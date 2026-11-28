Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Bei Moris kommt das Buchstabieren meist am Ende in Gang. Ein S, kein T und auch kein französisches ce. Wenn euch Maurice und Moritz gefallen, lohnt sich der Vergleich. Denn schon beim ersten leisen Proberuf hört ihr, dass Moris auf seine eigene Art endet.

Moris auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Seltener Jungenname, mögliche Variante zu Morris und Maurice Bedeutung Über Maurice mit lateinisch maurus verbunden Aussprache MO-ris, im Deutschen Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Moris?

Moris wird als Jungenname geführt und lässt sich als mögliche Schreibung in der Familie um Morris und Maurice einordnen. Auch Moritz gehört über lateinisch Mauritius in diese Namensfamilie.

Die lateinische Spur führt zu maurus. Das Wort bezeichnete in der Antike einen Menschen aus Mauretanien, einer historischen Region im Nordwesten Afrikas. Die heutige Staatsbezeichnung meint ein anderes Gebiet. Für eure Namensliste reicht meist der Blick auf die gemeinsame Wurzel der verwandten Schreibweisen.

Die Schreibung mit einem S hat einen Vorteil beim Lesen. Ihr könnt sie ohne fremde Lautregeln ganz unkompliziert in zwei Silben teilen. Wer den französischen Namen Maurice kennt, setzt beim Rufen eventuell intuitiv einen anderen Akzent.

So sprecht ihr Moris aus

Im Deutschen ist MO-ris eine naheliegende Lesart. Das erste O darf lang klingen, am Schluss hört ihr ein S.

Mo und Mori bieten sich als private Kosenamen an. Morris mit doppeltem S und Maurice mit ce sind gute Vergleiche, wenn euch das Schriftbild wichtig ist. Wie eine bestimmte Familie zu Moris gekommen ist, verrät die Schreibweise allein nicht.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Moris

Ähnliche Namen

Moritz. Aus derselben Namensfamilie, mit Z-Laut am Schluss.

Maurice. Die französische Form hat eine andere Betonung.

Milo. Mit hörbarem L und einem offenen O am Ende.

Wer beim kurzen Ruf bleibt, findet Mo auch als eigenständigen Vornamen. Seine Bedeutung hängt davon ab, ob eine längere Form dahintersteht.

Ideen für Zweitnamen

Moris Anton · Der zweite Name setzt nach dem S klar an.

· Der zweite Name setzt nach dem S klar an. Moris David · Beide Namen lassen sich in zwei gut hörbare Silben teilen.

· Beide Namen lassen sich in zwei gut hörbare Silben teilen. Moris Paul · Hält die Kombination angenehm kurz.

Hat Moris einen Namenstag?

Für Moris ist kein eigener Termin gesichert. Wenn ihr die Form bewusst über Moritz oder Mauritius versteht, kommt deren Gedenktag am 22. September infrage.

Moris auf Argentiniens Rockbühnen

Der argentinische Musiker Mauricio Birabent trat unter dem Namen Moris auf. Die Fundación Konex würdigte seinen Beitrag zum Rock auf Spanisch und führt die Schreibung in ihrer Künstlerbiografie. Profil und Hintergrund

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann