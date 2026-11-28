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Nayla wirkt auf dem Papier ganz unkompliziert. Erst beim Rufen merkt ihr, dass sich das Ay enger zusammenziehen oder in zwei Laute aufteilen lässt. Die Bedeutung passt zu beiden Lesarten. In der arabischen Namensgeschichte geht es darum, etwas zu erreichen.

Nayla auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Arabisch, Umschrift von Nāʾila Bedeutung „Die etwas erlangt“ oder „die ihr Ziel erreicht“ Aussprache NAI-la oder näher arabisch NAA-i-la Silben 2 Namenstag Kein eigener Termin belegt

Woher kommt Nayla?

Nayla ist eine lateinische Schreibung des arabischen Mädchennamens نائلة. Die zugrunde liegende Wortfamilie hat mit dem Erlangen oder Erreichen von etwas zu tun.

„Die ihr Ziel erreicht“ ist eine eingängige deutsche Wiedergabe. Wörtlicher könnt ihr die Deutung als „die etwas erlangt“ verstehen. Welche Ziele damit einmal verbunden werden, lässt sich natürlich nicht auf eine Geburtskarte schreiben. Die Bedeutung ist ein Wunsch oder ein Bezugspunkt, kein Stundenplan fürs Leben.

Naila und Nayla unterscheiden sich zunächst in der Umschrift. Wenn ihr die arabische Aussprache erhalten wollt, zählt der Klang in eurer Familie mehr als die Gewohnheit, ein deutsches ay zusammenzuziehen. Beim Vorlesen kann das eine zusätzliche Silbe ergeben.

So sprecht ihr Nayla aus

Viele deutsche Leserinnen und Leser sagen NAI-la. Näher an der arabischen Form ist eine Lesung wie NAA-i-la, bei der A und I getrennt hörbar sind.

Nay oder Nayli könnt ihr als persönliche Kurzformen ausprobieren. Die ähnliche Schreibung Nejla führt je nach Sprache auch zu einer anderen Herleitung. Beim Vergleichen lohnt es sich also, neben den Klang auch die Sprache zu schreiben.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Nayla

Ähnliche Namen

Leila. Mit ähnlich weichem Ende, aber einer eigenen arabischen Namensgeschichte.

Liyana. Ebenfalls ein Name, bei dem das Y beim Lesen Aufmerksamkeit bekommt.

Nura. Eine andere arabische Namensidee mit zwei Silben.

Ideen für Zweitnamen

Nayla Ida · Die Namen bleiben durch den wechselnden Anlaut gut unterscheidbar.

· Die Namen bleiben durch den wechselnden Anlaut gut unterscheidbar. Nayla Ruth · Die kurze zweite Hälfte hält den ganzen Ruf übersichtlich.

· Die kurze zweite Hälfte hält den ganzen Ruf übersichtlich. Nayla Mira · Nimmt das offene A am Ende wieder auf und beginnt mit M.

Hat Nayla einen Namenstag?

Ein allgemein gebräuchlicher kirchlicher Namenstag ist für Nayla nicht belegt. Die arabische Namenstradition verwendet für diese Form keinen einheitlichen Kalendertermin.

Nayla Al Khaja

Die Regisseurin und Produzentin Nayla Al Khaja stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ihren Vornamen findet ihr in dieser Schreibung auf ihrer Filmseite. Profil und Hintergrund

Quellen und Datenstand Arabische Grundform und Namensverwandtschaft

Herkunft und Vergaben von Nayla Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann