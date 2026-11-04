Lio: Bedeutung, mögliche Herkunftswege und Aussprache

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Lio ist mit drei Buchstaben besonders kurz. Als Jungenname wird er häufig mit Leo und der Bedeutung „Löwe“ verbunden. Daneben gibt es weitere Herkunftswege und auch eine weibliche Verwendung – etwa als Kurzform von Lioba.

Lio auf einen Blick

Verwendung Für Mädchen und Jungen; überwiegend männlich Herkunft Verschiedene Kurzformen; häufig im Umfeld von Leo Bedeutung Unter anderem „Löwe“; abhängig vom Ausgangsnamen Namenstag Abhängig vom gewählten Ausgangsnamen

Woher kommt der Name Lio?

Lio kann zu Leo, Lion oder Lionel gehören, aber auch aus Namen mit der Endung -lio entstehen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt mehrere Möglichkeiten der Herleitung. Im Umfeld von Leo und Lion passt die Bedeutung „Löwe“. Wird Lio beispielsweise aus Emilio oder Aurelio gebildet, richtet sich die Bedeutung nach diesem längeren Namen.

In Deutschland wird Lio überwiegend an Jungen vergeben. Daneben werden weibliche Verbindungen zu Lioba oder Liona beschrieben. Die Sängerin Lio wiederum nutzt ihn als Künstlernamen.

Aussprache und Schreibweise von Lio

Im Deutschen wird Lio meist LI-o mit zwei Silben gesprochen.

Das I ist lang; I und O bleiben getrennt hörbar.

Kosenamen und verwandte Formen Leo ist eine nahe verwandte Form. Lionel, Lion, Emilio und Aurelio kommen als längere Ausgangsnamen infrage. Als persönliche Kosenamen könntet ihr Li oder Lili ausprobieren.

Welche Namen passen zu Lio?

Wenn euch Lio gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Leo bietet eine nahe Variante mit E. Lionel ist eine längere Möglichkeit mit Löwenbezug. Elio hat einen ähnlichen Vokalklang, aber eine eigene Namensgeschichte.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Lio Alexander: Der sehr kurze Rufname verbindet sich mit einer längeren klassischen Form.

Der sehr kurze Rufname verbindet sich mit einer längeren klassischen Form. Lio Valentin: Drei Silben im zweiten Namen geben der Verbindung Länge.

Drei Silben im zweiten Namen geben der Verbindung Länge. Lio Marie: Eine mögliche Verbindung für eine weibliche Verwendung von Lio. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Lio Namenstag?

Lio hat keinen einheitlichen Namenstag, da mehrere Ausgangsnamen infrage kommen.

Wer ihn auf Leo oder einen längeren Namen mit der Endung -lio bezieht, kann einen Namenspatron aus dieser Namensfamilie wählen.

Bekannte Personen mit dem Namen Lio

Lio ist eine Sängerin, die unter diesem Künstlernamen auftritt und durch „Le Banana Split“ bekannt wurde. Lio ist hier der öffentliche Künstlername und nicht ihr Geburtsvorname.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann