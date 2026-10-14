Laura: Bedeutung, Herkunft und der Lorbeer im Namen

Laura ist ein klarer, zeitlos klingender Mädchenname mit einer langen Geschichte. Seine traditionelle Bedeutung führt zum Lorbeerkranz: Laura wird häufig als „die Lorbeerbekränzte“ verstanden. Hinter den fünf Buchstaben steckt außerdem eine berühmte literarische Figur.
Laura hat zwei Silben: Lau-ra. Wer weitere klassische Ideen sucht, findet sie in unserem Vornamen-Verzeichnis.
Laura auf einen Blick
Die wichtigsten Daten zu Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Lateinische Namensfamilie; Laura ist besonders durch das Italienische verbreitet
|Bedeutung
|Traditionell „die Lorbeerbekränzte“
|Aussprache
|Lau-ra, zwei Silben
|Verwandte Formen
|Laurentia, Laurenz und Laurin
|Vergabe
|Rund 44.500 erste Vornamen in Deutschland von 2010 bis 2025
Was bedeutet Laura?
Laura gehört zur Namensfamilie um Laurentia und Laurentius. In der geläufigen Deutung steht der Lorbeer im Mittelpunkt.
Ein Lorbeerkranz war in der Antike ein Zeichen der Auszeichnung. Daher begegnen euch Übersetzungen wie „die Lorbeerbekränzte“ oder „die mit Lorbeer Geschmückte“. Das ist eine überlieferte Namensdeutung und keine Aussage über Eigenschaften eines Kindes.
Auch Laurin gehört in die weitere Laurentius-Familie. Trotz des gemeinsamen Ursprungs wirken die Namen im Alltag verschieden: Laura ist kurz und weich, Laurin hat einen anderen Rhythmus.
Woher kommt der Name Laura?
Der Weg führt vom Lateinischen über die italienische Form Laura in viele europäische Sprachen.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache führt Laura auf Laurentia zurück. In der italienischen Literatur des 14. Jahrhunderts bekam der Name besondere Aufmerksamkeit: Francesco Petrarca besang eine Laura in seinen Gedichten. Ob und in welchem Maß diese literarische Laura einer historischen Person entsprach, entscheidet nicht über die Bedeutung des Vornamens.
Später tauchte Laura wiederholt in Büchern und Erzählungen auf. Hierzulande kennen viele Familien zudem „Lauras Stern“. Solche Geschichten machen einen Namen vertraut, ersetzen aber nicht seine sprachliche Herkunft.
Wie häufig ist Laura in Deutschland?
Laura ist verbreitet und über viele Jahrgänge hinweg bekannt.
Knud Bielefelds Auswertung erfasste Laura für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 44.500 Mal als ersten Vornamen. Die Zahl bezieht sich auf genau diese Schreibweise und ist eine Hochrechnung aus Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Statistik.
Wenn ihr einen Namen sucht, den die meisten Menschen sofort schreiben und aussprechen können, ist Laura eine naheliegende Wahl. Gleichzeitig kann es vorkommen, dass in Kita oder Schule ein weiteres Kind so heißt.
Aussprache, Schreibweise und Kombinationen
Laura wird im Deutschen gewöhnlich „Lau-ra“ gesprochen. Die zwei Silben passen zu kurzen wie zu längeren Familiennamen.
Die Schreibweise ist unkompliziert: L-a-u-r-a. Bei einem Doppelnamen könnt ihr testen, ob sich wiederholte Laute am Übergang gut anfühlen. Laura Marie klingt anders als Laura Elisabeth, weil der zweite Name einen anderen Takt setzt. Sprecht die vollständige Kombination mit eurem Nachnamen laut aus.
Wer einen ähnlichen, aber anders klingenden Namen sucht, kann auch Lara anschauen. Die beiden Namen sind eigenständig und haben andere mögliche Herleitungen.
Passt Laura zu eurem Kind?
Laura verbindet einen weichen Klang mit einer gut dokumentierten Namensgeschichte.
Für manche Eltern zählt die Deutung mit dem Lorbeer, für andere die einfache Aussprache. Fragt euch vor allem, wie ihr euch mit dem Namen im Alltag fühlt: beim leisen Rufen zu Hause, auf einem Namensschild und zusammen mit dem Nachnamen. Ein Vorname muss nicht selten sein, um persönlich zu werden.
Quellen und Hinweise
Die Bedeutungen folgen den genannten Namensquellen. Häufigkeitszahlen sind Schätzungen aus erfassten Geburtsmeldungen und keine amtliche Vollzählung.
Gesellschaft für deutsche Sprache: Laura: Herkunft, Deutung und literarischer Hintergrund
Beliebte Vornamen: Laura: Vergabe 2010 bis 2025
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