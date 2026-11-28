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Nada könnt ihr beim Vorlesen kaum falsch entziffern. Beim Nachschlagen wird es spannender. Mal landet ihr bei Hoffnung, mal beim Tau am frühen Morgen. Beides gehört zum Namen, und welche Geschichte passt, hängt davon ab, aus welcher Sprache er in eure Familie kommt.

Nada auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Südslawischer und arabischer Mädchenname Bedeutung Südslawisch „Hoffnung“, arabisch unter anderem „Tau“ Aussprache NA-da, regional verschieden Silben 2 Namenstag Kein allgemeiner Termin belegt

Woher kommt Nada?

Nada ist im Südslawischen ein Name mit der Bedeutung „Hoffnung“. Im Arabischen führt die gleiche lateinische Schreibung zu ندى, einem Wort für Tau, Feuchtigkeit und auch Großzügigkeit.

Die beiden Linien sind unabhängig voneinander. Im Kroatischen und Serbischen kann euch Nada mit der Bedeutung Hoffnung begegnen. In einer arabischsprachigen Familie steht dieselbe Schreibung für eine andere Wortfamilie. Wenn ihr den persönlichen Bezug kennt, könnt ihr damit eine viel schönere Geschichte erzählen als mit einer bloßen Liste an möglichen Bedeutungen.

Im Spanischen begegnet euch nada als gewöhnliches Wort für „nichts“. Das ist beim Lesen eine zufällige Übereinstimmung mit den Vornamen. Falls ihr mehrere Sprachen in der Familie habt, lohnt es sich trotzdem, den Namen einmal in einer ganz normalen Unterhaltung zu hören.

So sprecht ihr Nada aus

NA-da passt als einfache deutsche Annäherung. Die Dauer der Vokale und die genaue Betonung richten sich nach der Sprache und der Familie.

Nadi ist eine mögliche private Kurzform. Nadja lässt sich in manchen slawischen Namenstraditionen ebenfalls mit Hoffnung verbinden, hat aber einen eigenen Weg zum Vornamen. Mit einem Nachnamen auf A klingt Nada besonders fließend. Ob ihr das mögt, merkt ihr am besten beim lauten Lesen.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nada

Ähnliche Namen

Hope. Der englische Vorname bringt ebenfalls die Bedeutung Hoffnung mit.

Nura. Ein arabischer Mädchenname mit eigener Wortgeschichte.

Nora. Zwei Silben und ein ähnlich ruhiger Rhythmus.

Ein ähnlich kurzer Mädchenname mit arabischer Wortgeschichte ist Noha. Dort führt die Bedeutung zu Verstand und Weisheit.

Ideen für Zweitnamen

Nada Ida · Beide Namen sind kurz und haben einen unterschiedlichen Anlaut.

· Beide Namen sind kurz und haben einen unterschiedlichen Anlaut. Nada Elisabeth · Der längere zweite Name setzt einen deutlichen neuen Takt.

· Der längere zweite Name setzt einen deutlichen neuen Takt. Nada Ruth · Die eine Silbe gibt der Kombination am Ende Halt.

Hat Nada einen Namenstag?

Für Nada gibt es keinen Namenstag, der zu beiden Namenslinien passt. Wenn ihr euch an einem Kalender orientiert, schaut zuerst, aus welcher Tradition die Form in eurer Familie stammt.

Nada Malanima

Die italienische Sängerin Nada Malanima tritt unter ihrem Vornamen auf. Ihre Agentur stellt sie auch mit dem Projekt Nada Trio vor. Welche Namensherkunft in ihrer Familie eine Rolle spielte, lässt sich aus dem Künstlerprofil nicht ableiten. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Südslawische Namenserklärung

Arabische Wortgeschichte

Verwendung als Vorname Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann