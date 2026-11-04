Leyla: Bedeutung, Herkunft und Aussprache des Namens

Leyla ist kurz, weich und mit einer alten Liebesgeschichte verbunden. Der Name geht auf das arabische Wort für „Nacht“ zurück und wird in mehreren Sprachen verwendet. Die Schreibweise mit Y ist besonders aus dem Türkischen und Kurdischen vertraut; beim Aussprechen lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Sprache.
Leyla auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Arabische Wurzeln; unter anderem türkische und kurdische Form
|Bedeutung
|„Nacht“
|Namenstag
|Kein eigener Termin verlässlich belegt
Die Nacht im Namen Leyla
Leyla gehört zur Namensfamilie von Layla und Leila; ihre arabische Grundbedeutung ist „Nacht“.
Die Namensform Leyla wird unter anderem im Türkischen, Aserbaidschanischen und Kurdischen verwendet. Leila, Layla und Leyla sind verschiedene Schreibweisen aus derselben Namensfamilie.
Eine literarische Verbindung führt zu Layla und Majnun. Die alte arabische Liebesgeschichte wurde unter anderem vom persischen Dichter Nizami weitererzählt und machte den Namen über Sprachgrenzen hinweg bekannt.
Aussprache und Schreibweise von Leyla
Im Türkischen klingt Leyla ungefähr wie lei-LA, mit Betonung auf der zweiten Silbe.
Im Deutschen ist auch LEI-la geläufig. Arabische und englische Formen können anders klingen; aus der Schreibweise allein ergibt sich deshalb nicht überall dieselbe Aussprache.
Kosenamen und verwandte Formen
Leila, Laila, Layla und die bosnische Form Lejla gehören zur gleichen Namensfamilie. Ley oder Leli wären persönliche Kosenamen für zu Hause.
Welche Namen passen zu Leyla?
Wenn euch Leyla gefällt, könnt ihr auch diese Namen vergleichen.
Ayla ist ebenfalls zweisilbig und aus dem türkischen Namensraum vertraut. Liana bietet einen längeren, ähnlich weichen Klang. Lea bleibt besonders kurz und beginnt ebenfalls mit L.
Ideen für einen Zweitnamen
Diese Kombinationen haben wir für euch zusammengestellt:
- Leyla Sophie: Zwei zweisilbige Namen, bei denen die Betonung unterschiedlich liegt.
- Leyla Nur: Zwei kurze Namen mit deutlich verschiedenem Ausklang.
- Leyla Marlene: Ein längerer zweiter Name gibt der Verbindung einen anderen Rhythmus.
Sprecht eure Favoriten auch mit dem Familiennamen aus. So hört ihr, welcher Rhythmus euch als Ganzes gefällt.
Wann hat Leyla Namenstag?
Für Leyla ist kein eigener christlicher Namenstag verlässlich belegt.
Bekannte Personen mit dem Namen Leyla
Leyla McCalla ist eine haitianisch-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin. Zu ihren Instrumenten gehören Cello, Banjo und Gitarre.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Leyla und sprachliche Formen
- Behind the Name: Layla, Bedeutung und Literatur
- Leyla McCalla
Geprüft am 4. November 2026. Die Zweitnamen und ausdrücklich als persönlich bezeichneten Kosenamen sind redaktionelle Ideen.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗
Was denkst du darüber?
Teile deine Gedanken, Erfahrungen oder Fragen mit uns. Wir freuen uns, von dir zu lesen.
Noch ist es hier still. Mach den Anfang – wir freuen uns auf deine Gedanken.
♡ Verschiedene Erfahrungen. Ein respektvoller Austausch.