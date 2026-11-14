Honig in der Schwangerschaft: Darf ich ihn essen?

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Wenn du dein Frühstücksbrot mit Honig magst, kannst du es auch in der Schwangerschaft essen. Vielleicht hast du gehört, dass Babys im ersten Lebensjahr keinen Honig bekommen sollen. Diese Regel gilt für das Kind nach der Geburt. Du selbst kannst Honig ganz normal für dich zum Süßen verwenden. Und auch das natürlich nach der Geburt.

Auf einen Blick Honig vom Imker und aus dem Supermarkt kommen beide infrage.

Für dein Brot oder deinen Tee brauchst du den Honig vorher nicht zu erhitzen.

Unter einem Jahr bekommen Babys keinen Honig, auch keinen auf dem Schnuller.

Warum Babys im ersten Jahr keinen Honig bekommen

In Honig können Sporen vorkommen. Das sind eine Art Ruheform bestimmter Bakterien. Im Darm eines Babys können sie wieder aktiv werden und einen Giftstoff bilden.

Die Erkrankung heißt Säuglingsbotulismus. Sie ist selten, kann für Babys aber schwer verlaufen. Bei gesunden Erwachsenen ist die Darmflora ausgereift. Damit sind die vielen Mikroorganismen gemeint, die im Darm leben. Sie erschweren es den Sporen, sich dort anzusiedeln und auszukeimen.

Die Empfehlung für Babys gilt auch, wenn sie schon Brei oder Fingerfood essen. Wenn ein Baby hustet oder der Hals kratzt, bleibt der Honig deshalb im Schrank. In unserem Beitrag über Erkältung bei Babys und Kindern findest du altersgerechte Hinweise.

Honig vom Imker, Manuka-Honig und Honig im Tee

Du kannst beim Einkauf nach Geschmack gehen. Für die Schwangerschaft brauchst du weder einen speziellen Honig noch einen Hinweis auf eine Wärmebehandlung.

Blütenhonig vom Imker, cremiger Rapshonig oder ein dunkler Waldhonig passen aufs Brot oder in den Joghurt. Manuka-Honig kannst du wie anderen Honig als Lebensmittel verwenden. Welcher Aufguss zu dir passt, kannst du in unserem Tee-Ratgeber für die Schwangerschaft nachlesen.

Was gilt, wenn du auf deinen Blutzucker achtest?

Honig schmeckt anders als Haushaltszucker, besteht aber ebenfalls zum großen Teil aus Zucker. Wenn du ihn ins Müsli rührst, zählt er zum zugesetzten Zucker.

Bei Schwangerschaftsdiabetes kannst du mit deiner Ernährungsberatung besprechen, wie Honig zu deinen Mahlzeiten passt. Auch flüssiger Honig im Tee zählt dabei mit. Wenn du vor allem den Geschmack magst, kannst du erst mit wenig anfangen und probieren.

Was bei Tee, Zimt oder anderen Lebensmitteln wichtig ist, kannst du im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft nachlesen.

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