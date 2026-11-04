Musa: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Mose

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Musa ist ein kurzer Jungenname mit einer weit verbreiteten religiösen Geschichte. Er ist die arabische Form von Mose und wird unter anderem auch im Türkischen verwendet. Durch seine zwei offenen Silben klingt Musa im Deutschen gut zugänglich; die Deutung des älteren Namens führt bis ins alte Ägypten.

Musa auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Arabische Form von Mose; auch im Türkischen und weiteren Sprachen Bedeutung Namensfamilie Mose; vermutlich ägyptisch „Kind/Sohn“ Namenstag 4. September über Mose im christlichen Kalender

Woher kommt Musa und was bedeutet der Name?

Musa ist die im Koran verwendete arabische Namensform des Propheten Mose.

Die ältere Form Mose wird wahrscheinlich mit einem ägyptischen Wort für „Kind“ beziehungsweise „Sohn“ verbunden. Die biblische Erzählung erklärt den Namen dagegen über das Herausziehen aus dem Wasser: Mose wird als Baby aus dem Nil gerettet. So begegnen euch eine sprachgeschichtliche Herleitung und eine Deutung innerhalb der Erzählung.

Musa gehört zu einer internationalen Namensfamilie. Zu ihr zählen auch Moses, Mosche und die französische Form Moïse. Die Form Musa wird über den arabischen Sprachraum hinaus verwendet, etwa in der Türkei und in verschiedenen afrikanischen und asiatischen Ländern.

Aussprache und Schreibweise von Musa

Musa hat zwei Silben.

Als deutsche Annäherung an die arabische Aussprache passt MU-sa mit langem U; im Türkischen kann die Betonung stärker auf der letzten Silbe liegen. Das S bleibt dabei stimmlos, ungefähr wie in „Tasse“.

Kosenamen und verwandte Formen Mousa und Moussa sind weitere lateinische Schreibweisen der arabischen Namensform. Mose und Moses gehören zur gleichen Namensfamilie. Musi wäre ein persönlicher Kosename, wenn ihr eine zusätzliche vertraute Form möchtet.

Welche Namen passen zu Musa?

Wenn euch Musa gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Aaron führt zu einer weiteren Person aus der Mose-Erzählung. Adam bietet ebenfalls einen kurzen Namen mit biblischem und islamischem Bezug. Elias hat einen offenen Klang und erinnert an einen weiteren Propheten.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Musa Karim: Die unterschiedliche Betonung bringt Abwechslung in zwei zweisilbige Namen.

Die unterschiedliche Betonung bringt Abwechslung in zwei zweisilbige Namen. Musa Paul: Ein kurzer Schluss lässt den Rufnamen deutlich hervortreten.

Ein kurzer Schluss lässt den Rufnamen deutlich hervortreten. Musa Gabriel: Auf den knappen Anfang folgt ein längerer, weich klingender Name. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Musa Namenstag?

Wer Musa mit dem christlichen Gedenktag für Mose verbindet, kann den 4. September wählen.

Der Termin erinnert an den biblischen Propheten.

Bekannte Personen mit dem Namen Musa

Musa Okwonga ist ein britischer Autor und Musiker. In seinem Buch „In the End, It Was All About Love“ erzählt er von Verlust, Zugehörigkeit und einem Leben in Berlin.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann