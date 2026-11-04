Merlin: Bedeutung, walisische Herkunft und die Artussage

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Merlin ist ein Jungenname, bei dem viele sofort an den Zauberer aus der Artussage denken. Die beiden Silben lassen sich im Deutschen leicht sprechen. Hinter dem Namen steht eine walisische Geschichte, die über mittelalterliche Erzählungen in viele Sprachen gelangte.

Merlin auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Walisischer Namenshintergrund; durch die Artussage verbreitet Bedeutung über Myrddin mit einem alten Ortsnamen verbunden Namenstag Kein eigener christlicher Termin gesichert

Wie Merlin zu seinem Namen kam

Merlin ist eine Form des walisischen Namens Myrddin.

Der mittelalterliche Autor Geoffrey von Monmouth verwendete im 12. Jahrhundert die lateinische Form Merlinus. Seine Erzählung verband verschiedene ältere Überlieferungen miteinander. Daraus entwickelte sich die bekannte Figur des Zauberers und Beraters von König Artus.

Die Namenswurzel von Myrddin wird mit dem alten Ortsnamen Moridunum verbunden. Für Eltern, die Literatur und Sagen mögen, dürfte vor allem die lange Erzähltradition interessant sein: Der Name ist weit über seine ursprüngliche Sprache hinaus bekannt geworden.

Aussprache und Schreibweise von Merlin

Im Deutschen lässt sich Merlin als MER-lin mit betonter erster Silbe sprechen.

Im Englischen verändert sich vor allem der Vokal der ersten Silbe; die Schreibweise bleibt gleich.

Kosenamen und verwandte Formen Merlyn ist eine englische Schreibvariante. Myrddin gehört zum walisischen Hintergrund des Namens. Merli wäre eine persönliche Koseform.

Welche Namen passen zu Merlin?

Wenn euch Merlin gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Hugo bietet einen ebenfalls kurzen Namen mit älterer Geschichte. Linus nimmt den weichen L-Klang in einer anderen Endung auf. Milan bietet einen ähnlich weichen zweisilbigen Klang.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Merlin Paul: Ein einsilbiger Zweitname bildet einen knappen Schluss.

Ein einsilbiger Zweitname bildet einen knappen Schluss. Merlin Alexander: Der deutlich längere zweite Name ergibt eine ausführliche Kombination.

Der deutlich längere zweite Name ergibt eine ausführliche Kombination. Merlin Oskar: Der Vokal am Anfang trennt die beiden Namen gut voneinander. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Merlin Namenstag?

Für Merlin ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Merlin

Merlin Holland ist ein britischer Autor und Herausgeber sowie der Enkel von Oscar Wilde. Er veröffentlichte unter anderem „The Wilde Album“ über seinen Großvater.

Quellen und Datenstand Behind the Name: Merlin

Merlin Holland Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann