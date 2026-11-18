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Euer Baby Monat für Monat Im Entwicklungskalender findet ihr für jeden Lebensmonat einen eigenen Ratgeber. Zum Baby-Entwicklungskalender

Euer Baby hält euch den Schuh hin, zeigt zur Tür und schaut euch erwartungsvoll an. Na, versteht ihr schon, wo es hingehen soll? Mit 15 Monaten können solche kleinen Szenen plötzlich fast ein ganzes Gespräch sein. Euer Kind zeigt euch, was es vorhat, und versucht unterwegs vieles selbst. Hier findet ihr Ideen, wie ihr es beim Sprechen, Laufen, Spielen und am Familientisch begleiten könnt. Und für lange Abende ist auch etwas dabei.

Alle bisherigen Monate findet ihr im Baby-Entwicklungskalender. Wie das Selbermachen im Alltag begonnen hat, könnt ihr im Ratgeber zum 14. Monat nachlesen.

Was kann ein Baby mit 15 Monaten?

Viele Kinder können in diesem Alter ein paar freie Schritte machen, zwei Bauklötze aufeinanderstapeln oder euch zeigen, wenn sie Hilfe möchten. Vielleicht ist dein Kind schon zu Fuß unterwegs und hält dafür beim Spielen noch lieber einen Klotz in jeder Hand. Die einzelnen Fähigkeiten entwickeln sich bei Kleinkindern in unterschiedlichem Tempo.

Wenn dein Kind gerade erst losläuft, übt es mit jeder Runde durch den Flur auch das Stehenbleiben und Anhalten, bevor irgendwo ein Stuhl im Weg ist. An einem sicheren Platz kannst du ihm einfach Zeit geben. Leg sein Spielzeug so hin, dass es gut drankommt, und nimm ihm kurze Wege ab, wenn es müde wird oder deine Hand sucht. Wie das Laufenlernen nach und nach funktioniert, haben wir ausführlicher beschrieben.

Für eine Runde draußen reicht manchmal schon der Weg bis zur Bank. Dein kleiner Schatz bleibt vielleicht dreimal an derselben Stelle stehen, weil da ein Gänseblümchen wächst. Bleib einen Moment mit ihm stehen und schau, was es dir zeigen möchte. Nimm dir für den Rückweg etwas Zeit oder nimm dein Kind ein Stück auf den Arm. Ein Spaziergang um den Block kann in diesem Alter ein riesiger Ausflug sein.

Wenn dein Kind plötzlich ganz neue Ecken erreicht Geh auf Augenhöhe mit deinem Kind durch die Wohnung und schau, was jetzt erreichbar ist. Ein niedriger Hocker am Fenster lädt zum Klettern ein. Ein Kabel, das vom Tisch hängt, lässt sich gut greifen. Rück Kletterhilfen von Fenstern weg, befestige kipplige Regale und sichere frei zugängliche Treppen. Unsere Übersicht zur Kindersicherheit zu Hause hilft bei einem Rundgang.

Sprechen und Verstehen mit 15 Monaten

Wenn euer Kind beim Wort „Schuhe“ zur Tür schaut, kann es schon verstehen, was ihr meint. Vielleicht sagt es selbst schon ein oder zwei Wörter. Vielleicht nutzt es gerade vor allem Gesten und Laute, um euch etwas zu zeigen. Sprachverständnis wächst oft früher, als ihr es an gesprochenen Wörtern merkt.

Bittet euer Kind ab und zu um etwas, das gerade wirklich zum Alltag passt. Beim Anziehen könnt ihr die Hand aufhalten und sagen „Gibst du mir die Mütze?“ Lasst einen Moment vergehen, ehe ihr selbst danach greift. Die Geste hilft eurem Kind, die Worte einzuordnen. Vielleicht reicht es euch die Mütze. Vielleicht setzt es sie sich erst selbst auf. Beides gibt euch etwas, worüber ihr reden könnt.

Ein „Tet“ kann für euer Kind schon ein Wort sein, wenn es damit immer den Teddy meint. Nehmt den Laut auf und antwortet zum Beispiel „Ja, der Teddy soll mit.“ Euer Kind hört das ganze Wort in einem Satz. Wenn später noch ein paar Worte dazukommen, könnt ihr sie genauso im Gespräch aufgreifen. Ihr braucht sie dafür nicht einzeln abzufragen.

Kleinkinder lernen Wörter in der Sprache oder den Sprachen, die sie im Alltag hören. Sprecht mit eurem Kind in der Sprache, in der ihr euch wohlfühlt. Für die ersten Gespräche reichen kurze Momente beim Anziehen, bei einem Buch oder beim Blick aus dem Fenster. Im Ratgeber zum Sprechenlernen vom ersten Laut bis zum ersten Wort könnt ihr nachlesen, wie sich das weiterentwickelt.

Spielideen für ein Kind mit 15 Monaten

Dein Baby probiert im Spiel gern aus, wofür Dinge da sind. Vielleicht deckt es das Kuscheltier mit einem Tuch zu oder gibt ihm aus der Puppentasse zu trinken. Gib ihm dafür ein paar vertraute, große Gegenstände und schau, was es daraus macht.

Drei einfache Spiele für zu Hause

Der Teddy macht mit. Setz ein Kuscheltier neben euch auf den Boden. Du kannst ihm einen leeren Becher hinhalten und dann warten. Vielleicht möchte dein Kind den Teddy auch füttern. Vielleicht bekommt er als Nächstes eine Mütze auf. Wenn dein Kind eine neue Idee hat, kannst du ins Spiel einsteigen.

Setz ein Kuscheltier neben euch auf den Boden. Du kannst ihm einen leeren Becher hinhalten und dann warten. Vielleicht möchte dein Kind den Teddy auch füttern. Vielleicht bekommt er als Nächstes eine Mütze auf. Wenn dein Kind eine neue Idee hat, kannst du ins Spiel einsteigen. Ein Stapel zum Umwerfen. Stell zwei oder drei große Bauklötze mit einer breiten Standfläche auf den Teppich. Lass dein Kind einen dazugeben oder den Stapel umwerfen. Sprecht beim Wiederaufbauen über das, was gerade passiert. „Noch einen?“ und „Jetzt fällt er!“ genügen.

Stell zwei oder drei große Bauklötze mit einer breiten Standfläche auf den Teppich. Lass dein Kind einen dazugeben oder den Stapel umwerfen. Sprecht beim Wiederaufbauen über das, was gerade passiert. „Noch einen?“ und „Jetzt fällt er!“ genügen. Etwas holen und bringen. Leg zum Anziehen einen Schuh gut sichtbar neben euch und bitte dein Kind, ihn dir zu geben. Oder stell beim Wäschelegen einen kleinen Korb daneben, in den dein Kind ein Tuch legen darf. Such dir eine Aufgabe aus, die ihr ohnehin gerade erledigt.

Manchmal möchte dein Kind ganz genau dasselbe noch mal machen. Der Klotz kommt runter, ihr stellt ihn wieder drauf, und dann geht die ganze Sache von vorn los. In der Wiederholung kann es etwas verändern. Vielleicht setzt es diesmal den Klotz selbst hin. Vielleicht klatscht es schon, bevor der Stapel umfällt. Wenn du irgendwann genug vom Turm hast, zeig deinem Kind, wo die Klötze für später hinkommen.

Essen mit 15 Monaten am Familientisch

Euer Kind kann bei vielen Familiengerichten mitessen, wenn ihr sie passend vorbereitet. Weiches Gemüse, gut gegarte Hülsenfrüchte oder Nudeln lassen sich gut greifen. Euer Kind darf dabei Finger und Löffel abwechseln. Vielleicht klappt es mit den Fingern heute einfach schneller.

Beim Essen mit Kleinkindern könnt ihr dieselbe Mahlzeit für alle kochen und dem Kind eine mild gewürzte, passende Portion abnehmen. Zum Beispiel weiche Kartoffelstücke und Zucchini, während für euch am Ende noch Salz und Gewürze dazukommen. Wenn ihr etwas Warmes für alle sucht, probiert die Zucchini-Kartoffel-Bratlinge ab 15 Monaten. Sie lassen sich für euer Kind gut portionieren.

Manche Tage laufen beim Essen genau anders, als ihr euch das ausgemalt habt. Die Nudeln von gestern waren das Beste, was es je gab, heute werden sie gleich wieder weggeräumt. Fangt ruhig mit wenig auf dem Teller an und lasst euer Kind nachnehmen. Wenn es den Mund schließt oder sich abwendet, könnt ihr die Mahlzeit in Ruhe beenden. Ein anderes Mal probiert es vielleicht wieder mit.

Dazu könnt ihr Wasser aus einem kleinen offenen Becher anbieten. Ein paar Schlucke im Becher reichen, wenn euer Kind allein trinken möchte. Bleibt daneben und helft, wenn es den Becher zu weit kippt und euch danach anschaut. Das Tuch für den Tisch kann griffbereit liegen. Euer Kind kann beim Wegwischen sogar mithelfen.

Beim Essen dabeibleiben Kleinkinder sollten beim Essen aufrecht sitzen. Schneidet das Essen so, dass euer Kind es gut kauen und schlucken kann. Ganze Nüsse, ganze Weintrauben und harte Stücke roher Möhre eignen sich dafür nicht. Möhren könnt ihr weich garen, Weintrauben ohne Kerne längs vierteln und Nüsse fein gemahlen unter das Essen mischen.

Wie verändert sich der Schlaf mit 15 Monaten?

Dein Kind kann in diesem Alter noch zwei kleine Schläfchen brauchen oder langsam mit einem längeren Mittagsschlaf auskommen. Schau darauf, wann es im Alltag müde wird. Ein Tag nach einer besonders kurzen Nacht kann ganz anders aussehen als der Tag davor.

Vielleicht schläft dein Kind vormittags noch gern ein, obwohl es an manchen Tagen erst nach dem Mittagessen eine Pause braucht. Wenn der zweite Schlaf abends das Einschlafen nach hinten schiebt, probier an einem ruhigen Tag aus, den ersten Schlaf etwas später anzubieten. Verschiebe ihn in kleinen Schritten und beobachte, ob dein Kind den Nachmittag gut schafft. Mehr zur Gestaltung der Pause findest du im Ratgeber zum Mittagsschlaf bei Babys und Kleinkindern.

Am Abend können dieselben wenigen Schritte helfen, auch wenn vorher viel los war. Vielleicht wechselt dein Kind in den Schlafanzug, sucht sich ein Buch aus und macht mit dir das Licht aus. Wenn es sich beim Abschied noch einmal meldet, kannst du ruhig zurückkommen und ihm kurz zeigen, dass du da bist. Entscheidend ist, was du verlässlich anbieten kannst, wenn es spät ist und du selbst müde bist.

Wenn du morgens schlecht einschätzen kannst, wie die Nacht eigentlich war, hilft eine kurze Notiz. Schreib für ein paar Tage ungefähr auf, wann dein Kind tagsüber geschlafen hat und wann es abends zur Ruhe kam. Manchmal fällt dabei auf, dass das Einschlafen vor allem nach sehr langen Tagen schwer ist. Such dir dann eine kleine Änderung aus, die für euch machbar ist, etwa einen früheren Beginn des Abendrituals.

Wenn euer Kind etwas ganz anderes vorhat

Ihr wollt los und euer Kind möchte noch schnell ein buntes Blatt aufheben. Gleich danach entdeckt es ein zweites. Für euch ist es schon der Aufbruch, für euer Kind gerade das Interessanteste überhaupt. Ein kleiner Übergang zwischen beidem kann euch den nächsten Schritt leichter machen.

Ihr könnt einen klaren Schritt ankündigen, den euer Kind gleich miterlebt. „Das Blatt legen wir auf die Mauer. Dann gehen wir zum Wagen.“ Vielleicht möchte es das Blatt selbst ablegen. Wenn das klappt, hat euer Kind beim Wechsel eine Aufgabe. Wenn ihr es eilig habt, könnt ihr es nehmen und ruhig sagen, was jetzt passiert. Euer Kind darf darüber sauer sein und sich bei euch wieder beruhigen.

Der eigene Wille wird im zweiten Lebensjahr sichtbarer. Kleinkinder möchten zunehmend ausprobieren, wie viel sie mitbestimmen können. Gebt eurem Kind überschaubare Möglichkeiten, wenn ihr welche habt. Bei der Jacke könnt ihr zwei Farben zur Auswahl geben. An einer befahrenen Straße haltet ihr die Hand fest. Warum diese Momente zur Entwicklung gehören, steht im Ratgeber zur Autonomiephase.

Wenn ihr Fragen zur Entwicklung habt

Vielleicht fällt euch auf, dass euer Kind selten auf Ansprache reagiert, kaum mit Gesten auf sich aufmerksam macht oder eine Fähigkeit plötzlich nicht mehr nutzt. Wenn euch das Sorgen macht, besprecht eure Beobachtungen in der kinder- und jugendärztlichen Praxis. Ihr könnt dort auch außerhalb einer Vorsorgeuntersuchung nachfragen.

Beschreibt möglichst konkret, was ihr zu Hause erlebt. Wann reagiert euer Kind auf ein Geräusch oder auf euch? Was zeigt es euch, wenn es etwas möchte? Wenn sich etwas verändert hat, erzählt, seit wann ihr das bemerkt. So kann die Praxis mit euch besprechen, was sie genauer anschauen möchte.

Die meiste Zeit entwickelt sich euer Kind mitten in dem, was ihr ohnehin tut. Ihr hört ihm zu, reicht ihm beim Loslaufen die Hand und gebt ihm einen Moment, den eigenen Löffel zu holen. Und wenn euch euer Kind morgen wieder zur Mauer zieht, könnt ihr gemeinsam nachschauen, ob das Blatt noch da liegt.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann