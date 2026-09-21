Geburtstermin überschritten: ET+1 bis ET+14

Der errechnete Geburtstermin stand monatelang im Kalender – und nun ist dieser Tag einfach vorbeigegangen. Keine regelmäßigen Wehen, kein Baby im Arm, vielleicht nicht einmal ein verdächtiges Ziehen. Ist der Geburtstermin überschritten, mischen sich in die Vorfreude schnell Ungeduld und Sorge. Vielleicht hast du außerdem das Gefühl, nun jeden einzelnen Tag medizinisch bewerten zu müssen.
Erst einmal das Wichtigste: Dein Baby hat keinen Termin verpasst. Der ET ist eine sorgfältig berechnete Orientierung, aber kein reservierter Geburtstags-Slot. Geht es dir und deinem Baby gut, besteht direkt nach dem errechneten Termin meist kein Grund zur Panik. Jetzt beginnt eine Phase, in der enger kontrolliert, genauer hingeschaut und Schritt für Schritt entschieden wird.
Dieser Ratgeber schließt als Sonderkapitel an unsere 40. Schwangerschaftswoche an. Er begleitet dich von ET+1 bis ET+14. Dabei erklärt er den Unterschied zwischen Terminüberschreitung und Übertragung. Außerdem erfährst du, welche Untersuchungen, Entscheidungen und Warnzeichen nun wichtig werden.
Wenn du noch einen Schritt zurückgehen möchtest, zeigt die 39. SSW, wie Warten auf Wehen, Zeichnen und der Wunsch nach einem kleinen Anschub einzuordnen sind.
Geburtstermin überschritten: Das Wichtigste auf einen Blick
- Der errechnete Termin entspricht 40+0 und ist der erste Tag der 41. SSW.
- Ab 40+1 spricht man von einer Terminüberschreitung.
- Ab 42+0 beginnt die 43. SSW; medizinisch heißt das Übertragung.
- Nach dem ET werden meist etwa zwei Kontrollen pro Woche beziehungsweise Untersuchungen alle zwei bis drei Tage empfohlen.
- Ab Beginn der 42. SSW wird gewöhnlich eine Geburtseinleitung angeboten und individuell besprochen.
- Weniger oder veränderte Kindsbewegungen gehören immer sofort abgeklärt – unabhängig vom nächsten Kontrolltermin.
ET, Terminüberschreitung und Übertragung: drei verschiedene Dinge
Am errechneten Termin bist du bei 40+0 und damit am ersten Tag der 41. Schwangerschaftswoche. Erst am folgenden Tag, bei 40+1, beginnt medizinisch die Terminüberschreitung.
Diese Zählweise sorgt regelmäßig für Verwirrung. Die „41. SSW“ bedeutet nicht, dass 41 vollständige Wochen vergangen sind. Sie umfasst die Tage 40+0 bis 40+6. Die 42. SSW reicht entsprechend von 41+0 bis 41+6. Erst bei 42+0 startet die 43. SSW – und damit der Zeitraum, der tatsächlich als Übertragung bezeichnet wird.
|Zeitpunkt
|Medizinische Einordnung
|ET / 40+0
|Der errechnete Termin ist erreicht; die 41. SSW beginnt.
|ET+1 bis ET+6
|40+1 bis 40+6: Terminüberschreitung in der 41. SSW.
|ET+7 bis ET+13
|41+0 bis 41+6: Terminüberschreitung in der 42. SSW.
|Ab ET+14
|42+0 und damit Beginn der 43. SSW: Übertragung.
Im Alltag werden diese Begriffe häufig durcheinandergeworfen. Das kann unnötig Angst machen. Wer an ET+2 ist, hat zwar den errechneten Termin überschritten, befindet sich aber noch nicht in einer Übertragung. Gleichzeitig ist „nur ein paar Tage drüber“ keine Einladung, Kontrollen auszulassen. Die zeitliche Einordnung und die medizinische Beobachtung gehören zusammen.
Ein kleiner Kalendertrick: ET+7 entspricht 41+0 und ist damit der Beginn der 42. SSW. ET+14 entspricht 42+0 und eröffnet die 43. SSW. Das Plus hinter dem ET zählt Tage; das Plus in der Schwangerschaftsangabe trennt vollendete Wochen und zusätzliche Tage.
Wie genau ist der errechnete Geburtstermin überhaupt?
Ein Geburtstermin lässt sich nicht auf den Tag genau vorhersagen. Rund 90 Prozent der Babys kommen innerhalb der zwei Wochen vor oder nach dem errechneten Termin zur Welt. Nur ein kleiner Teil entscheidet sich exakt für das Datum im Mutterpass.
Ausgangspunkt der Berechnung ist meist der erste Tag der letzten Periode. Daraus werden 40 Schwangerschaftswochen beziehungsweise 280 Tage berechnet. Das funktioniert als Orientierung gut, setzt aber einen bekannten Periodenbeginn und einen ungefähr erwartbaren Eisprung voraus. Ein längerer oder unregelmäßiger Zyklus kann den tatsächlichen Zeitpunkt der Befruchtung verschieben.
In der frühen Schwangerschaft wird die Datierung zusätzlich anhand der Größe des Embryos überprüft. Besonders die Scheitel-Steiß-Länge kann damals eine gute Schätzung ermöglichen. Aber auch ein früh korrigierter ET wird nicht zu einer verbindlichen Reservierung. Schwangerschaftsdauer ist Biologie, keine Paketlaufzeit.
Vor einer geplanten Einleitung kann es deshalb sinnvoll sein, die Datierung noch einmal gemeinsam anzuschauen: Wann begann die letzte Periode? Wurde der ET im ersten Trimester angepasst? Gibt es Besonderheiten durch Kinderwunschbehandlung oder einen sehr unregelmäßigen Zyklus? Diese Fragen verändern nicht automatisch den Termin, können aber zur vollständigen Entscheidung gehören.
Was macht dein Baby nach dem errechneten Termin?
Dein Baby liegt nach 40+0 nicht plötzlich fertig verpackt und untätig im Bauch. Gehirn, Lunge und Nervensystem entwickeln sich weiter, es sammelt Energie und bleibt über die Plazenta mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.
Viele Babys nehmen weiter zu, wobei Wachstum immer individuell verläuft. Die schützende Käseschmiere kann allmählich weniger werden. Kinder, die deutlich nach dem Termin geboren werden, haben deshalb manchmal trockenere oder schuppige Haut, längere Nägel und wirken besonders wach. Diese Merkmale können vorkommen, müssen aber nicht auftreten und sagen allein nichts über den Geburtsverlauf aus.
Auch der Platz wird nicht täglich um eine feste Menge kleiner. Entscheidend ist vielmehr, ob ausreichend Fruchtwasser vorhanden ist, wie sich dein Baby bewegt und ob die Untersuchungen Hinweise auf eine gute Versorgung geben. Das vertraute Bewegungsmuster bleibt dabei eine wichtige Stimme aus dem Bauch.
Wird die Plazenta nach dem ET automatisch schlechter?
Der errechnete Termin ist kein Verfallsdatum für die Plazenta. Sie stellt ihre Arbeit nicht in der Nacht zu 40+0 ein, und sichtbare Verkalkungen bedeuten nicht automatisch, dass dein Baby schlecht versorgt wird.
Die Plazenta reift und verändert sich während der gesamten Schwangerschaft. Mit zunehmender Schwangerschaftsdauer kann ihre Leistungsfähigkeit bei manchen Frauen nachlassen. Gleichzeitig kann die Fruchtwassermenge sinken. Weil sich das nicht zuverlässig am Kalender oder an einem einzelnen Ultraschallbild ablesen lässt, betrachten Ärztinnen, Ärzte und Hebammen mehrere Informationen zusammen.
- Wie bewegt sich das Baby im Vergleich zu seinem üblichen Muster?
- Wie sehen Herzfrequenz und mögliche Reaktionen im CTG aus?
- Ist noch ausreichend Fruchtwasser vorhanden?
- Passt das Wachstum zum bisherigen Verlauf?
- Gibt es bei Mutter oder Kind neue Beschwerden oder Risikofaktoren?
Ein CTG oder Ultraschall ist immer eine Momentaufnahme. Darum werden die Untersuchungen nach dem ET wiederholt und nicht durch einen einmalig unauffälligen Befund für die nächsten zwei Wochen ersetzt. Wenn bei dir bereits von Reifezeichen oder Verkalkungen gesprochen wurde, erklärt unser Beitrag zur verkalkten Plazenta, welche Befunde tatsächlich wichtig sind.
Welche Kontrollen finden nach dem Geburtstermin statt?
Nach dem errechneten Termin werden in Deutschland meist Untersuchungen alle zwei bis drei Tage beziehungsweise ungefähr zwei Kontrollen pro Woche empfohlen. Der genaue Plan richtet sich nach deinen Befunden, deiner Vorgeschichte und den Absprachen mit Praxis, Hebamme und Geburtsklinik.
Zu einem Termin gehören zunächst Fragen: Wie fühlst du dich? Gibt es Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schmerzen, Blutungen, Fruchtwasserabgang oder neue Schwellungen? Wie bewegt sich dein Baby? Zusätzlich können Blutdruck und Urin kontrolliert, der Bauch abgetastet und die Lage des Kindes überprüft werden.
Je nach Situation kommen ein Ruhe-CTG und Ultraschall hinzu. Im Ultraschall lässt sich unter anderem die Fruchtwassermenge beurteilen. Eine Doppler-Untersuchung der Blutflüsse wird nicht zwangsläufig bei jeder gesunden Schwangeren nach ET durchgeführt, kann aber bei entsprechenden Fragestellungen sinnvoll sein. Eine vaginale Untersuchung ist ebenfalls kein Automatismus; sie sollte einen Zweck haben und nur mit deinem Einverständnis stattfinden.
|Möglicher Bestandteil
|Worauf geschaut wird
|Gespräch und Untersuchung
|Beschwerden, Bewegungen, Blutdruck, Urin, Lage des Babys und allgemeines Befinden.
|Ruhe-CTG
|Herzfrequenz des Babys und mögliche Wehentätigkeit während der Aufzeichnung.
|Ultraschall
|Vor allem Fruchtwassermenge, Wachstum und weitere auffällige Hinweise.
|Doppler
|Blutflüsse bei einer konkreten medizinischen Fragestellung.
|Vaginale Untersuchung
|Gebärmutterhals und Muttermund, wenn der Befund für die Planung benötigt wird.
Du darfst bei jeder Untersuchung nachfragen: „Was genau möchten Sie mit dieser Untersuchung herausfinden – und was würde sich abhängig vom Ergebnis ändern?“ Das ist kein Misstrauen, sondern eine vernünftige Frage für eine gemeinsame Entscheidung.
ET+1 bis ET+14: Was in welchem Zeitraum wichtig wird
Nach dem ET gibt es keinen bundesweit minutengenauen Fahrplan für jede Schwangerschaft. Trotzdem verändert sich die Abwägung mit jedem Abschnitt: Anfangs steht häufig kontrolliertes Abwarten im Vordergrund, später gewinnt die Geburtseinleitung an Gewicht.
ET+1 bis ET+6: Die 41. SSW
In den ersten Tagen nach dem Termin ist eine unauffällige Schwangerschaft normalerweise noch keine Übertragung. Die zusätzlichen Kontrollen beginnen, und du erhältst einen Plan für die kommenden Tage. Wenn es dir und deinem Baby gut geht, kann häufig weiter auf den natürlichen Geburtsbeginn gewartet werden.
Das bedeutet nicht, dass „nichts passiert“. Der Gebärmutterhals kann weicher und kürzer werden. Dein Baby kann tiefer treten. Auch auf hormoneller Ebene arbeitet dein Körper weiter – selbst wenn du noch keine regelmäßigen Wehen spürst. Ein unreifer Muttermund heute ist keine sichere Vorhersage für übermorgen.
ET+7 bis ET+10: Beginn der 42. SSW
Ab ET+7 bist du bei 41+0. Nach deutschen Gesundheitsinformationen wird nun gewöhnlich eine Geburtseinleitung angeboten beziehungsweise empfohlen. Der konkrete Zeitpunkt wird individuell festgelegt. Befunde, Alter, Vorerkrankungen, geschätztes Gewicht, frühere Geburten, ein vorheriger Kaiserschnitt und deine Wünsche können die Entscheidung beeinflussen.
Jetzt sollte nicht nur ein Datum genannt, sondern die Begründung erklärt werden: Was spricht in deinem Fall für eine Einleitung an diesem Tag? Welche Methode passt zum Gebärmutterhals? Welche Alternative besteht, wenn du noch kurz abwarten möchtest? Und welche Befunde würden den Plan sofort verändern?
ET+11 bis ET+13: Die Entscheidung wird dringlicher
Je näher 42+0 rückt, desto weniger trägt ein allgemeines „Babys kommen eben irgendwann“. Nun zählen die messbaren Vorteile und Risiken des weiteren Abwartens immer stärker. Die absoluten Risiken bleiben insgesamt klein, nehmen mit fortschreitender Schwangerschaft aber zu. Deshalb wird die Kontrolle enger und die Empfehlung zur Einleitung deutlicher.
Wenn du unsicher bist, kannst du dir Befunde und Empfehlung noch einmal in Ruhe erklären lassen. Eine gemeinsame Entscheidung bedeutet nicht, dass du medizinische Verantwortung allein tragen musst. Das Team soll seine Empfehlung verständlich begründen – und deine Fragen, Sorgen und Prioritäten ernst nehmen.
Ab ET+14: 42+0 und damit Übertragung
Mit 42+0 beginnt die 43. SSW. Jetzt spricht man medizinisch von Übertragung. Zu diesem Zeitpunkt wird dringend empfohlen, nicht länger ohne Geburtseinleitung abzuwarten, weil die Risiken für das Baby mit zunehmender Dauer weiter ansteigen. Dass Schwangerschaften über diesen Zeitpunkt hinaus heute selten sind, liegt auch daran, dass zuvor kontrolliert und rechtzeitig gehandelt wird.
Ist eine Terminüberschreitung gefährlich?
Ein oder zwei Tage nach dem ET bedeuten nicht automatisch Gefahr. Mit zunehmender Schwangerschaftsdauer steigen einige Risiken jedoch langsam an – besonders ab Beginn der 43. SSW.
Die Plazenta kann das Baby irgendwann weniger zuverlässig versorgen, die Fruchtwassermenge kann abnehmen und das Risiko für mekoniumhaltiges Fruchtwasser steigt. Mekonium ist der erste Darminhalt des Babys. Gelangt es vor der Geburt ins Fruchtwasser, ist das zunächst ein Beobachtungszeichen. Problematisch kann es werden, wenn das Baby mekoniumhaltiges Fruchtwasser in die Atemwege bekommt.
Auch ein höheres Geburtsgewicht kann bestimmte Geburtsrisiken beeinflussen. Eine Ultraschallschätzung kurz vor der Geburt bleibt allerdings ungenau und wird nicht allein zur Kristallkugel für den Geburtsmodus. Ärztliche Entscheidungen stützen sich auf das gesamte Bild, nicht auf eine einzelne Grammzahl.
Die Angst vor einem Kaiserschnitt führt manchmal dazu, eine Einleitung möglichst lange hinauszuschieben. Studien zur Terminüberschreitung zeigen jedoch nicht, dass eine Einleitung ab Beginn der 42. SSW automatisch mehr Kaiserschnitte verursacht. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat die verfügbaren Daten ausgewertet. Darin waren Kaiserschnitte bei der früheren Einleitung sogar etwas seltener als beim weiteren Abwarten. Für deine persönliche Situation zählen trotzdem Vorgeschichte, Befund und gewählte Methode.
Geburtseinleitung nach dem ET: kein einzelner Knopf
Eine Einleitung kann wenige Stunden dauern – oder sich über mehrere Tage entwickeln. Wie schnell sie wirkt, hängt vor allem vom Gebärmutterhals, früheren Geburten, deiner Vorgeschichte und der verwendeten Methode ab.
Ist der Gebärmutterhals noch fest, lang und geschlossen, muss er meist zunächst auf die Geburt vorbereitet werden. Dafür können mechanische Verfahren wie ein Ballonkatheter oder Medikamente mit Prostaglandinwirkung infrage kommen. Ist der Muttermund bereits weich und etwas geöffnet, kann der Plan anders aussehen.
Oxytocin wird als Infusion eingesetzt, um Wehen anzuregen oder zu verstärken. Dabei werden Mutter und Baby überwacht, weil zu häufige oder zu starke Wehen beide belasten können. Eine künstliche Eröffnung der Fruchtblase kommt nur in einer passenden geburtshilflichen Situation infrage. Sie ist kein beliebiger erster Schritt für jede Einleitung.
Eine Eipollösung, auch Membran-Sweep genannt, ist ein eigener medizinischer Handgriff. Bei einer vaginalen Untersuchung wird die Eihaut vorsichtig vom Rand des Gebärmutterhalses gelöst. Das kann die Ausschüttung körpereigener Prostaglandine anregen, unangenehm sein und leichte Blutungen auslösen. Auch dafür brauchst du eine Erklärung und deine ausdrückliche Zustimmung.
Wenn du schon einmal einen Kaiserschnitt hattest, muss die Methode besonders sorgfältig ausgewählt werden. Nicht jedes Medikament oder Verfahren passt zu jeder Gebärmuttervorgeschichte. Gleiches gilt bei Mehrlingen, Beckenendlage, Diabetes, Bluthochdruck, Wachstumsauffälligkeiten oder anderen Besonderheiten.
Deine Fragen vor einer Einleitung
- Warum empfehlen Sie die Einleitung genau jetzt?
- Welche Befunde sprechen für das Einleiten – und welche würden noch kurzes Abwarten erlauben?
- Wie reif ist mein Gebärmutterhals und welche Methode passt dazu?
- Welche Vorteile, Nebenwirkungen und Alternativen gibt es?
- Wie werden mein Baby und ich währenddessen überwacht?
- Wie lange kann der erste Schritt dauern und wann wird neu entschieden?
- Was verändert ein früherer Kaiserschnitt oder eine andere Besonderheit?
- Welche Möglichkeiten zur Bewegung, Ruhe und Schmerzlinderung habe ich?
Speichere dir die Fragen im Handy oder gib sie deiner Begleitperson. Unter Anspannung muss niemand eine vollständige Gesprächsagenda aus dem Kopf zaubern.
Kannst du die Wehen nach dem Geburtstermin selbst anregen?
Spazierengehen, Wärme, Sex, Akupunktur, Brustwarzenstimulation und Rizinusöl werden häufig als natürliche Geburtshilfe empfohlen. „Natürlich“ bedeutet aber weder zuverlässig wirksam noch automatisch ungefährlich.
Ein aktueller ThemenCheck des IQWiG bewertet die Studienlage zu nicht medikamentösen Verfahren als unzureichend. Nutzen und vor allem mögliche Schäden lassen sich deshalb nicht sicher beurteilen. Das betrifft unter anderem Rizinusöl und Akupunktur. Rizinusöl kann heftige Darmkrämpfe, Durchfall, Übelkeit und Kreislaufprobleme auslösen und gehört nicht in einen selbst gemischten Wehencocktail.
Brustwarzenstimulation kann die Ausschüttung von Oxytocin anregen. Gerade weil sie körperlich etwas bewirken kann, solltest du sie nur nach fachlicher Rücksprache ausprobieren. Ob Sex die Geburt startet, ist wissenschaftlich nicht zuverlässig belegt. Nach einem Blasensprung oder bei bestimmten medizinischen Gründen kann davon abgeraten werden.
Sanfte Bewegung, eine warme Dusche, Ruhe, Essen und Trinken dürfen dir guttun, solange medizinisch nichts dagegen spricht. Sie sind Selbstfürsorge, kein persönlicher Einleitungsauftrag. Wenn danach Wehen beginnen, wunderbar. Wenn nicht, hast du nichts falsch gemacht.
Dein Körper braucht keinen Beweis, dass du dich genug bemüht hast. Eine Geburt beginnt nicht deshalb später, weil du zu wenig Treppen gestiegen bist, nicht entspannt genug warst oder den falschen Tee getrunken hast.
Kindsbewegungen nach dem ET: Bitte nicht bis zur Kontrolle warten
Dein Baby soll sich auch nach dem errechneten Termin und bis zur Geburt regelmäßig bewegen. Weniger Platz kann die Art der Bewegungen verändern, erklärt aber kein deutlich ruhigeres Baby.
Aus großen Drehungen werden vielleicht eher Schieben, Strecken oder kräftige Bewegungen an einzelnen Stellen. Entscheidend ist das Muster, das du von deinem Baby kennst. Bewegt sich dein Baby deutlich weniger, schwächer oder ungewohnt anders, rufst du sofort den Kreißsaal an. Das gilt auch nachts und auch dann, wenn das CTG am Vormittag unauffällig war.
Du musst vorher nichts Süßes essen, kein kaltes Wasser trinken und nicht erst eine festgelegte Zahl erreichen. Solche Versuche dürfen den Anruf nicht verzögern. Ein Heim-Doppler kann keine Untersuchung ersetzen. Unser Beitrag über Kindsbewegungen und Babytritte hilft dir, Veränderungen besser einzuordnen.
Bei diesen Zeichen bitte sofort den Kreißsaal kontaktieren
Der nächste Kontrolltermin ist kein Grund zu warten, wenn sich vorher etwas verändert. Bei Warnzeichen brauchst du eine aktuelle medizinische Einschätzung.
- deutlich weniger, schwächere oder ungewöhnlich veränderte Kindsbewegungen,
- möglicher Blasensprung oder grünes, braunes beziehungsweise übel riechendes Fruchtwasser,
- frische oder stärkere vaginale Blutung,
- regelmäßige, stärker werdende Wehen oder ungewöhnlich starke Dauerschmerzen,
- starke oder anhaltende Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Schmerzen rechts unter den Rippen,
- plötzlich ausgeprägte Schwellungen, Atemnot, Fieber oder ein sehr schlechtes Allgemeingefühl.
Bei Bewusstlosigkeit, Krampfanfall, schwerer Atemnot, sehr starker Blutung oder einer unmittelbar bevorstehenden Geburt wählst du 112.
Starke Kopfschmerzen, Sehstörungen und Oberbauchschmerzen können unter anderem Warnzeichen einer Präeklampsie sein. Diese Schwangerschaftserkrankung kann auch am Ende der Schwangerschaft erstmals auffallen und gehört dringend abgeklärt.
Wenn nach dem ET endlich Wehen beginnen
Der Geburtsbeginn nach dem ET unterscheidet sich nicht automatisch von einer Geburt vor dem Termin. Die frühe Phase darf unregelmäßig beginnen und sich über Stunden entwickeln.
Geburtswehen werden meist länger, kräftiger und regelmäßiger. Sie lassen sich nicht dauerhaft durch eine andere Position, Ruhe oder Wärme beenden. Wann du in die Klinik oder ins Geburtshaus fahren sollst, hängt nicht nur vom Wehenabstand ab. Entfernung, vorherige schnelle Geburten, ein Blasensprung und medizinische Besonderheiten gehören in den Plan.
Unser Ratgeber zeigt dir ausführlich, wie du Geburtswehen erkennst und wann du handeln solltest. Was während der Geburt im Körper passiert, liest du in unserem Überblick über die vier Phasen der Geburt.
Warten nach dem Termin: Ungeduld ist kein medizinischer Befund
Nach dem ET kann ein Tag erstaunlich lang werden. Das gilt besonders, wenn der Körper schwer ist, der Schlaf fehlt und von außen ständig gefragt wird, ob sich „endlich etwas tut“.
Du darfst gleichzeitig geduldig und genervt, zuversichtlich und ängstlich sein. Du musst die letzten Schwangerschaftstage nicht romantisch genießen. Und du musst dich auch nicht perfekt entspannen, damit dein Körper die Geburt „zulässt“. Solche Sätze machen aus einer ohnehin fordernden Situation eine weitere Aufgabe, die du angeblich richtig erledigen müsstest.
Hilfreich kann ein kleiner Tagesrahmen sein. Plane zum Beispiel einen Termin, eine Mahlzeit und eine kurze Runde an der Luft. Dazu kommt eine Sache, die nichts mit Geburtszeichen zu tun hat. Plane nicht jeden Tag als letzten Tag vor dem Baby. Plane ihn als heutigen Tag – mit der Möglichkeit, dass alles anders kommt.
Auch deine Begleitperson kann jetzt mehr übernehmen als das Stoppen möglicher Wehen. Sie kann Befunde mitschreiben, Fragen beim Einleitungsgespräch ergänzen, für Essen sorgen und den Familienchat auf Abstand halten. Ein Geburtsvorbereitungskurs liefert Grundlagen; die konkrete Entscheidung nach dem ET darf trotzdem neu, individuell und ohne Prüfungssituation entstehen.
Wann dieser allgemeine ET-Fahrplan nicht ausreicht
Der Zeitstrahl dieses Beitrags beschreibt eine unkomplizierte Einlingsschwangerschaft am Termin. Bei bestimmten Erkrankungen oder Besonderheiten kann eine frühere Geburt oder ein anderer Kontrollplan medizinisch sinnvoll sein.
- Bluthochdruck oder Präeklampsie,
- Diabetes in der Schwangerschaft,
- auffälliges Wachstum oder geschätztes sehr hohes Geburtsgewicht,
- zu wenig Fruchtwasser oder auffällige Blutflussmessungen,
- Mehrlingsschwangerschaft,
- vorheriger Kaiserschnitt oder andere Operationen an der Gebärmutter,
- bestimmte mütterliche Erkrankungen oder Auffälligkeiten beim Baby.
Dann wird nicht einfach auf ET+7 oder ET+10 gewartet, nur weil eine Tabelle diesen Tag nennt. Dein persönlicher Plan entsteht aus deinen Befunden. Umgekehrt sollte eine Empfehlung nicht bloß mit „Das machen wir hier immer so“ enden. Du hast Anspruch auf eine verständliche Erklärung.
Aus dem Countdown wird eine gemeinsame Entscheidung
Wenn der Geburtstermin überschritten ist, zählt nicht nur die Zahl hinter „ET+“. Entscheidend sind dein Befinden, die Bewegungen und Versorgung deines Babys, mögliche Risiken, die aktuellen Befunde und eine Empfehlung, die du nachvollziehen kannst.
Kontrolliertes Abwarten ist nicht dasselbe wie Nichtstun. Eine Einleitung ist wiederum kein persönliches Scheitern und kein Beweis dafür, dass dein Körper es „nicht allein geschafft“ hätte. Beide Wege sind medizinische Entscheidungen innerhalb einer Geburt, deren Ziel eine sichere Ankunft für dich und dein Baby ist.
Wenn das Baby schließlich da ist, beginnt nicht sofort der nächste Leistungstest. Unser Beitrag über das Wochenbett als Zeit für Heilung, Ruhe und Kennenlernen hilft dir, den Blick schon jetzt ein kleines Stück hinter die Geburt zu richten.
Dein Baby hat den errechneten Termin nicht vergessen – und du musst die Geburt nicht herbeiarbeiten. Lass dich eng begleiten, nimm Veränderungen ernst und stelle alle Fragen, die du brauchst. Aus einem starren Datum wird jetzt ein gut überwachter Geburtszeitraum. Gemeinsam entscheidet ihr, wie lange Abwarten sinnvoll bleibt – und wann ein behutsamer medizinischer Anstoß der bessere Weg ist.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: 37. bis 40. Schwangerschaftswoche und Terminüberschreitung
- Gesundheitsinformation.de/IQWiG: Wann die Geburt einleiten?
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit: Geburtseinleitung und Wehenmittel
- IQWiG-ThemenCheck 2025: Nicht medikamentöse Verfahren zur Geburtseinleitung
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
- AWMF-Leitlinienregister: Geburtseinleitung
- NHS: Bewegungen des Babys
- NHS: Präeklampsie und Warnzeichen
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche Untersuchung oder medizinische Beratung.
Häufige Fragen zum überschrittenen Geburtstermin
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