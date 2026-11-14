Lachs in der Schwangerschaft: Gebraten oder geräuchert?

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Wenn du schwanger bist, kannst du Lachs aus dem Ofen oder der Pfanne essen, wenn er bis in die Mitte durchgegart ist. Kalten Räucherlachs, Graved Lachs und Stremellachs lässt du besser liegen. Hast du so einen Lachs schon gekauft, kannst du ihn für ein warmes Gericht gründlich durcherhitzen.

Die Zubereitung macht den Unterschied Frisches oder tiefgekühltes Filet vollständig durchgaren.

Räucherlachs und Graved Lachs für ein kaltes Brot durch gegarten Fisch ersetzen.

Stremellachs vor dem Essen noch einmal vollständig durcherhitzen.

So wird frischer oder tiefgekühlter Lachs gar

Schau beim Garen auf die dickste Stelle des Filets. Das Fischfleisch soll in der Mitte nicht mehr glasig sein und sich leicht in einzelne Schichten teilen lassen.

Das Netzwerk Gesund ins Leben empfiehlt, Fisch auch innen für mindestens zwei Minuten auf 70 °C oder mehr zu erhitzen. Wenn du bei einem dicken Stück unsicher bist, kannst du dort mit einem Küchenthermometer messen. Tiefgekühlten Lachs taust du im Kühlschrank in einer abgedeckten Schale auf, sofern die Packung keine direkte Zubereitung aus dem Tiefkühler vorsieht.

Was bei Räucherlachs, Graved Lachs und Stremellachs gilt

Im Kühlregal sehen die Packungen ähnlich aus. Räucherlachs in dünnen Scheiben ist meist kalt geräuchert. Graved Lachs ist gebeizt, also mit Salz und Gewürzen behandelt. Stremellachs wird heiß geräuchert.

Auch bei heiß geräuchertem Fisch empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung Schwangeren, ihn vor dem Essen vollständig durchzugaren. Krankheitserreger wie Listerien können auch nach dem Räuchern auf das Produkt gelangen. Du erkennst sie weder am Geruch noch am Aussehen. Hinweise zu anderen Fischprodukten findest du im Ratgeber zu Lebensmittel in der Schwangerschaft.

So kannst du Räucherlachs warm verwenden

Wenn du noch Räucherlachs im Kühlschrank hast, kannst du ihn zum Beispiel von Anfang an in einen Nudelauflauf geben und vollständig mitgaren.

Rührst du kleine Stücke in eine Soße, erhitze die Soße samt Fisch gründlich. Streifen, die du erst auf den fertigen Teller legst, werden dabei nicht ausreichend heiß. Wenn du ein frisches Filet kaufst, transportiere es gut gekühlt und beachte das Verbrauchsdatum auf der Packung.

Lachs ist ein fettreicher Fisch und liefert Omega-3-Fettsäuren. Solche Fette braucht der Körper unter anderem für die Entwicklung von Gehirn und Augen. Für eine Fischmahlzeit in der Schwangerschaft ist durchgegarter Lachs eine Möglichkeit.

Was bei Thunfisch, Sushi oder Garnelen gilt, kannst du im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft nachschlagen.

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