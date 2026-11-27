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Eliz ist kurz, weich im Anlauf und hat mit dem Z einen prägnanten Schluss. Wenn euch der Klang an Elisa erinnert, liegt der Vergleich nahe. Ob Eliz tatsächlich aus der Elisabeth-Familie kommt, lässt sich aber nicht für jede Herkunft gleich beantworten.

Eliz auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Unter anderem im türkischen und armenischen Umfeld Bedeutung Keine einheitlich belegte Bedeutung Aussprache e-LIS, im Türkischen mit stimmhaftem Z Silben 2 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Warum es mehr als eine Deutung gibt

Eliz wird unter anderem im türkischen und armenischen Umfeld verwendet. Eine Erklärung liest die Form als Kurzname aus der Familie von Elisabeth. Dann wäre die hebräische Namensgeschichte mit der Deutung „Gott ist mein Eid“ gemeint. Klang und Schriftbild passen gut zu dieser Spur, sie lässt sich aber nicht überall gleich sicher begründen.

Daneben gibt es eine türkische Lesart, die das Schriftbild mit dem Ausdruck el izi für eine Handspur in Verbindung bringt. Eine solche Wortähnlichkeit macht die Herkunft noch nicht sicher. Wenn eine Familie Eliz seit Generationen verwendet oder bewusst als Form von Elisabeth versteht, sagt dieser konkrete Bezug oft mehr als eine allgemeine Namensliste.

Wie spricht man Eliz aus?

Als türkische Annäherung lässt sich e-LIS sagen, mit einem stimmhaften S-Laut am Ende wie beim S in „Sonne“. Im Deutschen wird ein Z häufig als TS gelesen. Einmal vorsprechen hilft mehr, als den Namen nur vom Papier abzulesen.

Eli ist als persönlicher Kurzruf naheliegend. Eliza und Elisa sind gute Klangvergleiche. Welche Form als verwandt gelten kann, hängt bei Eliz von der zugrunde gelegten Namensgeschichte ab.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Eliz

Ähnliche Namen

Bei Elisabeth könnt ihr die mögliche Namensfamilie nachlesen.

Elisa klingt vertraut und gibt euch eine dreisilbige Alternative.

Elin hat bei ähnlicher Länge einen weicheren Schluss.

Else ist eine belegte Kurzform von Elisabeth. Wenn ihr Eliz aus dieser Namensfamilie versteht, könnt ihr beide kurzen Schreibweisen vergleichen.

Ideen für Zweitnamen

Eliz Clara · Der K-Laut hält die beiden kurzen Namen akustisch auseinander.

· Der K-Laut hält die beiden kurzen Namen akustisch auseinander. Eliz Amira · Nach dem knappen Schluss bringt Amira einen offenen, dreisilbigen Rhythmus.

· Nach dem knappen Schluss bringt Amira einen offenen, dreisilbigen Rhythmus. Eliz Johanna · Johanna gibt der Kombination etwas mehr Länge und einen klaren eigenen Auftakt.

Wann hat Eliz Namenstag?

Ein fester eigener Namenstag für Eliz ist nicht verlässlich belegt. Wenn ihr bewusst die Verbindung zu Elisabeth wählt, kommt in der deutschsprachigen katholischen Tradition der 19. November infrage.

Bekannte Namensträgerinnen namens Eliz

Eliz Sanasarian. Die Politikwissenschaftlerin ist Autorin von Religious Minorities in Iran. In dem Buch untersucht sie die Stellung religiöser Minderheiten im Iran.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann