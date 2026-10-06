„Young Hearts“ bei KiKA: Wenn die erste Liebe alles durcheinanderbringt

Plötzlich ist da jemand, den man am liebsten jeden Tag sehen möchte. Und auf einmal fühlt sich alles anders an. „Young Hearts“ erzählt von der ersten Liebe zwischen zwei Jungen – und von der Angst, anderen davon zu erzählen. Am 10. Oktober 2026 zeigt KiKA den Film um 13:10 Uhr. Anschließend könnt ihr ihn auf kika.de und in der KiKA-App anschauen.
Die erste Liebe kann ganz schön überfordern. Man möchte jemandem nah sein, denkt ständig an ihn und weiß manchmal selbst noch gar nicht, was da gerade passiert. Dazu kommt diese Frage: Was werden die anderen sagen?
Genau das beschäftigt den 14-jährigen Elias in „Young Hearts“. Der belgisch-niederländische Film greift ein Gefühl auf, an das sich wohl viele Erwachsene noch erinnern können: sich zum ersten Mal zu verlieben und dabei ziemlich unsicher zu sein.
Auch unser Beitrag über die Pubertät schaut darauf, wie sich Kinder in dieser Zeit verändern und was das für euch als Eltern bedeutet.
Ein neuer Nachbar und ziemlich viele Gefühle
Als Alexander ins Haus gegenüber zieht, möchte Elias immer mehr Zeit mit ihm verbringen. Zwischen den beiden entsteht eine Nähe, die für Elias neu ist.
Alexander erzählt ihm, dass er auf Jungs steht. Für Elias wird es dadurch noch schwieriger, seine eigenen Gefühle zu sortieren. Er merkt, wie viel ihm Alexander bedeutet. Gleichzeitig hat er Angst davor, was seine Freunde und seine Familie denken könnten.
Also versucht er, seine Gefühle zu verstecken. Er beginnt zu lügen und macht es sich und den Menschen um ihn herum damit immer schwerer. Ein Gespräch mit seinem Großvater hilft ihm schließlich, klarer zu sehen. Wie Elias seinen Weg findet, könnt ihr im Film selbst entdecken.
Offizieller deutscher Trailer zu „Young Hearts“ – Salzgeber
Wie wichtig Rückhalt sein kann
„Young Hearts“ zeigt, wie schwer es sein kann, über die eigenen Gefühle zu sprechen – selbst dann, wenn Menschen da sind, die einen lieben.
Elias wächst mit der selbstverständlichen Vorstellung auf, dass Jungen sich in Mädchen verlieben. Für das, was er selbst empfindet, fehlen ihm zunächst die Beispiele. Das macht ihn unsicher, obwohl sein Umfeld im Verlauf der Geschichte viel Verständnis zeigt.
Gerade darin steckt ein Gedanke, der auch uns Eltern beschäftigen kann: Wir können unser Kind lieben und trotzdem übersehen, welche Sorgen es mit sich herumträgt. Vielleicht, weil es nichts erzählt. Vielleicht auch, weil wir bestimmte Dinge ganz selbstverständlich voraussetzen.
Der Film bietet einen Anlass, gemeinsam darüber nachzudenken. Was macht Elias so viel Angst? Wem vertraut er? Und was hilft ihm, sich zu öffnen? Solche Fragen lassen sich nach dem Schauen besprechen, ohne dass Kinder gleich etwas über sich selbst erzählen müssen.
Der Regisseur erzählt auch von seiner eigenen Jugend
Anthony Schatteman wollte mit „Young Hearts“ einen Film machen, den er als Jugendlicher selbst gern gesehen hätte. Seine eigenen Erfahrungen sind in die Geschichte eingeflossen.
Im Interview zum Film berichtet der belgische Regisseur, wie unsicher er früher mit seiner Sexualität war. Er hatte Fragen, fand darauf aber kaum Antworten. Aus Angst vor den Reaktionen anderer zog er sich zurück und behielt vieles für sich.
Für die Dreharbeiten kehrte Schatteman in sein Heimatdorf zurück. Straßen, Schule und andere Orte seiner Kindheit wurden zu Schauplätzen des Films. Während dieser Zeit wohnte er sogar wieder in seinem alten Kinderzimmer.
Elias und Alexander werden von Lou Goossens und Marius De Saeger gespielt. Für beide war „Young Hearts“ der erste Spielfilm. Schatteman erzählt, dass er bei der Vorbereitung eng mit einem Fachmann für Kinderpsychologie und den Eltern der jungen Darsteller zusammenarbeitete.
Für welches Alter passt „Young Hearts“?
Der Film hat die Altersfreigabe FSK 0. Das begleitende Unterrichtsmaterial empfiehlt die Beschäftigung damit ab elf Jahren beziehungsweise ab der fünften Klasse.
Für eure Filmauswahl ist diese zusätzliche Orientierung hilfreich. Die Hauptfiguren sind 14 Jahre alt, und ihre Geschichte dreht sich um Verliebtsein, Freundschaft und die Frage, wie man zu seinen Gefühlen stehen kann. Das sind Themen, mit denen besonders ältere Kinder und Jugendliche etwas anfangen können.
Mit 97 Minuten ist „Young Hearts“ außerdem ein abendfüllender Spielfilm. Wenn ihr ihn gemeinsam anschauen möchtet, könnt ihr daraus ein kleines Wohnzimmer-Kino mit euren Kindern machen – mit Lieblingssnacks und Zeit für ein Gespräch danach, falls sich eines ergibt.
Wann läuft „Young Hearts“ bei KiKA?
KiKA zeigt „Young Hearts“ am Samstag, 10. Oktober 2026, um 13:10 Uhr. Nach der Ausstrahlung ist der Film auch online verfügbar.
- Im Fernsehen: 10. Oktober 2026, 13:10 Uhr bei KiKA
- Online: anschließend auf kika.de und in der KiKA-App
- Laufzeit: 97 Minuten
- Altersfreigabe: FSK 0
Wie lange der Film anschließend online abrufbar bleibt, nennt KiKA in der Ankündigung noch nicht.
Quellen
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗