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Wenn eure Eltern Silberhochzeit feiern, habt ihr vielleicht schon eine Geschichte im Kopf, bei der beide sofort lachen müssen. Wenn es um gute Freunde geht, fällt euch womöglich der Abend ein, an dem ihr euch zum ersten Mal begegnet seid. Hier findet ihr 45 Glückwünsche zur Silberhochzeit, von zwei kurzen Sätzen für die Karte bis zu einem persönlichen Gruß fürs Gästebuch.

Lest euren Lieblingsgruß einmal laut. Wenn euch dabei ein eigener Satz einfällt, schreibt ihn dazu. Vielleicht ist euer gemeinsamer Ausflug längst vergessen, aber die Geschichte mit den nassen Schuhen kennt ihr noch alle.

Glückwünsche zur Silberhochzeit für die eigenen Eltern

Als Kinder habt ihr einen Teil der 25 Jahre miterlebt. Vielleicht denkt ihr an den ersten Urlaub, in dem ihr alle im selben Zimmer geschlafen habt, oder an einen Satz, den bei euch zu Hause jeder kennt. Davon darf etwas auf die Karte.

Liebe Mama, lieber Papa, ich weiß noch, wie ihr mich abends am Bahnhof abgeholt habt. Einer stand am Gleis, der andere saß mit laufender Heizung im Auto. Dieses Gefühl, dass da jemand auf mich wartet, nehme ich bis heute mit. Alles Liebe zu eurer Silberhochzeit!

Wenn ich zu euch komme, wird aus ‚Ich bleib nur zehn Minuten‘ fast immer ein ganzer Abend. Ich glaube, das ist eines der schönsten Dinge, die ihr in 25 Jahren aufgebaut habt. Ich bin gern bei euch. Herzlichen Glückwunsch!

Liebe Mama, lieber Papa, ich hab euch als Kind oft nur in der Rolle gesehen, in der ihr wusstet, wo meine Sportsachen sind. Heute höre ich so gern eure Geschichten aus der Zeit vor uns. Ich wünsche euch zur Silberhochzeit noch viele neue Geschichten, die ich mir erzählen lassen kann.

Wir Geschwister erinnern uns an denselben Urlaub in vier verschiedenen Fassungen. Nur beim Schluss sind wir uns einig. Es war schön, weil wir alle zusammen waren. Danke für die letzten 25 Jahre. Eure Kinder.

Heute kümmern wir uns um den Tisch, die Musik und darum, dass noch Kaffee da ist. Ihr zwei könnt euch setzen und euch bedienen lassen. Wir haben ja bei den Besten zugeschaut. Alles Liebe von uns allen!

Wenn ich an euch als Paar denke, sehe ich euch im Flur, wie ihr euch gegenseitig den Kragen richtet, bevor ihr ausgeht. Ihr seid da beide meistens schon zu spät. Ich mag diesen kleinen Moment und wünsche euch noch viele davon.

Liebe [Namen], ich weiß, dass ihr auch an langen Tagen noch kurz gefragt habt, wie es dem anderen geht. Das ist mir als Kind kaum aufgefallen. Heute denke ich oft daran. Ich drücke euch beide zur Silberhochzeit.

Euer gemeinsames Lieblingslied erkenne ich inzwischen an den ersten drei Tönen. Ich wünsche euch, dass heute jemand daran denkt, es aufzulegen. Und falls niemand tanzt, ziehe ich euch auf die Tanzfläche.

Wenn Geschwister gemeinsam unterschreiben, kann jeder eine andere Erinnerung beisteuern. Besonders schön ist es, wenn ihr eure Namen direkt unter die jeweilige Geschichte schreibt.

Persönliche Glückwünsche von langjährigen Freunden

Freunde kennen oft noch die Version vom Kennenlernen, die am Familientisch nie ganz zu Ende erzählt wird. Für eine Karte reicht schon ein Detail, das euch alle an denselben Abend zurückbringt.

Liebe [Namen], damals haben wir bei euch auf zwei umgedrehten Getränkekisten gesessen, weil noch keine Stühle da waren. Heute bringe ich euch Blumen mit und freue mich genauso aufs Zusammensitzen wie damals. Auf 25 Jahre!

Ich erinnere mich an eure Hochzeit vor allem deshalb so gut, weil ihr wieder auf die Tanzfläche gegangen seid, als die Band längst eingepackt hatte. Ich wünsche euch, dass ihr heute genauso schlecht mitbekommt, wann Schluss ist.

Wir hätten nach unserem ersten gemeinsamen Campingurlaub eigentlich genug voneinander haben müssen. Stattdessen haben wir direkt den nächsten geplant. Danke für all die Jahre, in denen wir gern mit euch unterwegs waren. Alles Liebe zur Silberhochzeit!

Unsere erste Verabredung zu viert war im [Ort]. Das Lokal gibt es längst nicht mehr. Uns gibt es zu viert zum Glück immer noch. Heute suchen wir uns einen neuen Tisch, an dem wir auf euch anstoßen.

Liebe [Namen], ich habe euch als Paar in vielen verschiedenen Küchen erlebt. In jeder stand irgendwann jemand am Herd und der andere erzählte so lange weiter, bis das Essen fertig war. Bei euch habe ich mich immer schnell zu Hause gefühlt. Herzlichen Glückwunsch!

Als ihr uns vor 25 Jahren von eurer Hochzeit erzählt habt, habt ihr dauernd gleichzeitig geredet. Ich weiß noch, wie ansteckend eure Freude war. Schön, dass wir heute mit euch feiern dürfen.

Ich weiß noch, dass einer von euch auf der Hochzeit ständig gefragt hat, ob wirklich alle genug zu essen hatten. Heute komme ich satt und bleibe so lange, bis ich die ganze Geschichte von damals gehört habe. Alles Liebe, ihr zwei.

Die besten Abende mit euch standen oft gar nicht im Kalender. Jemand schrieb ‚Seid ihr zu Hause?‘ und plötzlich wurde es Mitternacht. Ich freue mich auf viele weitere solcher Abende mit euch.

Kurze Glückwünsche zur Silberhochzeit

Auf einem Geschenkanhänger ist wenig Platz, und bei einer gemeinsamen Karte wollen vielleicht noch andere unterschreiben. Diese Grüße kommen mit ein oder zwei Sätzen aus.

25 Jahre verheiratet. Wie schön, dass wir heute mit euch feiern dürfen! Alles Liebe zur Silberhochzeit.

Wir stoßen auf euch beide an und wünschen euch noch viele Abende, an denen ihr zusammen die Zeit vergesst.

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Ehejahren! Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag mit den Menschen, die euch am Herzen liegen.

Alles Gute zum 25. Hochzeitstag! Für die kommenden Jahre wünsche ich euch viele kleine Auszeiten zu zweit.

Auf ein Vierteljahrhundert und auf all die Dinge, die ihr euch für die nächsten Jahre vorgenommen habt. Feiert schön!

Von Herzen alles Liebe zur Silberhochzeit. Ich bin froh, dass es euch beide in meinem Leben gibt.

Wenn ihr auch das Fest vorbereitet, findet ihr in der Übersicht zur Silberhochzeit nach 25 Ehejahren Geschenkideen und einen Feierplan.

Lustige Sprüche zur Silberhochzeit mit Herz

Wenn ihr über dieselben Dinge lachen könnt, darf das auch auf der Karte stehen. Ein gemeinsam erlebtes Missgeschick eignet sich oft besser als ein Witz über die Ehe.

25 Jahre zusammen und beim Gruppenfoto steht ihr immer noch so, dass einer den anderen halb verdeckt. Heute schieben wir euch einfach beide in die Mitte. Alles Liebe!

Ihr habt euch damals versprochen, alles miteinander zu teilen. Nach 25 Jahren gilt das offenbar auch für die Portion Pommes, die ‚nur für einen‘ bestellt wurde. Auf euch beide!

Ich freu mich auf eure Silberhochzeit. Diesmal weiß ich, dass ‚Kommt einfach kurz vorbei‘ bei euch bedeutet, dass ich mir für den nächsten Morgen nichts vornehmen sollte.

Eure Geschichte vom ersten Date hat inzwischen drei zusätzliche Kapitel bekommen. Für heute wünsche ich mir die ungekürzte Fassung. Wir haben Zeit und sitzen schon.

Wir wollten euch etwas Silbernes schenken. Dann ist uns eingefallen, dass ihr euch wahrscheinlich mehr darüber freut, wenn wir nach der Feier die Stühle wegräumen. Machen wir. Die Karte bekommt ihr trotzdem.

25 Jahre Ehe und bei euch sagt immer noch einer ‚Ich hab nichts gesagt‘, wenn der andere nur kurz rüberguckt. Ich wünsche euch, dass ein Blick auch in 25 Jahren noch für einen ganzen Satz reicht.

Wir haben euer Hochzeitsfoto dabei. Die Frisuren lassen wir unkommentiert, aber so breit sollt ihr heute bitte wieder grinsen. Herzlichen Glückwunsch!

Glückwünsche fürs Gästebuch zur Silberhochzeit

Schreibt auf, was ihr an diesem Abend gern mit nach Hause nehmt. Wenn das Paar später im Gästebuch blättert, ist der Moment wieder da.

Heute habt ihr [Lied] zusammen gesungen. Von unserem Tisch aus konnte man bestens hören, bei welcher Zeile der ganze Saal eingestiegen ist. Das war mein Lieblingsmoment.

Neben mir saß heute [Name]. Wir haben uns früher nur vom Grüßen gekannt und sind dann beim Nachtisch bei eurer ersten Wohnung gelandet. Wie schön, dass ihr uns alle an einen Tisch geholt habt.

Wenn ihr beim Lesen wieder wissen wollt, worüber wir vorhin so gelacht haben, fragt [Name] nach [kleinem Missgeschick]. Ich geb zu, dass ich es beim nächsten Mal genauso erzählen werde.

Mein Lieblingsbild vom Abend ist das, auf dem ihr nach der Rede als Erstes zueinander geschaut habt. Danke, dass ich heute dabei sein durfte. Alles Liebe zu euren 25 Jahren!

Ein Glück, dass hier ein Gästebuch liegt. Sonst würde ich morgen schon wieder vergessen, euch zu sagen, wie sehr ich mich über die Einladung gefreut habe. Es war richtig schön mit euch.

Für später halte ich fest, dass [Name] als Erstes getanzt hat und [Name] als Letztes aufgehört hat. So fühlt sich ein Fest an, an das ich mich gern erinnere.

Glückwünsche von Nachbarn, Kollegen oder aus dem Verein

Auch wer das Paar vor allem aus der Nachbarschaft, vom Sport oder aus dem Büro kennt, kann herzlich gratulieren. Ein Satz über das, was euch verbindet, passt gut dazu.

Liebe [Namen], wir freuen uns jedes Mal, wenn aus dem kurzen Winken am Gartenzaun ein Gespräch wird. Wir wünschen euch einen wunderbaren 25. Hochzeitstag. Eure Nachbarn.

Zum 25. Hochzeitstag gratulieren wir euch herzlich. Wenn wir euch am Wochenende auf dem Platz sehen, trinken wir nach dem Spiel gern einen Kaffee auf euch.

Alles Gute zur Silberhochzeit von uns allen aus dem Büro! Wir übernehmen heute die späten Anrufe. Habt einen schönen Abend zu zweit.

Liebe [Namen], wie schön, dass wir in derselben Straße gelandet sind. Für die Silberhochzeit wünschen wir euch einen schönen Tag und viel Zeit zum Feiern.

Zu Ihrer Silberhochzeit gratulieren wir Ihnen herzlich. Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest und für die kommenden Jahre viele gemeinsame Unternehmungen, auf die Sie sich freuen können.

Glückwünsche zur Silberhochzeit für WhatsApp

Eine kurze Nachricht erreicht das Paar schon morgens vor der Feier. Auch wenn ihr weiter weg wohnt, könnt ihr mit einem alten Foto oder einer Sprachnachricht ein bisschen dabei sein.

Guten Morgen, ihr zwei! Heute vor 25 Jahren habt ihr geheiratet. Ich denk an euch und bin sehr gespannt, wer das erste Foto von damals in die Runde schickt. Alles Liebe!

Alles Liebe zur Silberhochzeit! Ich wäre heute gern bei euch. Stoßt einmal für mich mit an. Morgen würde ich gern hören, wie euer Tag war.

Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. [Foto] Wenn ihr das seht, wisst ihr bestimmt noch, wo wir an dem Tag waren. Herzlichen Glückwunsch zu euren 25 Jahren!

Mama, Papa, ich hoffe, ihr frühstückt noch in Ruhe. Heute soll mal jemand anderes die Brötchen holen. Alles Liebe zu eurer Silberhochzeit!

25 Jahre! Ich freu mich, euch nachher zu sehen. Lasst mir bitte einen Platz neben euch frei. Ich will die Geschichte von eurem Hochzeitstag noch mal hören.

Glückwunschkarte zur Silberhochzeit zum Ausdrucken

Die Glückwunschkarte zum Falten hat innen Platz für einen handgeschriebenen Gruß und eine gemeinsame Erinnerung. Links könnt ihr eine kleine Geschichte aufschreiben oder ein Foto einkleben. Rechts stehen die Glückwünsche und eure Namen.

Kostenlose Druckvorlage PDF herunterladen Druckt die beiden Seiten im A4-Querformat bei 100 Prozent aus. Wählt für beidseitiges Drucken ‚an kurzer Kante wenden‘ und faltet das Blatt in der Mitte. Für eine Karte mit frei beschreibbarer Innenseite genügt die erste PDF-Seite.

Steht in eurer Familie ein 50. Hochzeitstag an, findet ihr passende Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit und eine Karte dafür.

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