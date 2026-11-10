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Kindergeld kennen die meisten Eltern. Eine weitere Leistung ist weniger bekannt: Auch Kinder mit anerkanntem Pflegegrad haben Anspruch auf monatliche Verbrauchsartikel von der Pflegekasse, die Pflegebox für Kinder. Die Pflegekasse übernimmt dafür bis zu 42 Euro pro Monat (§ 40 Abs. 2 SGB XI, Betrag gültig seit 01.01.2025).

So spart ihr euch Einkäufe für Handschuhe, Desinfektion und Co. und habt im Pflegealltag ein Thema weniger im Kopf. Wie die Pflegebox für Kinder funktioniert, erklärt dieser Beitrag Schritt für Schritt.

Wer hat Anspruch auf Pflegehilfsmittel für Kinder?

Voraussetzung ist ein anerkannter Pflegegrad, mindestens Pflegegrad 1, und dass euer Kind zu Hause gepflegt wird.

Den Pflegegrad beantragt ihr bei der Pflegekasse eures Kindes. Bei jungen Kindern wird er im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern ermittelt. Für Kinder bis 18 Monate gilt außerdem eine Besonderheit: Sie werden pauschal einen Pflegegrad höher eingestuft (gesund.bund.de, Stand 20.04.2026).

Welche Pflegebox für Kinder gibt es?

Die Box besteht aus zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln der Produktgruppe 54.

Ein eigenes Kindersortiment gibt es nicht: Die Artikel sind Standardartikel, einzige Ausnahme ist der Mundschutz in Kindergröße. Bei Anbietern wie desbox stellt ihr die Box selbst zusammen.

Zur Auswahl stehen: 💧 Händedesinfektion und Flächendesinfektion 🧴 desinfizierende Waschlotion 🧤 Einmalhandschuhe und Fingerlinge 🛏️ Einweg-Bettschutzeinlagen 🥼 Einweg-Schutzschürzen 🍽️ Einmallätzchen 😷 FFP2-Masken und Mundschutz, auch in Kindergröße Wiederverwendbare Bettschutzeinlagen zählen zur Produktgruppe 51 und gehören nicht in die Box. Über die Menge entscheidet die Pflegekasse.

Was zahlen Eltern selbst?

Bei einem solchen Anbieter liegt der Eigenanteil für die Standardbox bei 0 Euro.

Das heißt nicht, dass die Box umsonst ist: Die Pflegekasse zahlt sie im Rahmen von bis zu 42 Euro pro Monat. Zusatzartikel außerhalb dieses Betrags bestellt ihr getrennt und zahlt sie per SEPA-Lastschrift. Sie kommen mit derselben Lieferung wie die Box.

Wer stellt den Antrag?

Der Anbieter übernimmt die Antragstellung bei der Pflegekasse und die Abrechnung. Bei privat versicherten Kindern sollten Eltern die Anzahl der Pflegehilfsmittel vorab mit der Versicherung klären.

Wo finden Eltern verlässliche Informationen? Den Betrag von bis zu 42 Euro pro Monat seit dem 01.01.2025 nennt auch der GKV-Spitzenverband. Die gesetzliche Grundlage ist § 40 Abs. 2 SGB XI. Quelle: § 40 SGB XI, Stand 04.11.2026.

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