Sturzgefahr für Babys: BabyOne ruft Avionaut-Babyschale Pixel 3 zurück

Produktabbildung: BabyOne/Avionaut; Hintergrundgestaltung: KI-generiert

Eltern sollten eine Babyschale des Modells Avionaut Pixel 3 momentan nicht am Tragebügel anheben, solange ihr Baby darin liegt. Durch einen Produktionsfehler kann sich der Bügel unter bestimmten Umständen von der Schale lösen. Das Kind könnte dadurch zu Boden stürzen und sich verletzen.

Betroffen sind mehrere bei BabyOne verkaufte Varianten des Modells. Alle entsprechenden Babyschalen müssen zur Kontrolle und zum kostenlosen Austausch eines Bauteils an den Hersteller geschickt werden. Während der Servicezeit können Familien auf Wunsch eine Ersatzschale erhalten.

Diese Avionaut-Babyschalen sind betroffen

Der Rückruf betrifft die Babyschale Avionaut Pixel 3, die seit Februar 2026 in BabyOne-Filialen und über die BabyOne-Onlineshops verkauft wurde.

Betroffen sind sämtliche Chargen mit diesen BabyOne-Artikelnummern:

58938460

58938500

58938540

58938570

58938590

58938620

58938630

Ob eure Babyschale zu einer der genannten Artikelnummern gehört, könnt ihr über eure Bestellung, den Kaufbeleg oder direkt bei einem BabyOne-Fachmarkt prüfen lassen. Für die weitere Abwicklung benötigt der Hersteller außerdem die individuelle Seriennummer der Schale.

Was genau kann mit dem Tragebügel passieren?

Nach Angaben von BabyOne liegt ein Produktionsfehler an der Befestigung des Tragegriffs vor. Wird die Babyschale seitlich am Bügel gegriffen und gleichzeitig von unten gegen den Bügel gedrückt, kann sich dieser von der Schale lösen.

Bis das betroffene Bauteil überprüft und ausgetauscht wurde, solltet ihr die Babyschale deshalb keinesfalls am Griff tragen, solange euer Kind darin liegt.

In den bislang veröffentlichten Hinweisen von BabyOne und Avionaut werden keine tatsächlich erfolgten Stürze oder Verletzungen genannt. Der Hersteller erklärt, das Problem im Rahmen technischer Überprüfungen festgestellt zu haben. Bei neu produzierten Babyschalen sei die betreffende Konstruktion bereits angepasst worden.

Serviceaktion läuft offenbar bereits seit Juli

Ganz neu ist die Warnung zur Avionaut Pixel 3 offenbar nicht. Mit ein wenig Recherche fanden wir heraus, dass bereits am 21. Juli 2026 ein deutscher Fachhändler öffentlich über die vorsorgliche Serviceaktion informierte. Auch in Polen wurde am 22. Juli darüber berichtet. Schon damals hieß es, dass Avionaut das Problem bei Qualitätskontrollen festgestellt und die Ursache im laufenden Produktionsprozess bereits behoben habe.

Warum die Rückrufinformation von BabyOne erst jetzt größere Aufmerksamkeit erhält, bleibt allerdings offen. Die BabyOne-Seite selbst nennt kein Veröffentlichungsdatum. Ebenso wenig erklären BabyOne und Avionaut, wann der Fehler erstmals erkannt, wann die Produktion umgestellt und zu welchem Zeitpunkt BabyOne informiert wurde. Deshalb lässt sich derzeit leider nicht nachvollziehen, ob und wie lange betroffene Babyschalen möglicherweise noch ohne ausreichenden Warnhinweis verkauft wurden.

Darf die Pixel 3 weiterhin im Auto verwendet werden?

Ja. Nach Angaben des Herstellers betrifft das Problem ausschließlich das Bauteil, das den Griff beim Tragen der Babyschale zusätzlich sichert. Auf die Schutzwirkung während einer Autofahrt soll der Fehler keinen Einfluss haben.

Eine korrekt eingebaute Pixel 3 darf demnach weiterhin als Autokindersitz verwendet werden – sowohl auf der passenden Basisstation, als auch bei einer Befestigung mit dem Sicherheitsgurt. Diese wichtige Einschränkung geht aus der Herstellerinformation zur Serviceaktion hervor.

Außerhalb des Fahrzeugs solltet ihr das Baby jedoch nicht in der Schale am Bügel transportieren, bis der Service durchgeführt wurde. Wenn ihr euch bei der Nutzung unsicher fühlt, könnt ihr direkt eine Ersatzschale anfordern.

So funktioniert der kostenlose Austausch

Für die Reparatur müsst ihr euch unmittelbar an den Hersteller Avionaut wenden:

Schickt eine E-Mail an gpsr@karwala.com. Gebt darin die Seriennummer der Babyschale und eure Kontaktdaten an. Schreibt dazu, ob ihr während der Reparatur eine Ersatz-Babyschale benötigt. Das Avionaut-Serviceteam sendet euch anschließend die Versandinformationen. Verpackt die Babyschale sicher und übergebt sie dem von Avionaut beauftragten Kurier.

Wenn ihr eine Ersatzschale angefordert habt, soll diese laut offizieller BabyOne-Rückrufinformation vor der Abholung eurer eigenen Babyschale zugestellt werden. Die Versandkosten und der Austausch des betroffenen Bauteils sind vollständig kostenlos.

Wo steht die Seriennummer?

Für die Anmeldung zur Serviceaktion ist nicht nur die BabyOne-Artikelnummer, sondern auch die Seriennummer eurer konkreten Babyschale erforderlich. Avionaut kennzeichnet diese auf einem Produktaufkleber mit „S/N“. Dieser befindet sich nach den allgemeinen Herstellerangaben an der Unterseite der Babyschale.

Solltet ihr den Aufkleber oder die richtige Nummer nicht finden, könnt ihr euch an einen BabyOne-Fachmarkt wenden. Zusätzlich ist BabyOne unter der kostenlosen Service-Hotline 00 800 – 63 69 62 00 erreichbar.

Die deutsche Rückrufmeldung wurde am 1. September 2026 durch Produktwarnung.eu veröffentlicht. Die BabyOne-Primärmeldung selbst enthält derzeit kein sichtbares Veröffentlichungsdatum.

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