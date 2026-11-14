Thunfisch in der Schwangerschaft: Was gilt für die Dose?

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Wenn du schwanger bist und gerade vor einer Dose Thunfisch stehst, ist die kurze Antwort: Das Netzwerk Gesund ins Leben rät Schwangeren, Thunfisch zu meiden. Die Empfehlung betrifft auch Thunfisch aus der Dose und auf Pizza. Der Grund ist Quecksilber im Fisch.

Warum bei Thunfisch Quecksilber eine Rolle spielt

Thunfische fressen andere Fische. Über das Futter kann sich mit der Zeit Methylquecksilber anreichern. Das ist eine Form von Quecksilber, die sich im Fischfleisch einlagert.

Wie viel davon ein Fisch enthält, hängt unter anderem von Art und Alter ab. Auf einer Dose kannst du den Gehalt des einzelnen Produkts nicht ablesen. In der Schwangerschaft ist es sinnvoll, Fischarten mit weniger Methylquecksilber zu wählen, weil größere Mengen die Entwicklung des Nervensystems beim ungeborenen Kind beeinträchtigen können.

Thunfisch aus der Dose, auf Pizza und im Sushi

Thunfisch aus der Dose wurde bei der Herstellung erhitzt. Methylquecksilber sitzt aber im Gewebe. Es bleibt also auch dann im Fisch, wenn du ihn kochst oder auf einer Pizza mitbackst.

Beim Sushi kommt eine zweite Frage hinzu. Roher Fisch kann Krankheitserreger enthalten. Bei Thunfisch bleibt Quecksilber auch dann ein Thema, wenn der Fisch ganz durchgegart ist. Welche anderen rohen tierischen Lebensmittel eine Rolle spielen, erklärt unser Ratgeber zu Lebensmitteln in der Schwangerschaft.

Wenn du schon Thunfisch gegessen hast Du kannst bei der nächsten Fischmahlzeit eine andere Sorte wählen.

Wenn du in letzter Zeit häufig Thunfisch gegessen hast oder dir Sorgen machst, kannst du das bei deiner nächsten Vorsorge ansprechen. Sag dabei möglichst konkret, welche Art von Thunfisch du wie oft gegessen hast.

Welcher Fisch passt stattdessen auf den Teller?

Für ein warmes Abendessen kannst du zu Lachs oder Hering greifen und den Fisch vollständig durchgaren. Beide gehören zu den fettreicheren Fischarten und liefern Omega-3-Fettsäuren.

Wenn du eigentlich Lust auf eine schnelle Pizza hast, probier als Belag etwa Paprika und Zwiebeln. Für einen sättigenden Salat aus dem Vorratsschrank passen Kichererbsen. So kannst du direkt entscheiden, was du mit den Zutaten machst, die du schon da hast.

Falls du wissen möchtest, worauf es bei Lachs, Sushi oder Garnelen ankommt, findest du die passenden Ratgeber im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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