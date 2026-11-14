Feta in der Schwangerschaft: Welchen darf ich essen?

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Du bist schwanger und hast Lust auf einen griechischen Salat? Dafür kannst du frisch geöffneten Feta aus pasteurisierter Milch nehmen. Im Kühlregal ist eine originalverschlossene Packung eine gute Wahl. Feta aus einem offenen Gefäß an der Theke solltest du in der Schwangerschaft kalt lieber weglassen.

Was auf der Packung steht

Für kalten Feta ist „aus pasteurisierter Milch“ die Angabe, nach der du suchst. Pasteurisiert bedeutet, dass die Milch bei der Herstellung kurz erhitzt wurde, um Keime abzutöten.

Dreh die Packung um und schau in die Zutatenliste. Steht dort „mit Rohmilch hergestellt“, nimm für den Salat lieber einen anderen Käse. Wenn die Angabe unklar bleibt, kannst du zur nächsten Packung greifen. Auch bei Kefir in der Schwangerschaft lohnt sich dieser kurze Blick aufs Etikett.

Feta, Schafskäse und Hirtenkäse Feta stammt aus Griechenland und wird aus Schafsmilch hergestellt. Es darf Ziegenmilch dazukommen.

Hirtenkäse besteht häufig aus Kuhmilch. Er sieht Feta ähnlich und liegt oft daneben im Kühlregal.

Für deinen Salat zählt bei beiden, wie die Milch behandelt wurde und wie frisch der Käse ist.

Feta aus der Theke, im Restaurant oder aus dem Ofen

Die Salzlake in einer verschlossenen Herstellerpackung ist etwas anderes als ein offenes Gefäß an der Theke. Bei offen angebotenem Käse können beim Portionieren Keime dazukommen.

Wenn du im Restaurant Salat mit Feta bestellen möchtest, kannst du fragen, ob der Käse aus pasteurisierter Milch stammt und für deinen Teller frisch aus der Packung genommen wurde. Wenn die Küche das gerade nicht sagen kann, ist ein frisch serviertes, heißes Ofengericht die einfachere Wahl.

Wenn du Feta zu Hause überbackst, soll er auch in der Mitte heiß sein. Als Orientierung fürs Durcherhitzen nennt das Netzwerk Gesund ins Leben mindestens 70 °C für zwei Minuten im Inneren. Bei einem ganzen Block dauert das länger als bei kleinen Würfeln zwischen Ofengemüse.

So bewahrst du einen angebrochenen Feta auf

Nimm den Käse mit sauberem Besteck aus der Packung und stell den Rest gleich wieder abgedeckt in den Kühlschrank.

Bei einer offenen Packung helfen dir die Hinweise des Herstellers. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt für die verschlossene Packung. Wenn du absehen kannst, dass du nur ein bisschen Feta brauchst, ist eine kleinere Packung praktisch. Den Rest kannst du zeitnah in einem Auflauf mitgaren.

Wenn du auch bei anderen Käsesorten nachschauen möchtest, findest du die einzelnen Ratgeber im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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