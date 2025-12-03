Ein Adventskalender zum Innehalten: Mit 24 handgeschriebenen Botschaften die Vorweihnachtszeit entschleunigen

(DJD). Adventskalender müssen nicht immer voll mit Schokolade oder kleinen Geschenken sein und sich jedes Jahr aufs Neue überbieten. Statt immer größer und aufwendiger zu werden, darf ein Adventskalender auch einfach sein und so mehr Ruhe in die Vorweihnachtszeit bringen. Einfach mal innehalten und die Adventszeit bewusst genießen: Genau dazu lädt die neue DIY-Idee von PILOT ein. 24 handgeschriebene Botschaften schenken kleine Momente der Ruhe und Achtsamkeit. Wer möchte, verschenkt diesen Adventskalender – als ganz persönliches Geschenk voller Herzenswärme.
Das Material für den Achtsamkeits-Adventskalender:
• Pintor-Kreativmarker in verschiedenen Farben und Strichstärken
• G2 Gelschreiber in verschiedenen Farben
• 1 leeres Schraubglas mit Deckel
• 1 DIN A4 Tonpapier
• Bleistift, Lineal, Schere und Kleber
• 1 Holzstäbchen
• Optional: kleine Dekoelemente wie Anhänger, Schnur oder Weihnachtskugeln und ein Zettel für Notizen
Und so geht’s:
Botschaften basteln: Das Tonpapier längs halbieren und jede Hälfte in zwölf etwa 2,5 cm breite Streifen schneiden. Auf den 24 Zettelchen können kurze Achtsamkeits- oder Dankbarkeitssätze notiert werden, zum Beispiel “Loslassen, was nicht guttut” oder “Ohne Lachen wäre die Welt ärmer”. Ebenso passend sind kleine Impulse wie “Drei Dinge aufschreiben, für die heute Dankbarkeit besteht” oder “Eine Tasse Lieblingstee genießen”. Zum Schreiben der Botschaften eignen sich beispielsweise die G2 Gelschreiber von PILOT. Sie sind in 31 Farben erhältlich, gleiten dank der Gelpaste auf Wasserbasis besonders weich über das Papier und erzeugen ein schönes Schriftbild. So machen die Sätze auch optisch etwas her! Anschließend die Streifen einzeln um ein Holzstäbchen wickeln, sodass kleine Papierrollen entstehen.
Glas gestalten: Das Schraubglas gründlich reinigen und trocknen, sodass es zum Verzieren bereit ist. Mit den Pintor-Kreativmarkern gelingen weihnachtliche Motive wie Sterne, Zweige oder Schneeflocken direkt auf dem Glas oder auf einem Etikett.
Füllen und verschenken: Alle 24 Papierrollen in das Glas legen, Deckel schließen und mit etwas Schnur und dekorativen Elementen verzieren. So entsteht im Handumdrehen ein individueller Adventskalender, der sich auch wunderbar verschenken lässt.
