Leyla: Bedeutung, Herkunft und Aussprache des Namens

Bild: © 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Leyla ist kurz, weich und mit einer alten Liebesgeschichte verbunden. Der Name geht auf das arabische Wort für „Nacht“ zurück und wird in mehreren Sprachen verwendet. Die Schreibweise mit Y ist besonders aus dem Türkischen und Kurdischen vertraut; beim Aussprechen lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Sprache.

Leyla auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Arabische Wurzeln; unter anderem türkische und kurdische Form Bedeutung „Nacht“ Namenstag Kein eigener Termin verlässlich belegt

Die Nacht im Namen Leyla

Leyla gehört zur Namensfamilie von Layla und Leila; ihre arabische Grundbedeutung ist „Nacht“.

Die Namensform Leyla wird unter anderem im Türkischen, Aserbaidschanischen und Kurdischen verwendet. Leila, Layla und Leyla sind verschiedene Schreibweisen aus derselben Namensfamilie.

Eine literarische Verbindung führt zu Layla und Majnun. Die alte arabische Liebesgeschichte wurde unter anderem vom persischen Dichter Nizami weitererzählt und machte den Namen über Sprachgrenzen hinweg bekannt.

Aussprache und Schreibweise von Leyla

Im Türkischen klingt Leyla ungefähr wie lei-LA, mit Betonung auf der zweiten Silbe.

Im Deutschen ist auch LEI-la geläufig. Arabische und englische Formen können anders klingen; aus der Schreibweise allein ergibt sich deshalb nicht überall dieselbe Aussprache.

Kosenamen und verwandte Formen Leila, Laila, Layla und die bosnische Form Lejla gehören zur gleichen Namensfamilie. Ley oder Leli wären persönliche Kosenamen für zu Hause.

Welche Namen passen zu Leyla?

Wenn euch Leyla gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.

Ayla ist ebenfalls zweisilbig und aus dem türkischen Namensraum vertraut. Liana bietet einen längeren, ähnlich weichen Klang. Lea bleibt besonders kurz und beginnt ebenfalls mit L.

Ideen für einen Zweitnamen Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt: Leyla Sophie: Zwei zweisilbige Namen, bei denen die Betonung unterschiedlich liegt.

Zwei zweisilbige Namen, bei denen die Betonung unterschiedlich liegt. Leyla Nur: Zwei kurze Namen mit deutlich verschiedenem Ausklang.

Zwei kurze Namen mit deutlich verschiedenem Ausklang. Leyla Marlene: Ein längerer zweiter Name gibt der Verbindung einen anderen Rhythmus. Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.

Wann hat Leyla Namenstag?

Für Leyla ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.

Bekannte Personen mit dem Namen Leyla

Leyla McCalla ist eine haitianisch-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin. Zu ihren Instrumenten gehören Cello, Banjo und Gitarre.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann