ersten Geburtstag verändern können, lest ihr im 13. Monatsratgeber.

Wann ist es sinnvoll, sich Rat zu holen?

Wenn euer Baby nach kurzen Trennungen regelmäßig lange aufgewühlt bleibt und sich auch bei einer vertrauten Person kaum beruhigen lässt, könnt ihr das in eurer Kinderarztpraxis ansprechen.

Das gilt auch, wenn euch die Abschiede über längere Zeit sehr belasten oder ihr kaum noch Entlastung im Alltag findet. Eine Familienberatungsstelle oder die Frühen Hilfen vor Ort können mit euch schauen, wie ihr Unterstützung bekommt.

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