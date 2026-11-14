Pilze in der Schwangerschaft: Welche kann ich essen?

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Du hast Lust auf eine Pilzpfanne und fragst dich, welche Pilze du in der Schwangerschaft essen kannst? Frische Zuchtpilze wie Champignons, Austernseitlinge und Shiitake kannst du gut durchgegart essen. Bei Wildpilzen kommt es zusätzlich darauf an, wo sie gewachsen sind.

Wenn du im Supermarkt vor dem Pilzregal stehst, hilft ein Blick aufs Etikett. Bei einer selbst gesammelten Pilzmahlzeit kommt noch eine zweite Frage dazu: Ist jeder einzelne Pilz sicher bestimmt?

Auf einen Blick Für die Pilzpfanne sind frische Zuchtpilze eine einfache Wahl.

Wildpilze können je nach Art und Fundort mehr Umweltstoffe aufnehmen.

Die Bilder sind KI-generierte Artenmotive. Wenn du bei selbst gesammelten Pilzen unsicher bist, lass die ganzen Exemplare bei einer Pilzberatung prüfen.

Zuchtpilze aus dem Supermarkt

Für ein Abendessen mit Pilzen kannst du zu frischen Zuchtpilzen greifen und sie in der Pfanne vollständig garen. Die drei Sorten hier findest du häufig im Handel.

Zuchtchampignon

Zuchtchampignon (Agaricus bisporus). Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Weiße und braune Zuchtchampignons gehören zur selben Art. Braune schmecken oft etwas kräftiger. Für eine Hackbällchen-Champignon-Pfanne kannst du beide nehmen. Schneide sie in ähnlich dicke Scheiben, dann werden sie gleichmäßig gar.

Austernseitling

Austernseitling (Pleurotus ostreatus). Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Austernseitlinge werden im Laden oft als Austernpilze verkauft. Die großen Hüte lassen sich gut in Streifen zupfen. Wenn du eine größere Menge brätst, gib sie portionsweise in die Pfanne. So lässt sie sich leichter umrühren, und auch die dickeren Stücke werden heiß.

Shiitake

Shiitake (Lentinula edodes). Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Shiitake bringen einen kräftigen Geschmack in Suppen und Gemüsepfannen. Die Stiele sind oft zäh. Du kannst sie vor dem Garen abschneiden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung beschreibt seltene Hautreaktionen nach Shiitake, die auch nach gut gegarten Pilzen vorkommen können.

Was bei Pilzen aus dem Wald dazukommt

Pfifferlinge und Steinpilze kommen häufig aus Wildsammlung. Für eine Pilzmahlzeit in der Schwangerschaft sind Zuchtpilze die einfachere Wahl, wenn du die Herkunft der Wildpilze nicht einschätzen kannst.

Das Bundesumweltministerium weist darauf hin, dass wildwachsende Pilze mehr Schwermetalle und radioaktive Stoffe enthalten können als Zuchtpilze. Der Pilzbericht des Bundesamts für Strahlenschutz zeigt, dass die Werte je nach Art und Fundort stark schwanken. Selbst zwei Funde derselben Art können unterschiedlich belastet sein.

Echter Pfifferling

Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius). Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Pfifferlinge werden im Handel häufig lose oder in kleinen Schalen angeboten. Wenn du wissen möchtest, wo sie gesammelt wurden, schau aufs Herkunftsetikett oder frag an der Theke nach. Die Herkunftsangabe sagt dir, woher sie kommen. Wie stark ein einzelner Pilz belastet ist, lässt sich daran allein nicht ablesen.

Fichtensteinpilz

Fichtensteinpilz (Boletus edulis). Bild: © 1-2-family.de (KI-generiert)

Steinpilze findest du frisch und getrocknet. Für Suppen oder Soßen kannst du getrocknete Pilze nach Packungsanleitung einweichen und anschließend mitgaren. Bei selbst gesammelten Pilzen kann eine Pilzberatungsstelle die ganzen Exemplare vor Ort prüfen. Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie erklärt, warum ein Foto dafür allein nicht ausreicht.

So bleiben frische Pilze und Reste gut gekühlt

Plane frische Pilze am besten für heute oder morgen ein. Wenn von der fertigen Pfanne etwas übrig bleibt, kühle die Reste zügig ab und stell sie in den Kühlschrank.

Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt, Pilzgerichte höchstens einen Tag im Kühlschrank aufzubewahren und vor dem Essen gründlich zu erhitzen. Lose frische Pilze kannst du bis zum Kochen in einer Papiertüte im Gemüsefach lagern.

Wenn du außer Pilzen noch andere Lebensmittel nachschlagen möchtest, findest du die Ratgeber nach Themen sortiert im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft.

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