Zeitungstanz – Spielanleitung für den Kindergeburtstag

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Wie tanzt man zu zweit auf einer halben Zeitung? Beim Zeitungstanz findet ihr es heraus. Sobald die Musik stoppt, wird das Blatt kleiner. Irgendwann ist kaum noch Platz für einen Tanzschritt, aber für eine lustige Pose reicht es meistens noch.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 5 Jahren

Mitspielende: ab 2 Kindern plus Musikleitung

Material: ein großes Zeitungs- oder Papierblatt pro Paar und Musik

Platz: eine freie, rutschfeste Stelle pro Paar

So bereitet ihr das Spiel vor

Legt pro Paar ein großes Blatt auf den Boden und lasst zwischen den Tanzflächen genug Abstand.

Prüft zuerst, ob das Papier wegrutscht. Auf glattem Boden hilft eine rutschfeste Unterlage. Wenn ihr nur Platz für ein Paar habt, tanzen die Paare nacheinander.

So geht das Spiel

Ein Kind oder ein Erwachsener bedient die Musik. Wann sie stoppt, bleibt eine Überraschung.

Jedes Paar stellt sich auf sein Blatt. Sobald die Musik läuft, tanzen die beiden mit kleinen Schritten auf ihrer Fläche. Wenn die Musik stoppt, gehen beide vom Blatt und falten es einmal in der Mitte. Die Musik startet wieder. Beide stellen sich auf die kleinere Fläche und probieren aus, wie sie sich noch darauf bewegen können. Berührt jemand beim Tanzen den Boden neben dem Blatt, endet für dieses Paar die Runde. In der klassischen Variante gewinnt das Paar, das am längsten auf seiner Fläche bleibt.

Varianten für eure Runde

Ihr könnt auch eine Runde spielen, in der alle bis zum Schluss mittanzen.

Für eine Runde ohne Ausscheiden darf jedes Paar selbst entscheiden, wann seine Fläche klein genug ist. Dann zeigt es für ein paar Sekunden seine beste Tanzpose und faltet das Blatt für die nächste Runde wieder auseinander.

Bei ungerader Kinderzahl übernimmt ein Kind zunächst die Musik. Nach zwei Stopps wechselt ihr die Aufgabe. So kommt jedes Kind zum Tanzen. Bei jüngeren Kindern könnt ihr schon nach der ersten Faltung Schluss machen und mit einer neuen Musikrunde beginnen.

Wenn nur noch ein winziges Stück Zeitung übrig ist, legt ihr die Blätter beiseite. Zum Schluss tanzen alle zu ihrem Lieblingslied.

Was könnt ihr danach spielen?

Für eine zweite Tanzrunde eignet sich Stopptanz.

Wenn ihr danach etwas Ruhigeres spielen möchtet, findet ihr weitere Ideen in unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag.

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