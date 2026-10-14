Leila: Bedeutung, arabische Herkunft und die Geschichte des Namens

Leila ist ein Mädchenname mit arabischer Wurzel und einer poetischen Bedeutung: „Nacht“. Der Name ist auch im Persischen verbreitet und begegnet uns in einer berühmten Liebesgeschichte. Verschiedene Schreibweisen machen die Wahl besonders spannend.
Leila klingt im Deutschen meist wie „Lei-la“ und hat zwei Silben. Im Vornamen-Verzeichnis könnt ihr weitere Namen nach Klang und Anfangsbuchstaben entdecken.
Leila auf einen Blick
Die wichtigsten Daten zu Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Arabisch, auch im Persischen verbreitet
|Bedeutung
|„Nacht“
|Aussprache
|Im Deutschen meist Lei-la, zwei Silben
|Schreibvarianten
|Layla, Laila, Leyla und Lejla
|Vergabe
|Rund 2.100 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025 in der Schreibweise Leila
Was bedeutet Leila?
Leila geht auf das arabische Wort für „Nacht“ zurück. Die Deutung ist bei den verwandten Schreibweisen ähnlich, auch wenn sich die Buchstaben unterscheiden.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt für Layla und die Varianten Leila und Leyla die Bedeutungen „Nacht“ und „Dunkelheit“. Manche Erläuterungen verbinden den Namen außerdem mit einem in der Nacht geborenen Mädchen. Die knappe Übersetzung „Nacht“ trifft den Wortbezug am besten.
Eine Namensbedeutung ist kein Charakterbild. Ihr könnt den Klang mögen, ohne dem Kind eine bestimmte Eigenschaft zuzuschreiben. Ein sternklarer Himmel kann eine persönliche Assoziation sein, ist aber keine weitere Übersetzung.
Woher kommt die Geschichte von Leila und Madschnun?
Leila ist eine zentrale Figur einer weit verbreiteten Liebesgeschichte aus dem arabisch-persischen Kulturraum.
In der Erzähltradition lieben sich Leila und Madschnun, können aber nicht einfach zusammenleben. Der persische Dichter Nizami gab dem Stoff im Mittelalter eine besonders bekannte literarische Gestalt. Je nach Sprache und Übertragung begegnen euch andere Schreibweisen für beide Namen.
Die Geschichte hat den Namen über viele Jahrhunderte sichtbar gehalten. Sie erklärt seine kulturelle Präsenz, während die eigentliche Wortbedeutung weiterhin aus dem Arabischen kommt.
Leila, Layla oder Leyla: Welche Schreibweise?
Alle drei Formen gehören in denselben Namenskreis. Die Wahl der Buchstaben prägt vor allem den Alltag mit dem Namen.
Leila lässt sich im Deutschen oft unmittelbar als „Lei-la“ lesen. Layla und Laila zeigen den Laut mit „ay“ oder „ai“, Leyla mit „ey“. Je nach Sprache und Familie kann die genaue Aussprache etwas anders ausfallen. Fragt euch, welche Schreibweise zu eurer Aussprache und zu eurem Familiennamen passt.
Die Varianten werden in Namensstatistiken häufig getrennt erfasst. Eine Zahl allein für Leila sagt deshalb nicht, wie oft alle ähnlich klingenden Formen zusammen vergeben wurden.
Wie häufig ist Leila in Deutschland?
Leila ist bekannt, doch die einzelne Schreibweise wird seltener vergeben als die Summe aller Varianten.
Knud Bielefelds Sammlung schätzt für 2010 bis 2025 etwa 2.100 Vergaben von Leila als erstem Vornamen. Diese Hochrechnung ist keine vollständige amtliche Erfassung. Layla, Laila und Leyla stecken nicht automatisch in dieser Zahl.
Wenn ihr Seltenheit einschätzen möchtet, schaut auf die Schreibweise und auf den Klang getrennt: Auf einem Namensschild ist „Leila“ spezifisch, beim Rufen können mehrere Varianten gleich oder sehr ähnlich klingen.
Wie passt Leila zu einem Zweitnamen?
Die zwei Silben machen Leila mit kurzen und längeren Zweitnamen kombinierbar.
Leila Marie und Leila Sophie haben einen vertrauten Takt, Leila Johanna wird deutlich länger. Prüft besonders den Übergang zum Nachnamen. Endet der zweite Name ebenfalls auf „a“, kann die Kombination sehr weich wirken; ein anderer Schlusslaut setzt einen Kontrast. Schreibt eure Favoriten auf und sprecht sie ganz normal aus.
Quellen und Hinweise
Die Bedeutungen folgen den genannten Namensquellen. Häufigkeitszahlen sind Schätzungen aus erfassten Geburtsmeldungen und keine amtliche Vollzählung.
Gesellschaft für deutsche Sprache: Layla: arabische Bedeutung, Varianten und literarischer Hintergrund
Behind the Name: Leila: Schreibform und Gebrauch
Beliebte Vornamen: Leila: Vergabe der konkreten Schreibweise 2010 bis 2025
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