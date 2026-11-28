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Nalu klingt so kurz, dass ihr ihn in einem Atemzug rufen könnt. Seine Bedeutung hat dagegen ordentlich Bewegung. Das hawaiianische Wort führt euch zu Wellen und Brandung. Ein Surfbrett muss für die Namenswahl zum Glück niemand besorgen.

Nalu auf einen Blick

Verwendung Mädchen- und Jungenname Herkunft Hawaiianisch Bedeutung „Welle“ oder „Brandung“ Aussprache NA-lu, als Annäherung Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Nalu?

Das hawaiianische Wörterbuch führt nalu als Wort für Wellen und Brandung. Als Vorname ist Nalu für Jungen und Mädchen belegt.

Die University of Hawaiʻi stellt mehrere Wörterbucheinträge zusammen. Einer davon beschreibt die Bewegung des Wassers, daneben hat nalu in anderen Zusammenhängen weitere Bedeutungen. Für einen Vornamen mit bewusstem Meeresbezug ist die Wortbedeutung „Welle“ die naheliegende Spur.

Nalu hat zwei offene Silben, die schnell hintereinanderklingen. Wer einen zweiten Vornamen dazu wählt, kann diesen leichten Takt aufnehmen oder durch einen deutlich hörbaren Konsonanten eine kleine Pause setzen. Probiert es einmal ganz normal mit dem Nachnamen aus.

So sprecht ihr Nalu aus

Als deutsche Annäherung funktioniert NA-lu. Beide Vokale sind klar hörbar. Beim hawaiianischen Wort gehören die Laute einzeln zu ihren Silben.

Lu oder Nali bieten sich als kurze Familienrufe an. Nalu selbst ist schon gut rufbar. Wenn euch vor allem die hawaiianische Namensgeschichte gefällt, lohnt sich ein Blick auf andere Namen aus derselben Sprache mit einer eigenen Bedeutung.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nalu

Ähnliche Namen

Kalea. Eine weitere hawaiianische Namensidee, mit drei Silben.

Malie. Ebenfalls mit hawaiianischer Wortspur und einem weicheren Ausklang.

Leilani. Ein weiterer hawaiianischer Name mit fließendem Klang.

Auch Nami kann „Welle“ bedeuten. Die Verbindung entsteht dort über ein japanisches Schriftzeichen.

Ideen für Zweitnamen

Nalu Mira · Die zwei Silben lassen sich nach dem U gut anschließen.

· Die zwei Silben lassen sich nach dem U gut anschließen. Nalu Paul · Ein kurzer zweiter Name hält die Kombination klar.

· Ein kurzer zweiter Name hält die Kombination klar. Nalu Marina · Hat eine eigene Verbindung zum Meer und einen deutlich anderen Takt.

Hat Nalu einen Namenstag?

Ein eigener Namenstag ist für Nalu nicht belegt. Wer den Namen wegen der hawaiianischen Wortbedeutung auswählt, knüpft an eine andere Tradition an.

Nalu Deodato

Das hawaiianische Surfmagazin Freesurf porträtiert den Surfer Nalu Deodato. Sein Name ist ein Beispiel dafür, dass euch Nalu auch als Rufname in Hawaiʻi begegnen kann. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Hawaiianisches Wörterbuch der University of Hawaiʻi

Verwendung und Vergabedaten für Nalu Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann