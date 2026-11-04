Nori: Bedeutung zwischen Kurzform, Japan und nordischer Überlieferung

Nori ist ein kurzer Vorname für Mädchen und Jungen. In Deutschland wird er häufiger an Mädchen vergeben und oft als Kurzform von Eleonore verstanden. Daneben gibt es einen japanischen und einen nordischen Namenshintergrund. Welche Bedeutung zu Nori gehört, hängt deshalb vom jeweiligen Herkunftsweg ab.
Nori auf einen Blick
|Verwendung
|Für Mädchen und Jungen
|Herkunft
|Im Deutschen oft Kurzform von Eleonore; außerdem japanische und nordische Verwendung
|Bedeutung
|je nach Herkunft; im Japanischen abhängig von den Schriftzeichen
|Namenstag
|Kein eigener christlicher Termin gesichert
Warum Nori mehr als eine Herkunft hat
Im deutschen Namensgebrauch führt eine wichtige Spur zu Eleonore.
So beschreibt es der Namenforscher Knud Bielefeld. Die ursprüngliche Bedeutung von Eleonore ist nicht eindeutig geklärt.
Im Japanischen ist Nori außerdem als männlicher Vorname belegt. Seine Bedeutung richtet sich nach den gewählten Schriftzeichen: Das Zeichen 儀 kann beispielsweise mit „Zeremonie“ oder „Riten“ verbunden sein. Weitere Zeichen mit derselben Lesung ergeben andere Bedeutungen. Auch die nordische Mythologie kennt einen Namen Nori.
Aussprache und Schreibweise von Nori
Als deutsche Aussprachehilfe passt NO-ri mit zwei Silben.
Das O ist in dieser Lesart lang. In einer japanischen Familie richtet sich die Aussprache nach dem japanischen Namensgebrauch.
Kosenamen und verwandte Formen
Eleonore ist die längere Form hinter einer wichtigen deutschen Verwendung. Nora gehört in dieses Namensumfeld. Nono wäre eine persönliche Koseidee für zu Hause.
Welche Namen passen zu Nori?
Wenn euch Nori gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.
Nora führt zur ähnlichen längeren Namensfamilie und endet auf A. Noa ist ebenfalls ein sehr kurzer Name mit verschiedenen geschlechtlichen Verwendungen. Nino hat dieselbe Silbenzahl und einen ähnlich offenen Klang.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Nori Elisabeth: Der kurze Anfang lässt einem langen zweiten Namen viel Raum.
- Nori Emil: Die wechselnden Vokale machen die beiden Namen gut unterscheidbar.
- Nori Lou: Ein einsilbiger Schluss ergibt eine besonders knappe Verbindung.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Nori Namenstag?
Für Nori ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.
Bekannte Personen mit dem Namen Nori
Nori Brandyfoot ist eine Figur aus der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Die Harfüßin wird von Markella Kavenagh gespielt.
Quellen und Datenstand
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
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