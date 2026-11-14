Eis in der Schwangerschaft: Eisdiele, Softeis und Co.

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Du stehst in der Eisdiele und fragst dich, welches Eis du in der Schwangerschaft essen kannst? Bei losem Eis lohnt sich eine kurze Frage nach den Zutaten. Abgepacktes Eis, das durchgehend gefroren war und ohne rohe Eier oder Rohmilch hergestellt wurde, ist eine unkomplizierte Wahl.

Auf einen Blick Bei Milcheis nach pasteurisierter Milch oder Sahne fragen. Das heißt, sie wurde bei der Herstellung kurz erhitzt.

Bei Sorten wie Tiramisu oder Eierlikör auf rohe Eier und Alkohol achten.

Bei Softeis spielt die Reinigung der Maschine eine größere Rolle als der Geschmack oder die Sorte.

Was du in der Eisdiele fragen kannst

„Ist in der Sorte rohes Ei oder Alkohol?“ Damit bekommst du bei vielen Sorten schnell die Antwort, die du brauchst. Bei offenem Milcheis kannst du außerdem nach der Milch fragen.

Gerade bei Tiramisu-Eis lohnt sich die Nachfrage, denn jede Eisdiele hat ihr eigenes Rezept. Das kennst du vielleicht von Panna cotta in der Schwangerschaft: Auch dort kann Alkohol in der Soße stecken, obwohl das Dessert auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aussieht. Bei einem Fruchtsorbet kannst du fragen, ob Eiweiß zugesetzt wurde. „Sorbet“ allein sagt dir das nicht.

Softeis aus der Maschine

Softeis wird direkt aus einer Maschine gezapft. Wie sorgfältig sie gereinigt wird, kannst du als Kundin kaum beurteilen.

Die Lebensmittelbehörde im australischen Bundesstaat New South Wales rät Schwangeren deshalb von Softeis ab. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verweist auf die Bedeutung regelmäßig gereinigter Geräte. Wenn du dir bei einem Automaten unsicher bist, kannst du zu einem einzeln verpackten Eis greifen.

Abgepacktes Eis und selbst gemachtes Eis

Für Eis aus der Tiefkühltruhe ist wichtig, dass es auf dem Heimweg gefroren bleibt. Bei längeren Wegen hilft eine Kühltasche.

Zu Hause kannst du ein einfaches Eis mit pasteurisiertem Joghurt und frischem, gewaschenem Obst machen. Lass bei Rezepten mit roh eingerührtem Ei das Ei weg oder wähle gleich ein Rezept ohne Ei. Warum die Zubereitung von Eiern bei Desserts wichtig ist, erklären wir auch bei Crème brûlée in der Schwangerschaft.

Wenn du Eis aus einer großen Packung portionierst, nimm einen sauberen Löffel und stell den Rest gleich wieder in die Tiefkühltruhe. Ist das Eis komplett aufgetaut, friere es nicht wieder ein.

Im Lebensmittelcheck für die Schwangerschaft findest du auch Ratgeber zu anderen Desserts, etwa Tiramisu und Panna cotta.

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