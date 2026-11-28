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Zwei Buchstaben, eine Silbe, fertig. Mo lässt sich auf eine Brotdose schreiben, ohne dass ihr auch nur in die Nähe des Randes kommt. Bei der Herkunft hat der kurze Name dafür erstaunlich viel Platz für verschiedene Geschichten.

Mo auf einen Blick

Verwendung Mädchen- und Jungenname Herkunft Eigenständiger Kurzname mit mehreren Namenslinien Bedeutung Abhängig von der jeweiligen Langform Aussprache MOH Silben 1 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Mo?

Mo wird in Deutschland für Jungen und Mädchen vergeben. Als Kurzform findet ihr den Namen zum Beispiel bei Moritz. In anderen Familien kann er für einen Namen wie Mohammed oder Monika stehen.

Wird Mo aus Moritz gebildet, führt die Spur über den lateinischen Namen Mauritius. Steht Mo für Mohammed, ist der Ausgangspunkt arabisch. Wer Mo als ganzen Vornamen wählt, kann ihn einfach wegen seines Klangs mögen. Eine Wortbedeutung lässt sich dem kurzen Ruf allein nicht fest zuordnen.

Gerade bei Namen aus der Familie kann Mo eine kleine Brücke sein. Vielleicht hieß der Großvater Moritz, euer Kind soll aber von Anfang an Mo gerufen werden. Dann lässt sich beides erzählen, ohne dass die Langform auf jedem Formular stehen muss.

So sprecht ihr Mo aus

Sprecht MOH mit langem, offen ausklingendem O. Im Deutschen passt alles in eine einzige Silbe.

Momo ist ein möglicher Familienruf, wenn aus zwei Buchstaben doch noch ein bisschen mehr werden soll. Moe begegnet euch im Englischen, etwa als Kurzschreibung für andere Namen. Ob es derselbe Klang ist, hängt von der jeweiligen Aussprache ab.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Mo

Ähnliche Namen

Moritz. Eine Langform, aus der Mo entstehen kann.

Lio. Drei Buchstaben und ein ähnlich offenes O am Schluss.

Milo. Wenn euch das M und das Schluss-O gefallen, bekommt ihr hier eine weitere Silbe.

Bei Moris stehen dieselben Anfangsbuchstaben auf dem Papier. Wenn ihr den längeren Ruf mögt, kann Mo im Familienalltag auch dessen Kurzform sein.

Ideen für Zweitnamen

Mo Paul · Beide Namen sind einsilbig und bleiben beim Rufen gut zu unterscheiden.

· Beide Namen sind einsilbig und bleiben beim Rufen gut zu unterscheiden. Mo Elisabeth · Ein längerer zweiter Name lässt dem kurzen Mo viel Raum.

· Ein längerer zweiter Name lässt dem kurzen Mo viel Raum. Mo Gabriel · Passt, wenn ihr nach der einen Silbe einen längeren zweiten Namen mögt.

Hat Mo einen Namenstag?

Ein eigener Namenstag ist für Mo nicht belegt. Wenn der Ruf aus einer längeren Form entstanden ist, kann deren Namenstag für eure Familie passen.

Mo Amer

Der US-Komiker und Schauspieler Mo Amer heißt mit vollem Vornamen Mohammed. In der Netflix-Serie „Mo“ spielt er die Hauptfigur. In seinem Fall lässt sich der Weg vom ganzen Namen zum kurzen Ruf gut nachvollziehen. Profil und Hintergrund

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann