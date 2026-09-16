Zu Hause erzählt das Kind lebhaft, in der Kita antwortet es nicht einmal auf einfache Fragen. Für Eltern ist dieser Gegensatz oft schwer einzuordnen. Ich war selbst als Kind von selektivem Mutismus betroffen und begleite heute Eltern, die verstehen möchten, was hinter dem Schweigen ihres Kindes steckt.
Viele Eltern fragen sich zunächst: Ist mein Kind einfach schüchtern? Habe ich etwas falsch gemacht? In meinen Beratungen erlebe ich, wie belastend gerade diese Schuldfrage sein kann. Hilfreicher ist es, den Blick bewusst auf das zu richten, was bereits gelingt: Was habe ich als Mutter oder Vater bisher richtig gemacht? In welchen Situationen wirkt mein Kind mutiger und gelöster? Wo kann ich es stärken? Und welche Erziehungsansätze haben bereits kleine Fortschritte ermöglicht?
Diese Fragen eröffnen einen wesentlich konstruktiveren Blick auf das Kind und auf die eigenen Möglichkeiten als Eltern. Selektiver Mutismus bedeutet, dass ein Kind grundsätzlich sprechen kann, in bestimmten Situationen aber keinen Zugang zu seiner Stimme findet. Das ist keine bewusste Verweigerung.
Erst beobachten, dann handeln
Ein einzelner stiller Nachmittag sagt noch wenig aus. Aussagekräftiger ist ein wiederkehrendes Muster.
Gerade bei selektivem Mutismus erleben Eltern oft zwei sehr unterschiedliche Seiten ihres Kindes: Zu Hause ist es lebhaft, erzählt viel und wirkt völlig gelöst. Sobald sich jedoch die Kindergartentür nähert oder eine fremde Person den Raum betritt, verändert es sich spürbar und verstummt.
Ich rate Eltern deshalb, nicht nur darauf zu achten, ob ihr Kind spricht, sondern genauer hinzuschauen, wie sich die Situation verändert. Flüstert es plötzlich nur noch? Antwortet es ausschließlich bestimmten vertrauten Menschen? Wirkt es wie eingefroren oder körperlich angespannt? Genau diese Unterschiede zwischen vertrauten und belastenden Situationen können wichtige Hinweise darauf geben, was hinter dem Schweigen steckt.
Wenn ihr euch fragt, wie ihr euer Kind bei belastenden Ängsten begleiten könnt, findet ihr in unserem Ratgeber über Kinderängste weitere Orientierung für den Familienalltag.
Zwischen Helfen und zu viel Abnehmen
Wenn ein Kind vor einer Antwort blockiert, entsteht schnell der Impuls, ihm die Situation abzunehmen oder es zum Sprechen zu motivieren.
Wichtig ist dabei, nicht sofort für das Kind zu antworten. Sonst bekommt es wenig Gelegenheit, selbst einen Weg zu finden, sich mitzuteilen.
Genauso ungünstig kann es sein, vor anderen über das Kind zu sprechen, als wäre es nicht anwesend, oder Sätze zu sagen wie: „Es kann nicht laut sprechen.“ Solche Aussagen können sich beim Kind festsetzen und den eigenen Glauben daran verstärken, dass Sprechen für es grundsätzlich nicht möglich ist.
Hilfreicher ist ein Mittelweg. Eltern können Zeit lassen, alternative Reaktionen zunächst zulassen und trotzdem vermitteln: Ich traue dir Entwicklung zu.
Im Alltag kann das so aussehen:
- Nach einer Frage warten, ohne sofort nachzuhaken oder für das Kind zu antworten.
- Nicken, Zeigen oder Gesten zunächst als Antwort akzeptieren.
- Nicht vor anderen über das Kind sprechen, als wäre es nicht anwesend.
- Vermeiden, das Kind mit Aussagen wie „Es kann nicht sprechen“ festzulegen.
- Neue Situationen möglichst vorher ankündigen und überschaubar gestalten.
- Kleine Schritte wählen, statt sofort eine schwierige Sprechsituation bewältigen zu wollen.
- Ein gesprochenes Wort ruhig aufnehmen und nicht zum großen Ereignis machen.
Wichtig ist außerdem, nicht in die Vermeidungsfalle zu geraten. Das Kind sollte nicht vor allen Situationen geschützt werden, in denen Sprechen eine Rolle spielen könnte, und auch nicht grundsätzlich von Orten mit anderen Menschen ferngehalten werden. Ziel ist ein Rahmen, in dem es sich sicher genug fühlt, eigene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und gleichzeitig einen eigenen Anreiz zum Sprechen bekommen kann.
In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass genau diese Balance entscheidend ist: weder Druck auszuüben noch dem Kind jede Herausforderung abzunehmen.
Wenn Kita und Eltern zwei verschiedene Kinder erleben
Viele Missverständnisse entstehen, weil Eltern und pädagogische Fachkräfte scheinbar zwei völlig unterschiedliche Kinder erleben. Zu Hause wird erzählt, gelacht und diskutiert, in der Einrichtung kommt dagegen kaum ein Wort.
Deshalb empfehle ich Eltern, gemeinsam mit den Fachkräften nicht nur auf das zu schauen, was gerade nicht funktioniert. Viel wichtiger ist die Frage: Was klappt bereits? Mit wem spricht das Kind vielleicht schon? In welchen Situationen wirkt es gelöster? Wo beteiligt es sich, obwohl es noch nicht laut spricht? Und was davon könnte man Schritt für Schritt ausbauen?
Oft lohnt es sich, dem Kind behutsam etwas Neues zuzutrauen. Das kann bedeuten, zunächst in einer kleineren Runde etwas zu sagen, einer vertrauten Fachkraft leise zu antworten oder eine bisher vermiedene Situation auszuprobieren. Entscheidend ist, dass diese Schritte ohne Druck geschehen.
In meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, wie wichtig genau dieser ressourcenorientierte Blick ist. Kinder dürfen Herausforderungen erleben. Sie müssen nicht vor jeder möglichen Sprechsituation geschützt werden. Viel hilfreicher ist es, gemeinsam auszuprobieren, was schon möglich ist und wo der nächste kleine Schritt liegen könnte.
Die Schuldfrage führt selten weiter
Viele Eltern fragen sich, ob sie den Mutismus verursacht haben. Eltern sind nicht schuld. Sie sind aber wichtige Bezugspersonen und können viel bewirken, wenn sie verstehen, welche Situationen ihr Kind belasten und was ihm hilft.
Auch ich habe als Kind erlebt, wie schwer es ist, wenn Erwachsene nur das Schweigen sehen. Später konnte ich außerhalb meines vertrauten Umfelds zwar sprechen, doch viele Ängste blieben bestehen. Diese Erfahrung prägt meine Arbeit bis heute. Für mich reicht es deshalb nicht, nur zu fragen: Spricht das Kind inzwischen? Ebenso wichtig ist: Kann es Bedürfnisse zeigen, sich einbringen und sich freier bewegen?
Kleine, passende Herausforderungen können Kindern helfen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. In unserem Ratgeber findet ihr 15 alltagstaugliche Ideen, um das Selbstvertrauen zu stärken.
Wann Unterstützung sinnvoll ist
Eine fachliche Einschätzung ist bei selektivem Mutismus grundsätzlich sinnvoll.
Die Schwierigkeit liegt oft darin, eine Fachperson zu finden, die sich mit dem Thema wirklich auskennt. Noch immer wird selektiver Mutismus nicht überall sicher erkannt. Deshalb können Eltern sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, je nachdem, an wen sie geraten.
Hilfreich ist es, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn die eigenen Beobachtungen zunächst nicht ernst genommen werden. Gleichzeitig lohnt sich der Blick auf die vorhandenen Ressourcen: Wann fühlt sich das Kind sichtbar wohler? In welchen Situationen zeigt es bereits mehr von sich? Wo konnten Eltern vielleicht schon kleine Fortschritte beobachten? Genau diese Erfahrungen können wichtige Hinweise darauf geben, was sich weiter ausbauen lässt.
Selektiver Mutismus bedeutet nicht, dass ein Kind dauerhaft in diesen Mustern bleiben muss. Entwicklung kann in kleinen Schritten entstehen. Entscheidend ist, dass das Kind Menschen an seiner Seite hat, die genau hinsehen, ihm etwas zutrauen und gemeinsam mit ihm herausfinden, was schon möglich ist und welcher nächste Schritt gut passen könnte.
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