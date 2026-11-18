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Wenn es draußen früh dunkel wird, wartet drinnen schon das nächste Türchen. Mal steckt dahinter eine Geschichte für die Bettkante, mal ein Zaubertrick, den niemand vor Heiligabend sehen darf. Wir haben zwölf besondere Adventskalender für Kinder ausgesucht, die euch jeden Tag einen kleinen Grund geben, zusammenzurücken, zu tüfteln oder etwas Neues auszuprobieren.

Ein Kalender passt besonders gut, wenn er an etwas anknüpft, das euer Kind sowieso gern macht. Für die Kleinen gibt es Pappbilderbücher und eine Kugelbahn, für größere Kinder Experimente und einen Escape-Kalender zum gemeinsamen Knobeln. Die Auswahl ist nach Alter sortiert. Ihr findet bei jedem Kalender, was drinsteckt und warum wir ihn für eine gute Idee halten. Vielleicht wird daraus eines eurer liebsten Familienrituale im Dezember.

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Mein erster Pixi-Adventskalender für die Kleinen Ab 18 Monaten. Hinter den 24 Türchen steckt jeweils ein kleines Pappbilderbuch. Die stabilen Seiten passen gut zu Kindern, die Bücher gern selbst festhalten, aufblättern und immer wieder dieselbe Seite zeigen. Das gefällt uns daran: Aus den Türchen wächst eine kleine Vorlesesammlung, die auch nach Weihnachten im Regal bleiben darf. Ein paar Minuten zusammen auf dem Sofa reichen. Gerade für Kinder, die erst anfangen, Bücher und Vorlesen zu entdecken, ist das ein schöner Einstieg. Bei Amazon ansehen*

GraviTrax Junior – eine Kugelbahn für den Advent Ab 3 Jahren. Wie kommt der kleine Pinguin nach Hause? Mit den Teilen aus dem Kalender können Kinder ihm Tag für Tag neue Wege bauen. Der Kalender enthält die Teile für den Einstieg in das Junior-System. Uns gefällt, dass aus den Türchen ein Spiel entsteht, das sich immer wieder verändern lässt. Schon eine kleine Änderung an der Bahn kann dafür sorgen, dass die Kugel plötzlich woanders landet. Und wenn euer Kind gerade lieber Geschichten spielt, sind die Tierfiguren auch dafür da. Bei Amazon ansehen*

24 Weihnachtswunder – ein Vorlesekapitel am Abend Ab 4 Jahren. Die 24 Türchen auf dem Buchcover zeigen, auf welcher Seite das nächste Kapitel beginnt. Die Geschichte begleitet den Weihnachtsmann und seine Wichtel bei den Vorbereitungen für Heiligabend. Das Türchen macht hier auch beim Vorlesen einen Unterschied. Euer Kind kann die Fortsetzung selbst finden und damit den Startschuss für die Geschichte geben. In einer Kuschelhöhle aus Decken oder auf der Bettkante funktioniert das genauso gut wie auf dem Sofa. Bei Amazon ansehen*

24 Briefe vom Weihnachtsmann zum Basteln und Malen Ab 5 Jahren. Jeden Tag wartet ein Brief vom Weihnachtsmann mit einer Bastel- oder Ausmalidee. Ihr tragt vorab den Namen eures Kindes ein und legt den Brief dorthin, wo er entdeckt werden soll. Für Heiligabend gibt es ein großes Ausmalposter. Wir mögen die Mischung aus Überraschung und gemeinsamem Tun. Mal lässt sich etwas direkt am Frühstückstisch ausmalen, mal holt ihr am Nachmittag zusammen Schere, Papier und Kleber hervor. Die Briefe können auch gesammelt werden, wenn an einem Tag wenig Zeit ist. Bei Amazon ansehen*

Ein knuspriges Weihnachtsfest – der Adventskalender-Tonie Ab 5 Jahren. Ab dem 1. Dezember erscheint jeden Tag ein neues Kapitel des Hörspiels. Dafür braucht ihr eine Toniebox mit aktiver WLAN-Verbindung. Die Folge wird über die Hörfigur abgespielt. Für Kinder, die nach einem trubeligen Tag gern noch einer Geschichte zuhören, ist das ein schönes Abendritual. Das nächste Kapitel wartet schon, wenn ihr zusammen das Licht dimmt oder sich euer Kind mit seiner Decke aufs Sofa kuschelt. Bei Amazon ansehen*

Papa & ich – ein Mitmachbuch für zwei Ab 6 Jahren. Zwei Stifte genügen für 24 kurze Spiele, bei denen Papa und Kind zusammen raten, zeichnen oder knobeln. Das Buch kann auf dem Küchentisch liegen bleiben, damit ihr jederzeit eine Runde einschieben könnt. Uns hat besonders gefallen, wie wenig Vorbereitung diese gemeinsame Zeit braucht. Gerade im Dezember tut ein Spiel gut, das zwischen Abendessen und Zähneputzen passt. Wenn euch das liegt, haben wir auch kurze Spielideen für zu Hause gesammelt. Bei Amazon ansehen*

Warten auf Weihnachten – Adventsgeschichten aus aller Welt Ab 6 Jahren zum Vorlesen. In dieser Sammlung wechseln sich Geschichten, Gedichte und Lieder aus verschiedenen Ländern ab. Ein älteres Geschwisterkind kann auch mal selbst vorlesen. Wir haben das Buch ausgesucht, weil es beim Vorlesen Gesprächsstoff mitbringt. Welche Bräuche kennt ihr aus eurer Familie? Welche Geschichten würdet ihr weitererzählen? Vielleicht entsteht aus so einem Abend sogar ein eigener Weihnachtsgruß für Oma, Opa oder Freunde. Bei Amazon ansehen*

FRANZIS – Die Maus Adventskalender 2026 Ab 7 Jahren. In dieser Ausgabe stecken Experimente, Bastelaktionen und Spiele rund um Naturwissenschaft und Technik. Die Mischung ist spannend für Kinder, die sich gern fragen, wie etwas funktioniert, und die Antwort am liebsten selbst herausfinden. Den Maus-Kalender mögen wir für seine Abwechslung. An einem Tag wird gebastelt, am nächsten ausprobiert oder gespielt. Ihr könnt zusammen eine Vermutung aufstellen und hinterher schauen, ob eure Vermutung gestimmt hat. Genau so entsteht oft das beste Gespräch am Küchentisch. Bei Amazon ansehen*

Ehrlich Brothers – Adventskalender der Magie 2026 Ab 7 Jahren. Hinter den Türchen stecken 24 Zaubertricks zum Üben und Vorführen. Wer Spaß am Geheimhalten hat, kann sich jeden Tag einen Trick vornehmen und die besten für Weihnachten aufheben. Die Idee einer eigenen kleinen Show gefällt uns an diesem Kalender besonders. Vielleicht hilft ein Geschwisterkind bei der Vorbereitung oder jemand aus der Familie sitzt als erstes Probepublikum auf dem Sofa. So wird aus den Türchen ein gemeinsamer Moment für die ganze Familie. Bei Amazon ansehen*

Die Olchis – ein Adventskalenderbuch für Fans von Schmuddelfing Ab 8 Jahren. Eine zusammenhängende Geschichte wartet hinter 24 auftrennbaren Seiten. Die Olchis wollen bei der Weihnachtskrippe mitmachen, weil sie etwas ganz anderes verstanden haben. Zwischen den Kapiteln gibt es Rätsel, Witze und Lieder. Das Buch ist für Kinder in der Auswahl, die gern selbst lesen und über Quatsch lachen. Die Seiten aufzutrennen gehört hier genauso zum täglichen Türchen wie die Frage, was die Olchis wohl am nächsten Tag anstellen. Bei Amazon ansehen*

KOSMOS – Experimente-Adventskalender 2026 Ab 8 Jahren. Die 24 Mini-Versuche greifen Themen aus Chemie, Physik und anderen Naturwissenschaften auf. Viele dauern nur wenige Minuten. Zu den Versuchen gibt es Erklärungen, warum etwas so passiert, wie es passiert. Dieser Kalender gefällt uns für Kinder, die nach einem Versuch sofort nach dem Warum fragen. Als Familie könnt ihr erst tippen, was passieren wird, und dann gemeinsam herausfinden, was dahintersteckt. Gerade die kurzen Versuche lassen sich gut in einen normalen Dezembernachmittag einbauen. Bei Amazon ansehen*

KOSMOS EXIT – Das versteckte Level Ab 10 Jahren. Ein alter Spielautomat ist der Ausgangspunkt für eine Geschichte mit 24 Escape-Rätseln. Jeden Tag gilt es, mit den Hinweisen ein Stück weiterzukommen. Ihr könnt allein oder mit bis zu vier Personen spielen. Für ältere Kinder und Familien ist das unser Tipp fürs gemeinsame Knobeln. Legt das Material an einen festen Platz und kehrt jeden Abend für ein Rätsel dorthin zurück. Oft kommt ausgerechnet die Person auf die Lösung, die noch mal ganz anders auf einen Hinweis schaut. Bei Amazon ansehen*

Wenn ihr im Advent lieber selbst etwas vorbereitet, passen unsere 24 handgeschriebenen Adventskalender-Botschaften wunderbar zu ruhigen Dezemberabenden. Wer lieber kleine Geschenke hinter den Türchen versteckt, findet in unseren Ideen zum Befüllen eines Kinder-Adventskalenders Vorschläge für verschiedene Altersgruppen.

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