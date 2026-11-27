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Djamila hat einen markanten Anfang und ein wunderbar weiches Ende. Der Vorname kommt aus dem Arabischen und bedeutet „die Schöne“. Hinter dem Dj am Anfang steckt vor allem die Frage, wie man arabische Laute mit lateinischen Buchstaben schreibt.

Djamila auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Arabisch, Djamila ist eine Umschrift von Jamīla Bedeutung „Die Schöne“ Aussprache dscha-MI-la Silben 3 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Woher das Dj kommt

Jamīla ist im Arabischen die weibliche Form zu Jamīl. Das Wort bedeutet „schön“. Djamila ist eine Schreibung, die ihr besonders im französischsprachigen Umfeld und in Nordafrika antrefft. Dort hilft das Dj dabei, den Laut am Namensanfang verständlich zu machen.

Je nach Umschrift oder regionaler Aussprache können euch andere Formen begegnen. Auch die Schriftzeichen جميلة bleiben bei einer Umschrift natürlich dieselben. Für Familien, die den Namen in mehreren Sprachen verwenden, lohnt es sich, die gewünschte Schreibweise früh gemeinsam auszusprechen.

Wie spricht man Djamila aus?

Im Deutschen kommt dscha-MI-la gut hin. Das Dj hört sich dabei ungefähr wie der Anfang von „Dschungel“ an. Die drei Silben machen es leicht, den Namen auch mit einem kürzeren Nachnamen schön flüssig zu sprechen.

Djamila und Jamila sind zwei Schreibweisen derselben arabischen Namensform. Djemila findet ihr ebenfalls als Umschrift. Mila oder Mili sind schöne kurze Rufe, wenn euch im Alltag vor allem der mittlere Teil gefällt.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Djamila

Ähnliche Namen

Amira bringt einen ähnlichen Rhythmus und ebenfalls arabische Wurzeln mit.

Leila passt, wenn ihr die weiche Endung mögt und zwei Silben sucht.

Auch Nura ist ein kürzerer arabischer Name mit einem warmen Klang.

Samira teilt den dreisilbigen Rhythmus und die arabischen Wurzeln. Die Namen haben jeweils eine eigene Bedeutung.

Ideen für Zweitnamen

Djamila Elise · Die hellen E- und I-Laute halten die Kombination leicht.

· Die hellen E- und I-Laute halten die Kombination leicht. Djamila Nura · Zwei Silben zum längeren ersten Namen lassen beide Namen gut zur Geltung kommen.

· Zwei Silben zum längeren ersten Namen lassen beide Namen gut zur Geltung kommen. Djamila Clara · Das K von Clara setzt einen klaren neuen Anfang.

Wann hat Djamila Namenstag?

Für Djamila ist kein fester kirchlicher Namenstag verlässlich belegt. Die Namensgeschichte führt zum arabischen Wort für „schön“ und zu seinen unterschiedlichen Schreibweisen.

Bekannte Namensträgerinnen namens Djamila

Djamila Ribeiro. Die brasilianische Philosophin und Autorin schreibt über Rassismus und Feminismus. Zu ihren Büchern gehört Pequeno manual antirracista.

Quellen und Datenstand Schreibweise und Herkunft bei Behind the Name Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann