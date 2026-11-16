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Euer Baby schläft plötzlich schlechter, obwohl es abends schon gut zur Ruhe kam? Wenn ihr nachts wieder öfter aufsteht, kann das ganz schön an die Kräfte gehen. Manche Babys wachen vorübergehend häufiger auf, weil sich ihr Schlaf verändert, sie mehr Nähe brauchen oder irgendwas stört. Mit ein paar einfachen Beobachtungen könnt ihr besser einschätzen, was euer Baby heute Nacht braucht.

Was bedeutet Schlafregression beim Baby?

Schlafregression nennt man eine Phase, in der ein Baby nach ruhigeren Nächten wieder öfter aufwacht oder schwerer einschläft. Der Begriff beschreibt, was ihr beobachtet. Woran es liegt, kann von Kind zu Kind verschieden sein.

Im ersten Lebensjahr verändert sich der Schlaf immer wieder. Längere Schlafphasen und unruhige Nächte können sich abwechseln. Manche Babys sind nachts ganz wach, andere brauchen nur kurz eure Hand oder Stimme, um wieder zur Ruhe zu kommen.

Wenn euer Baby schon länger mehrmals pro Nacht wach wird, findet ihr mehr dazu in unserem Ratgeber „Warum Babys nicht durchschlafen“.

Einen festen Kalender für unruhige Nächte gibt es nicht. Um den vierten Lebensmonat verändert sich bei vielen Babys der Schlafrhythmus. In der zweiten Hälfte des ersten Jahres suchen manche Babys nachts mehr Nähe und weinen, wenn sie euch vermissen. Wie sich Schlaf und Alltag im jeweiligen Alter verändern können, erfahrt ihr in den Ratgebern zum 8. Lebensmonat, 10. Lebensmonat und 12. Lebensmonat.

Euer Baby im passenden Alter Im Baby-Entwicklungskalender findet ihr alle Monatsratgeber. Dort könnt ihr direkt zu dem Monat springen, der euch gerade interessiert.

Was kann euer Baby nachts wach halten?

Schaut zuerst, was sich heute oder in den letzten Tagen verändert hat. Ein verschobenes Nickerchen, Hunger oder ein Infekt können dieselbe unruhige Nacht auslösen wie ein größeres Bedürfnis nach Nähe.

Hunger oder etwas Körperliches

Vor allem junge Babys brauchen oft auch nachts Milch. Wenn euer Baby nach Brust oder Flasche sucht, dürft ihr auf dieses Signal reagieren. Eine volle Windel, ein zu warmer Schlafplatz oder Beschwerden beim Zahnen können die Ruhe ebenfalls stören. Wirkt euer Baby krank, schaut auch auf seine Atmung, sein Trinkverhalten und darauf, wie es auf euch reagiert.

Häufigeres Aufwachen allein ist kein Zeichen für Beikostreife. Ob es Zeit für den ersten Löffel ist, zeigt sich beim Sitzen und Probieren.

Ein anderer Tagesablauf

Besuch, eine Reise oder ein später Mittagsschlaf können den gewohnten Abend verschieben. Vielleicht ist euer Baby zu seiner üblichen Bettzeit noch wach und interessiert. Vielleicht reibt es sich schon früher die Augen oder wendet den Blick ab. Solche Signale können euch helfen, den Beginn des Abendrituals anzupassen.

Mehr Nähe beim Einschlafen

Manchmal schläft euer Baby auf dem Arm ruhig ein und protestiert, sobald ihr es ablegt. Dann helfen euch vielleicht die Ideen aus unserem Ratgeber „Baby lässt sich nicht ablegen“. Wenn euer Baby nachts nach euch sucht, kann es beruhigend sein, euch zu hören oder zu spüren. Schaut, ob ihm eure Stimme, eine Hand oder Hochnehmen guttut.

Was hilft heute Nacht?

Haltet die Nacht ruhig und macht es euch so einfach wie möglich. Ein paar vertraute Handgriffe reichen für den Anfang.

Kurz schauen, was euer Baby braucht. Hat es Hunger, ist die Windel voll oder wirkt es unwohl? Reagiert auf das, was ihr wahrnehmt.

Hat es Hunger, ist die Windel voll oder wirkt es unwohl? Reagiert auf das, was ihr wahrnehmt. Licht dimmen und leise sprechen. Lasst das Licht gedimmt und sprecht ruhig. Nach dem Trinken oder Wickeln kann euer Baby so leichter wieder zur Ruhe finden.

Lasst das Licht gedimmt und sprecht ruhig. Nach dem Trinken oder Wickeln kann euer Baby so leichter wieder zur Ruhe finden. Ein kleines Ritual wiederholen. Ein ruhiges Lied oder dieselben Gute-Nacht-Worte können eurem Baby helfen, sich auf den Schlaf einzustellen. Sucht euch aus unseren Ideen für Einschlafrituale etwas aus, das auch an einem anstrengenden Abend machbar ist.

Ein ruhiges Lied oder dieselben Gute-Nacht-Worte können eurem Baby helfen, sich auf den Schlaf einzustellen. Sucht euch aus unseren Ideen für Einschlafrituale etwas aus, das auch an einem anstrengenden Abend machbar ist. Wenn möglich, abwechseln. Auch wenn ihr nachts stillt, kann eine andere vertraute Person das Wickeln, Beruhigen oder die erste Runde am Morgen übernehmen.

Sicherer Schlafplatz für müde Nächte Legt euer Baby zum Schlafen auf den Rücken in sein eigenes Bettchen, am besten in eurem Zimmer. Eine feste, ebene Matratze und ein passender Schlafsack reichen aus. Kissen, lose Decken und Kuscheltiere bleiben draußen. Sobald ihr merkt, dass ihr auf dem Sofa oder Sessel selbst einschlafen könntet, legt euer Baby in sein Bettchen.

Wie lange bleiben die Nächte unruhig?

Das hängt davon ab, was euer Baby gerade wach hält. Eine feste Dauer lässt sich aus dem Wort Schlafregression nicht ableiten.

Wenn euer Baby sonst fit wirkt, könnt ihr ein paar Nächte lang beobachten, was beim Aufwachen ähnlich abläuft. Schläft euer Baby nach dem Trinken rasch weiter? Wird es vor allem nach einem späten Nickerchen abends schwer müde? Ein kurzer Vermerk zu Schlaf, Milch und auffälligen Veränderungen kann helfen, ein Muster zu erkennen. Wenn die Nächte euch stark belasten, dürft ihr euch früh Unterstützung holen. Eure Hebamme, die Kinderarztpraxis oder eine Beratungsstelle kann mit euch überlegen, was euch im Alltag entlastet.

Wann solltet ihr ärztlichen Rat holen?

Wenn euer Baby deutlich weniger trinkt, merklich weniger nasse Windeln hat oder ungewohnt schlapp wirkt, holt zeitnah ärztlichen Rat ein. Bei Babys unter drei Monaten sollte eine Temperatur ab 38 °C sofort ärztlich abgeklärt werden.

Wendet euch an eure Kinderarztpraxis. Bei dringenden Beschwerden außerhalb der Sprechzeiten erreicht ihr in Deutschland den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117.

Bei akuten Warnzeichen sofort 112 anrufen Ruft den Notruf, wenn euer Baby schwere Atemnot hat, sich Lippen oder Zunge bläulich verfärben oder es sich kaum oder gar nicht wecken lässt.

Für heute Abend reicht ein kleiner Schritt. Schaut beim Aufwachen, was euer Baby braucht, und knüpft an etwas Vertrautes an. Das kann dieselbe leise Melodie sein, die euch gestern schon durch die Nacht geholfen hat.

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