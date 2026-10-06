Kindersitz-Rückruf und Warnung: Diese Modelle von Axkid und Britax Römer sind betroffen

Produktfotos: © ADAC/Ralph Wagner; Montage: 1-2-family.de.

Wer einen Axkid Minikid Core oder die Babyschale Britax Römer Baby-Safe Pro mit Vario Base 5Z nutzt, sollte jetzt genau hinschauen. ADAC und Stiftung Warentest haben bei Crashtests schwere Sicherheitsmängel festgestellt. Axkid ruft betroffene Sitze freiwillig zurück und bietet einen kostenlosen Austausch an. Bei Britax Römer läuft bislang eine Untersuchung.

Die Warnung wurde am 6. Oktober 2026 veröffentlicht. Nach Einschätzung der Stiftung Warentest können die festgestellten Mängel bei einem schweren Unfall lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Deshalb informieren die Tester schon vor Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse ihres Herbsttests.

Axkid Minikid Core: Warum der Kindersitz zurückgerufen wird

Axkid Minikid Core. Quelle: © ADAC/Ralph Wagner.

Beim Axkid Minikid Core versagte im Frontalcrashtest der Stützfuß. In Liegeposition riss zusätzlich das Gurtschloss mit dem Schrittgurt aus der Sitzschale.

Der Stützfuß soll den rückwärts eingebauten Sitz am Fahrzeugboden abstützen. Im Test fuhr er vollständig ein. Der Körper des Dummys wurde stark nach hinten geschleudert und der Nacken erheblich belastet. Stiftung Warentest rät deshalb dringend davon ab, den Minikid Core weiter zu benutzen.

Axkid hat den Verkauf eingestellt. Nach Herstellerangaben betrifft der freiwillige Rückruf bestimmte Produktionschargen des Minikid Core. Andere Axkid-Modelle sind davon nicht betroffen.

So beantragt ihr den kostenlosen Austausch bei Axkid

Besitzt ihr einen Minikid Core, registriert euren Sitz direkt bei Axkid. Der Hersteller prüft anhand der Angaben, ob euer Exemplar betroffen ist.

Sucht den Produktaufkleber an der Unterseite des Sitzes. Laut Axkid beginnt die benötigte Seriennummer mit „E9“. Verwechselt sie nicht mit der Artikelnummer („Sales number“). Fotografiert den Aufkleber so, dass die Seriennummer gut lesbar ist. Füllt das Registrierungsformular auf der Axkid-Webseite aus und gebt eure Kontaktdaten an.

Betroffene Sitze werden kostenlos durch einen Minikid 4 Pro oder zu einem späteren Zeitpunkt durch eine überarbeitete Version des Minikid Core ersetzt. Axkid organisiert den Austausch direkt – auch bei einem Kauf über einen Handelspartner. Weitere Informationen sollen innerhalb von ein bis drei Werktagen nach der Registrierung folgen.

Das Formular findet ihr im offiziellen Produktsicherheitshinweis von Axkid. Bei Fragen erreicht ihr den Hersteller unter customerservice@axkid.com.

Darf der Axkid-Sitz bis zum Austausch weiter genutzt werden?

Hier kommen Hersteller und Verbraucherschützer zu unterschiedlichen Einschätzungen. Stiftung Warentest rät ausdrücklich vom weiteren Gebrauch ab.

Axkid erklärt dagegen, dass betroffene Sitze nach der eigenen Sicherheitsbewertung bis zum Eintreffen des Ersatzsitzes weiterverwendet werden könnten. Das Unternehmen verweist auf bestandene Zulassungsprüfungen und weitere Tests.

Diese Herstellerposition hebt die Warnung der Stiftung Warentest jedoch nicht auf. Wer deren Empfehlung folgt, nutzt den Minikid Core bis zum Austausch nicht mehr.

Britax Römer Baby-Safe Pro: Warnung vor der Liegeposition mit Basis

Britax Römer Baby-Safe Pro mit Vario Base 5Z. Quelle: © ADAC/Ralph Wagner.

Bei Britax Römer betrifft die aktuelle Warnung die Kombination Baby-Safe Pro mit der Isofix-Basis Vario Base 5Z in Liegeposition. Ein Rückruf wurde bislang nicht veranlasst.

Im Frontalcrashtest brachen Kunststoffteile des Gurtschlosses. Dadurch öffnete sich der Gurt und der Dummy wurde aus der Babyschale geschleudert.

Eltern, die diese Kombination bereits besitzen, empfiehlt der ADAC:

Die Babyschale auf der Vario Base 5Z möglichst aufrecht verwenden.

Alternativ den Baby-Safe Pro ohne Basis mit dem Dreipunktgurt des Autos befestigen.

Auf der Basis hielt die Babyschale in aufrechter Position dem Test stand. Mit dem Fahrzeuggurt versagte das Gurtschloss weder in Sitz- noch in Liegeposition. Achtet beim Wechsel der Befestigung auf die Einbauanleitung. Britax Römer untersucht die Ursache; über weitere Maßnahmen soll anschließend entschieden werden.

Warum eine Zulassung allein nicht alle Risiken ausschließt

Beide beanstandeten Modelle erfüllen die gesetzlichen Zulassungsanforderungen. Die Crashtests der Verbraucherorganisationen gehen darüber hinaus.

Sie prüfen den Schutz unter härteren Unfallbedingungen. Ein zugelassener Sitz kann dabei also trotzdem schwere Schwächen zeigen. Über eine frühere Warnung vor acht anderen Kindersitzen haben wir bereits berichtet.

Ein weiterer, davon unabhängiger Fall betrifft den Rückruf der Babyschale Avionaut Pixel 3 wegen eines fehlerhaften Tragebügels. Dort liegt das Risiko beim Tragen der Schale; nach Herstellerangaben ist die Schutzwirkung im Auto nicht betroffen.

Für betroffene Familien steht jetzt die konkrete Lösung im Vordergrund: den Axkid-Sitz zur Prüfung und zum Austausch anmelden beziehungsweise bei der Britax-Römer-Kombination die vom ADAC empfohlenen Nutzungsvarianten beachten.

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