Leander: Bedeutung, griechische Herkunft und die Sage von Hero

Leander ist ein Jungenname aus dem Altgriechischen. In seinen Bestandteilen stecken „Löwe“ und „Mann“: Daraus entsteht die Deutung „Löwenmann“. Bekannt wurde der Name auch durch die Geschichte von Hero und Leander.
Leander hat drei Silben: Le-an-der. Im Vornamen-Verzeichnis findet ihr weitere Namen mit griechischen Wurzeln und könnt Klang und Schreibweisen vergleichen.
Leander auf einen Blick
Die wichtigsten Daten zu Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Altgriechisch, über die lateinische Form Leander
|Bedeutung
|„Löwenmann“
|Aussprache
|Le-an-der, drei Silben
|Verwandte Formen
|Leandros und Leandro
|Vergabe
|Rund 6.000 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Leander?
Leander verbindet die griechischen Elemente für „Löwe“ und „Mann“. Die verbreitete Übersetzung lautet „Löwenmann“.
Die griechische Form Leandros enthält léōn für „Löwe“ und anḗr für „Mann“. Leander ist die latinisierte Form dieses Namens. Der Löwe ist hier ein sprachlicher Bestandteil und kein Versprechen, dass ein Kind mutig oder stark sein muss.
Das ähnlich klingende Leon geht ebenfalls auf das griechische Wort für „Löwe“ zurück, hat aber nicht denselben vollständigen Namenaufbau. Leandro ist dagegen eine eng verwandte Form von Leander.
Wer waren Hero und Leander?
In der griechischen Sage sind Hero und Leander ein Liebespaar, das eine Meerenge trennt.
Leander schwimmt nachts durch den Hellespont, um Hero zu besuchen. Ein Licht weist ihm den Weg. In einer Sturmnacht erlischt es; Leander ertrinkt, und die Überlieferung endet auch für Hero tragisch. Die Geschichte erklärt, warum der Name in Kunst und Literatur über Jahrhunderte sichtbar blieb.
Wer die Sage mag, kann sie als Teil der Namensgeschichte erzählen. Sie ist jedoch keine Voraussetzung, um Leander als Vornamen schön zu finden: Der Name steht heute unabhängig von der tragischen Handlung.
Wie häufig ist Leander?
Leander ist in Deutschland bekannt, aber deutlich seltener als manche kurze Löwennamen.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld ungefähr 6.000 Vergaben als ersten Vornamen. Die Auswertung berücksichtigt erfasste Geburtsmeldungen; sie ist keine lückenlose amtliche Zählung. Leandro wird dabei als eigene Schreibweise gezählt.
Die Häufigkeit allein sagt wenig über euren persönlichen Eindruck. Probiert den Namen zusammen mit eurem Familiennamen und hört darauf, ob euch die drei Silben im Alltag gefallen.
Aussprache und passende Zweitnamen
Im Deutschen lässt sich Leander klar in Le-an-der teilen. Die Betonung liegt meist auf der mittleren Silbe.
Die Form wirkt durch das Ende anders als Leon oder Leo. Kurze Zweitnamen können einen deutlichen Gegenrhythmus schaffen: Leander Paul oder Leander Jan. Bei längeren Kombinationen wie Leander Elias lohnt es sich, den Übergang zwischen den Vokalen bewusst auszusprechen.
Auch der Nachname zählt. Sagt Vor- und Nachnamen mehrmals hintereinander, so wie ihr ein Kind rufen würdet. Dann merkt ihr schnell, ob euch der Klang liegt.
Leander oder Leandro?
Beide Namen teilen die griechische Wurzel, unterscheiden sich aber im Schlussklang.
Leandro endet offen auf „-o“, Leander auf „-der“. Wenn ihr zwischen beiden schwankt, schreibt die Namen neben den Nachnamen und sprecht sie in normalem Gesprächstempo aus. Die gemeinsame Bedeutung lässt sich auf die Löwen- und Mann-Elemente zurückführen. Die Entscheidung ist daher vor allem eine Frage von Klang und Schreibweise.
Quellen und Hinweise
Die Bedeutungen folgen den genannten Namensquellen. Häufigkeitszahlen sind Schätzungen aus erfassten Geburtsmeldungen und keine amtliche Vollzählung.
Behind the Name: Leander: griechische Bestandteile und Sage
Beliebte Vornamen: Leander: Vergabe 2010 bis 2025
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