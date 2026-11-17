Bild: © Jenny Sturm / Adobe Stock

Vielleicht steht der Schulranzen schon seit Tagen neben der Tür. Jetzt fehlt noch der Gruß für die Karte oder der kleine Zettel, der mit in die Schultüte kommt. Hier findet ihr 60 Sprüche, Glückwünsche und kleine Gedichte zur Einschulung, die ein Schulkind auch gern vorgelesen bekommt.

Sucht euch einen Gruß aus, der zu euch passt. Aus dem Glücksstein im Beispiel kann der kleine Stoffhase werden, den euer Schulkind tatsächlich eingepackt hat. Ein solches Detail macht den Text gleich persönlicher.

Kurze Sprüche zur Einschulung für die Karte

Manchmal passen nur zwei Zeilen aufs Kärtchen. Dann reicht ein Wunsch, bei dem das Kind sofort weiß, dass er für seinen ersten Schultag gedacht ist.

Alles Liebe zur Einschulung! Ich wünsche dir einen Platz neben jemandem, der über dieselben Sachen lacht wie du.

Heute hast du deinen ganz eigenen Platz im Klassenzimmer. Ich wünsche dir, dass du dich dort bald so wohlfühlst wie auf deinem Lieblingsstuhl zu Hause.

Ich wünsche dir für den ersten Schultag jemanden, der dir zeigt, wo der Hof ist. Und morgen zeigst du es vielleicht schon jemand anderem.

Viel Spaß in der Schule, [Name]! Hoffentlich entdeckst du heute etwas, das du uns hinterher unbedingt zeigen musst.

Alles Gute zum Schulanfang! Stell ruhig die Frage, die dir gerade einfällt. Vielleicht hat jemand neben dir genau dieselbe im Kopf.

Ich wünsche dir einen schönen ersten Schultag und mindestens eine Geschichte, die du schon auf dem Heimweg erzählen willst.

Viel Spaß am ersten Schultag! Und wenn du nachmittags noch Kreide am Ärmel hast, darf sie fürs Foto dranbleiben.

Alles Gute zum Schulstart! Ich wünsche dir eine erste Pause, die viel zu schnell um ist, weil du gerade so schön spielst.

Kleine Grüße für die Schultüte

Ein Zettel in der Schultüte darf sich wie eine kleine Überraschung anfühlen. Die Grüße hier passen auch auf einen Anhänger oder zwischen zwei Lagen Seidenpapier.

Falls du bis ganz unten vorgedrungen bist: Hier steckt noch ein Kuss von mir.

Hab einen schönen ersten Schultag! Für einen so großen Morgen ist das hier ein erstaunlich kleiner Zettel.

Die Schultüte darf heute fast so groß sein wie du. Tragen helfen darf ich trotzdem, oder?

Für [Name], unser Schulkind. Ich hab nachgemessen: Ein guter Wunsch passt sogar noch zwischen Radiergummi und Gummibärchen.

Wenn die Tüte leer ist, heb dir eine Geschichte von heute auf. Die würde ich gern beim nächsten Mal hören.

Für die erste Pause stecke ich dir einen lieben Gruß ein. Was du mit dem Rest der Tüte machst, weißt du vermutlich schon ganz genau.

Hallo [Name], hier unten hatte ich die ganze Fahrt über einen sehr schönen Blick auf die Süßigkeiten. Alles Gute zum ersten Schultag! Dein Glückwunschzettel

Wenn ihr die Tüte noch packt, findet ihr bei uns auch Ideen für die Schultüte und die Ausstattung zur Einschulung.

Glückwünsche zur Einschulung von den Eltern

Hier ist Platz für das, was nur ihr über euer Kind wisst. Vielleicht hat es den Ranzen seit Wochen immer wieder aufgesetzt oder euch längst gezeigt, wo es sitzen möchte.

Liebe [Name], neulich hast du mit deinem Ranzen den ganzen Abend in der Küche gesessen. Heute darf er endlich mit in die Schule. Ich freu mich für dich und werde nachher sehr gern hören, was du dort erlebt hast. Deine Mama

Lieber [Name], ich hab dich zwar schon oft mit gepacktem Rucksack zur Tür rausgehen sehen. Heute bleibe ich wahrscheinlich ein bisschen länger dort stehen und winke. Hab einen schönen ersten Schultag. Dein Papa

Wir sind schon sehr gespannt, wie dein Klassenzimmer aussieht. Und wir fragen heute bestimmt viel zu viel. Such du einfach aus, womit du anfangen möchtest. Alles Liebe zur Einschulung von uns beiden!

Als wir den Ranzen ausgesucht haben, wusstest du ganz genau, was in die kleine Tasche vorne kommt. Für heute packe ich dir noch einen Gruß hinein. Den kannst du lesen lassen oder erst nach der Schule entdecken.

Wir haben deine Schultüte fertig. Du hast heute Morgen zum Glück noch einmal geprüft, ob sie auch wirklich dasteht. Wir freuen uns sehr, [Name]. Auf dich, auf den Tag und auf das Foto, bei dem hoffentlich alle in dieselbe Richtung gucken.

Ich wünsche dir, dass dir in der Schule öfter mal einfällt: Das will ich genauer wissen. Und wenn du mir erklärst, wie du in Mathe auf deine Lösung gekommen bist, höre ich zu. Auch wenn ich dabei erst mal mit den Fingern mitzählen muss.

Ich wünsche dir einen schönen Start in der Schule. Wenn du heimkommst, steht dein Platz am Tisch wie immer für dich bereit. Und falls du erzählen willst, rücke ich noch ein bisschen näher.

Glückwünsche zur Einschulung von Oma und Opa

Von Oma und Opa darf ruhig eine kleine Erinnerung mit auf die Karte. Kinder hören oft gern, wie der erste Schultag früher für jemanden war, den sie gut kennen.

Hallo [Name], vor meinem ersten Schultag hab ich meine Schuhe abends neben das Bett gestellt. Als ob sie über Nacht hätten weglaufen können. Ich wünsch dir einen schönen Morgen und freu mich, wenn du mir später von deinem erzählst. Deine Oma

Lieber [Name], ich hab noch ein Foto von meiner Einschulung. Auf dem Bild ist meine Mütze schief. Den ersten Schultag hat das zum Glück überhaupt nicht gestört. Viel Freude bei deiner Einschulung! Dein Opa

Alles Liebe zur Einschulung! Nach der Feier kommst du hoffentlich noch bei uns vorbei. Opa hat schon gefragt, wie groß ein Stück Einschulungskuchen sein darf. Wir haben uns auf »größer als sonst« geeinigt.

Liebe [Name], ab heute kannst du in der Schule den Buchstaben begegnen, die du schon auf den Schildern am Weg entdeckt hast. Wenn du wieder mit mir spazieren gehst, finden wir zusammen heraus, was die Schilder sagen. Deine Oma

Viel Freude in deiner ersten Schulwoche, [Name]! Wenn du mir irgendwann einen Zettel schreibst, hänge ich ihn an den Kühlschrank. Neben den krummen Regenbogen, den du mir gemalt hast. Den hänge ich dafür ganz bestimmt nicht ab. Dein Opa

Viel Spaß heute, [Name]! Wenn du uns auf dem Schulhof suchst, wir sind die beiden, die übers ganze Gesicht grinsen. Von Oma und Opa

Wir wohnen zu weit weg, um heute mit vor der Schule zu stehen. Dafür rufen wir am Nachmittag an. Das Telefon hat Opa schon gestern extra aufgeladen. Alles Liebe zum Schulanfang von uns beiden!

Glückwünsche zur Einschulung fürs Patenkind

Patinnen und Paten schreiben am schönsten über etwas, das sie mit dem Kind verbindet. Ein gemeinsamer Ausflug, ein Lieblingsbuch oder ein alter Witz machen aus der Vorlage euren eigenen Gruß.

Alles Liebe zur Einschulung, [Name]! Ab jetzt gibt es vielleicht Sachen, die du mir beibringen kannst. Mit den Buchstaben fangen wir an. Beim Versteckenspielen bist du mir ohnehin schon weit voraus. Deine Patentante

Hallo [Name], ich wünsch dir viel Freude am ersten Schultag. Unser Ausflug am Samstag steht. Wohin es geht, darfst du diesmal aussuchen. Sogar wenn es wieder zu der Stelle geht, an der man Frösche suchen kann. Dein Patenonkel

Für den Schulanfang bekommst du ein Lesezeichen von mir. Erst zeigt es dir, wo wir beim Vorlesen aufgehört haben. Später zeigst du mir damit, wo ich weiterlesen soll. Herzlichen Glückwunsch, [Name]!

Ich freu mich sehr mit dir, mein liebes Patenkind! Beim nächsten Treffen erzählst du mir einfach, was dir am ersten Schultag am besten gefallen hat. »Das Mittagessen danach« zählt selbstverständlich auch.

Ich wünsche dir, dass du bald jemanden findest, mit dem du in der Pause gern zusammensitzt. Bis dahin probieren wir das heute Nachmittag schon mal aus. Ich reserviere zwei Plätze neben dem Kuchen.

Alles Liebe zu deinem ersten Schultag! Wenn du irgendwann deinen Namen zum ersten Mal auf eine Postkarte schreibst, darfst du sie mir schicken. Ich hab schon einen Platz dafür ausgesucht.

Mutmachende Wünsche für den ersten Schultag

Ein Kind kann sich auf die Schule freuen und gleichzeitig ein bisschen nervös sein. Solche Wünsche geben ihm etwas mit, woran es sich vor der Klassenzimmertür erinnern kann.

Wenn du vor der Tür kurz stehen bleiben möchtest, bleiben wir mit dir stehen. Wir gehen die ersten Schritte heute zusammen. Hab einen schönen ersten Schultag, [Name]!

Wenn es im Bauch kribbelt, darf es kribbeln. Du kannst trotzdem schon mal gucken, welches Bild an der Tür hängt. Und danach guckst du ein bisschen weiter.

Viel Freude in deiner Klasse, [Name]! Falls du heute im Stuhlkreis nur zuhören magst, hast du morgen vielleicht schon etwas gefunden, das du gern erzählen möchtest.

Ich wünsch dir jemanden, der freundlich antwortet, wenn du fragst, wo die Toilette ist. So eine Antwort kann einem den ganzen Morgen ein bisschen leichter machen.

Wenn dir beim Schreiben ein Buchstabe auf die Seite kippt, darf er da erst mal liegen. Ich würd ihn nachher gern sehen. Vielleicht sieht deiner genauso aus wie meiner in der ersten Klasse.

Ich wünsche dir, dass du heute in der Schule etwas Vertrautes entdeckst. Vielleicht hängt da ein Bild von einem Tier, das du magst. Dann gibt es in dem neuen Raum schon etwas, das du kennst.

Wenn dir heute ganz viel auf einmal durch den Kopf geht, merk dir einfach, wo wir dich abholen. Dann wissen wir beide schon, worauf wir uns nach der Schule freuen können.

Wenn ihr eurem Kind den Gruß vorlest, lasst zwischen den Sätzen ruhig eine kleine Pause. Vielleicht möchte es euch gleich erzählen, worauf es neugierig ist oder wovor es ein bisschen Bauchkribbeln hat.

Lustige Sprüche zur Einschulung mit einem Augenzwinkern

Die Aufregung wird oft ein bisschen kleiner, wenn man zusammen lachen kann. Diese Sprüche necken die Schultüte, den Ranzen und die Erwachsenen, die genauso gespannt sind.

Viel Spaß am ersten Schultag! In deinem Ranzen ist bestimmt alles drin. Sogar dein Glücksstein, der sich heimlich am Stundenplan vorbeigemogelt hat.

Herzlichen Glückwunsch, [Name]! Heute darfst du zum ersten Mal in die Schule. Wir üben derweil, beim Foto früher auf den Knopf zu drücken, als du wieder wegrennst.

Herzlichen Glückwunsch, Schulkind! Sobald du lesen kannst, musst du uns verraten, was auf den Keksdosen steht. Bis jetzt haben wir uns jahrelang darauf verlassen, dass das Bild vorne stimmt.

Viel Spaß am ersten Schultag! Den Satz »Wie war’s?« üben wir zu Hause schon mal. Wir versuchen, ihn nur einmal zu sagen. Auf einmal pro Person können wir uns einigen.

Heute ist dein großer Tag, [Name]. Die Schultüte hat auch ihren großen Tag. Sie darf mit aufs Foto, obwohl sie sich für den festlichen Anlass nicht einmal die Haare gekämmt hat.

Kurze Glückwünsche zur Einschulung für WhatsApp

Auch aus der Ferne könnt ihr am ersten Schultag mitfreuen. Ein Satz zum Foto oder ein kleiner Gruß für nach der Schule reicht schon.

Guten Morgen, Schulkind! Hier hat sich gerade jemand beim Kaffee vorgestellt, wie du mit deiner Schultüte losläufst, und dabei ganz doll gegrinst. Hab’s schön heute, [Name]!

Ich hab euer Foto gesehen. Man sieht, wie sehr du dich freust. Und man sieht fast genauso gut, wie stolz die Leute hinter dir sind. Alles Liebe zum Schulstart!

Viel Spaß heute, [Name]! Ich hab vorhin schon leise »Hurra« gesagt. Für ein lautes war es hier noch zu früh.

Wir winken aus der Ferne und wünschen dir einen schönen ersten Schultag. Wenn du uns hinterher etwas erzählen möchtest, drück einfach auf das kleine Mikro. Wir hören gern zu.

Wie schön, dass du jetzt ein Schulkind bist, [Name]! Ich freu mich, wenn du mir nachher erzählst, was man in deiner ersten Pause alles machen konnte. Bei mir war meistens die Schaukel besetzt.

Kurze Reime und kleine Gedichte zur Einschulung

Diese kurzen Vierzeiler passen auf eine Karte und lassen sich gut vorlesen.

Dein Ranzen lehnt noch an der Wand.

Die Schultüte hast du in der Hand.

Du winkst uns zu. Wir winken zurück.

Für deinen ersten Schultag viel Glück!

Die Schultüte hast du in der Hand. Du winkst uns zu. Wir winken zurück. Für deinen ersten Schultag viel Glück! Für jedes Bonbon eine Zeile?

Dann schreib ich noch ’ne ganze Weile.

Drum sag ich’s kurz und klipp und klar:

Viel Spaß in deinem ersten Schuljahr!

Dann schreib ich noch ’ne ganze Weile. Drum sag ich’s kurz und klipp und klar: Viel Spaß in deinem ersten Schuljahr! Zum ersten Schultag geht es los.

Doch wo ist Papas Schlüssel bloß?

Du hast ihn längst entdeckt und lachst,

weil du heut die Tür aufmachst.

Doch wo ist Papas Schlüssel bloß? Du hast ihn längst entdeckt und lachst, weil du heut die Tür aufmachst. In deiner Dose liegt ein Brot.

Daneben liegt, ganz klein und rot,

ein Apfelstück. Gleich nebenan

liegt noch ein Gruß, der warten kann.

Daneben liegt, ganz klein und rot, ein Apfelstück. Gleich nebenan liegt noch ein Gruß, der warten kann. Ich wünsch dir einen Pausenplatz.

Vielleicht entdeckst du einen Schatz.

Zwei Steine in den Hosentaschen

finden wir bestimmt beim Waschen.

Vielleicht entdeckst du einen Schatz. Zwei Steine in den Hosentaschen finden wir bestimmt beim Waschen. Ein leeres Heft, das schenk ich dir,

für kleine Bilder auf Papier.

Mal vorn ein Haus und hinten ’ne Maus.

Den Rest, den denkst du dir selber aus.

für kleine Bilder auf Papier. Mal vorn ein Haus und hinten ’ne Maus. Den Rest, den denkst du dir selber aus. Mein erstes A, das stand ganz schief,

als ob es auf dem Blatt noch schlief.

Dein A darf schief sein, krumm und klein.

Ich find, genau so darf es sein.

als ob es auf dem Blatt noch schlief. Dein A darf schief sein, krumm und klein. Ich find, genau so darf es sein. Du findest auf der Karte hier

ein schiefes Herz, gemalt von mir.

Es ist ein bisschen krumm, na und?

Dafür ist es besonders bunt.

Gut vorbereitet in den ersten Schultag Was euch am ersten Schultag erwartet und wie ihr zusammen den neuen Schulweg üben könnt, lest ihr in unseren Ratgebern. Wir haben auch Tipps für die Wahl des ersten Schulranzens. Was sich nach der Einschulung im Familienalltag ändert, lest ihr in unserem Ratgeber zum Schulanfang für Eltern und Kinder.

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