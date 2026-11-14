Sushi in der Schwangerschaft: Was kann ich essen?

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Wenn du in der Schwangerschaft Lust auf Sushi hast, lass Rollen mit rohem Fisch oder Räucherlachs weg. Gurken- oder Avocadorollen kannst du gut selbst machen. Im Restaurant hilft die Frage, ob deine Rollen frisch und getrennt vom rohen Fisch zubereitet werden können.

Auf einen Blick Sashimi, roher Lachs und kalter Räucherlachs gehören in der Schwangerschaft nicht auf den Sushi-Teller.

Zu Hause kannst du die Rollen frisch mit gewaschenem Gemüse oder vollständig gegarten Zutaten füllen.

Wenn du im Restaurant keine klare Auskunft bekommst, ist ein frisch gegartes, heiß serviertes Gericht die einfachere Wahl.

Warum Sushi mit rohem Fisch in der Schwangerschaft ausfällt

Roher Fisch kann Krankheitserreger enthalten. Dazu zählen Listerien. Das sind Bakterien, die auch bei Kühlschranktemperaturen wachsen können.

Wenn der Fisch nur mariniert, gebeizt oder kurz angeflämmt wurde, kann er innen roh bleiben. Frag deshalb bei Rollen mit angebratenem Fisch nach, ob er ganz durchgegart ist. Welche weiteren Zutaten du besonders im Blick behalten kannst, steht in unserem Ratgeber zu Lebensmittel in der Schwangerschaft.

Vegetarisches Sushi bestellen oder zu Hause rollen

Bei Gurken-Maki oder Avocado-Maki kommt es darauf an, wie die Rollen vorbereitet werden. Roher Fisch und Gemüse können in derselben Küche auf demselben Brett landen.

Wenn du bestellst, frag am besten nach zwei Dingen: Werden die Rollen frisch gemacht und benutzt die Küche dafür sauberes Besteck und eine eigene Unterlage? Zu Hause kannst du Gemüse unter fließendem Wasser waschen und die Rollen mit frisch gekochtem Reis vorbereiten. Wenn du gegarten Fisch als Füllung nimmst, halte ihn beim Schneiden und Rollen vom rohen Fisch getrennt.

Was bei Fertig-Sushi und Thunfisch wichtig ist

Beim fertigen Sushi aus der Kühltheke lässt sich schwer einschätzen, wie lange die Rollen schon liegen und wie die Zutaten vorbereitet wurden. Gerade wenn du Lust auf kalte Rollen hast, lässt sich eine kleine Portion zu Hause gut frisch zubereiten.

Bei Thunfisch kommt zur Zubereitung noch Quecksilber hinzu. Große Raubfische können davon vergleichsweise viel aufnehmen. Das Netzwerk Gesund ins Leben rät Schwangeren deshalb, Thunfisch zu meiden. Das gilt auch für eine Rolle mit gegartem Thunfisch. Gegarter Lachs oder geröstete Paprika machen sich ebenfalls gut als Füllung.

Wenn du auch bei anderen Fischgerichten oder bei Meeresfrüchten nachschauen möchtest, findest du die einzelnen Ratgeber im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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