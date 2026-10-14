Leano: Bedeutung, mögliche Herkunft und der Bezug zu Leander

Leano ist ein moderner Jungenname mit offenem, weichem Ausklang. Seine Herkunft ist nicht eindeutig geklärt. Eine mögliche Erklärung sieht in Leano eine Kurzform von Leander; nur unter dieser Voraussetzung lässt sich ein Bezug zum Löwen herstellen.
Leano wird meist in drei Silben gesprochen: Le-a-no. Im Vornamen-Verzeichnis könnt ihr den Namen mit anderen kurzen und langen Formen vergleichen.
Leano auf einen Blick
Die wichtigsten Daten zu Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Geschlecht
|Jungenname
|Herkunft
|Nicht sicher geklärt; möglicherweise eine Kurzform von Leander
|Bedeutung
|Keine gesicherte eigenständige Bedeutung; bei der Leander-Linie Bezug zu „Löwe“ und „Mann“
|Aussprache
|Le-a-no, drei Silben
|Ähnliche Namen
|Leander, Leandro und Leon; Ähnlichkeit belegt keine gemeinsame Herkunft
|Vergabe
|Rund 7.600 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Leano?
Für Leano ist keine allgemein gesicherte Bedeutung belegt. Die häufig genannte Löwendeutung hängt von einer möglichen Verbindung zu Leander ab.
Die Namensdatenbank Behind the Name bezeichnet die Herkunft als unsicher und nennt eine Kurzform von Leander als Möglichkeit. Leander geht auf griechische Elemente für „Löwe“ und „Mann“ zurück. Wenn Leano tatsächlich aus Leander entstanden ist, kann diese Bedeutung mitgedacht werden. Das ist eine Herleitung unter Vorbehalt, keine feste Übersetzung von Leano.
Im Netz findet ihr mitunter sehr bestimmte Bedeutungsangaben für Leano. Fragt bei solchen Angaben nach der belegten Namenswurzel. Der ähnliche Klang allein macht aus zwei Namen noch keine nachgewiesene gemeinsame Form.
Woher könnte Leano kommen?
Leano wird als moderner Vorname im Deutschen verwendet. Ein eindeutiger älterer Herkunftsweg ist nicht dokumentiert.
Die mögliche Nähe zu Leandro und Leon fällt sofort auf. Bei Leandro ist die Verwandtschaft mit Leander nachvollziehbar; bei Leano bleibt sie eine Hypothese. Es wäre deshalb irreführend, alle Namen einfach mit derselben Bedeutung gleichzusetzen.
Wenn euch eine eindeutig belegte Wortbedeutung wichtig ist, lohnt der Vergleich mit Leander. Wenn euch vor allem Klang und Form gefallen, kann Leano unabhängig von einer festen Übersetzung passen.
Wie häufig ist Leano in Deutschland?
Leano wird in Deutschland vergeben und ist keine bloße Fantasieschreibweise ohne Alltagspraxis.
Knud Bielefeld schätzt für 2010 bis 2025 rund 7.600 Vergaben als ersten Vornamen. Die Zahl ist eine Hochrechnung aus erfassten Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung. Andere Formen wie Leon und Leandro werden getrennt betrachtet.
Das hilft euch bei der Einordnung: Der Name ist nicht überall anzutreffen, wird aber von anderen Familien ebenfalls gewählt. Ob er euch selten oder vertraut vorkommt, hängt auch von eurem Umfeld ab.
Wie spricht und schreibt man Leano?
Im Deutschen liegt die Aussprache Le-a-no mit drei Silben nahe. Das offene „-o“ gibt dem Namen seinen ruhigen Schluss.
Am Telefon kann es hilfreich sein, die drei Vokale einmal zu buchstabieren. Manche Menschen hören zunächst Leon oder Leandro heraus. Mit dem klaren Satz „Leano, mit a vor dem o“ ist die Schreibweise meist schnell erklärt.
Bei Zweitnamen könnt ihr mit der Länge spielen: Leano Paul ist knapp und rhythmisch, Leano Valentin deutlich länger. Sprecht eure Favoriten mit dem Nachnamen laut aus; besonders aufeinanderfolgende Vokale können den Klang verändern.
Leano oder Leander?
Die Namen ähneln sich am Anfang, ihre belegte Geschichte ist aber unterschiedlich sicher.
Für Leander und Leandro lässt sich die griechische Herkunft erklären. Bei Leano ist die Verbindung zu Leander nur möglich. Leander endet markant auf „-der“, Leano weich auf „-o“. Behandelt die mögliche Löwenbedeutung als Zusatz, nicht als Gewissheit.
Quellen und Hinweise
Die Bedeutungen folgen den genannten Namensquellen. Häufigkeitszahlen sind Schätzungen aus erfassten Geburtsmeldungen und keine amtliche Vollzählung.
Behind the Name: Leano: unsichere Herkunft und mögliche Kurzform
Behind the Name: Leander: Bedeutung der möglichen Ausgangsform
Beliebte Vornamen: Leano: Vergabe 2010 bis 2025
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