Nori: Bedeutung zwischen Kurzform, Japan und nordischer Überlieferung

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Nori ist ein kurzer Vorname für Mädchen und Jungen. In Deutschland wird er häufiger an Mädchen vergeben und oft als Kurzform von Eleonore verstanden. Daneben gibt es einen japanischen und einen nordischen Namenshintergrund. Welche Bedeutung zu Nori gehört, hängt deshalb vom jeweiligen Herkunftsweg ab.

Nori auf einen Blick

Verwendung Für Mädchen und Jungen Herkunft Im Deutschen oft Kurzform von Eleonore; außerdem japanische und nordische Verwendung Bedeutung je nach Herkunft; im Japanischen abhängig von den Schriftzeichen Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Warum Nori mehr als eine Herkunft hat

Im deutschen Namensgebrauch führt eine wichtige Spur zu Eleonore.

So beschreibt es der Namenforscher Knud Bielefeld. Die ursprüngliche Bedeutung von Eleonore ist nicht eindeutig geklärt.

Im Japanischen ist Nori außerdem als männlicher Vorname belegt. Seine Bedeutung richtet sich nach den gewählten Schriftzeichen: Das Zeichen 儀 kann beispielsweise mit „Zeremonie“ oder „Riten“ verbunden sein. Weitere Zeichen mit derselben Lesung ergeben andere Bedeutungen. Auch die nordische Mythologie kennt einen Namen Nori.

Aussprache und Schreibweise von Nori

Als deutsche Aussprachehilfe passt NO-ri mit zwei Silben.

Das O ist in dieser Lesart lang. In einer japanischen Familie richtet sich die Aussprache nach dem japanischen Namensgebrauch.

Kosenamen und verwandte Formen Eleonore ist die längere Form hinter einer wichtigen deutschen Verwendung. Nora gehört in dieses Namensumfeld. Nono wäre eine persönliche Koseidee für zu Hause.

Welche Namen passen zu Nori?

Wenn euch Nori gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Nora führt zur ähnlichen längeren Namensfamilie und endet auf A. Noa ist ebenfalls ein sehr kurzer Name mit verschiedenen geschlechtlichen Verwendungen. Nino hat dieselbe Silbenzahl und einen ähnlich offenen Klang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Nori Elisabeth: Der kurze Anfang lässt einem langen zweiten Namen viel Raum.

Der kurze Anfang lässt einem langen zweiten Namen viel Raum. Nori Emil: Die wechselnden Vokale machen die beiden Namen gut unterscheidbar.

Die wechselnden Vokale machen die beiden Namen gut unterscheidbar. Nori Lou: Ein einsilbiger Schluss ergibt eine besonders knappe Verbindung. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Nori Namenstag?

Für Nori ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Nori

Nori Brandyfoot ist eine Figur aus der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Die Harfüßin wird von Markella Kavenagh gespielt.

Quellen und Datenstand Knud Bielefeld: Nori

Behind the Name: Nori

Nori Brandyfoot Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann