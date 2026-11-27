Elenor sieht aus wie ein Name, den man kennt, und sorgt trotzdem für einen zweiten Blick. Das A von Eleanor fällt in dieser Form weg. Der warme Schluss auf Nor bleibt und macht den Namen auch neben längeren Nachnamen gut verständlich.
Elenor auf einen Blick
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Schreibweise aus der Namensfamilie von Eleanor
|Bedeutung
|Ursprüngliche Bedeutung nicht gesichert
|Aussprache
|E-le-nor, genaue Betonung je nach Sprache
|Silben
|3
|Namenstag
|Kein fest belegter Namenstag
Die Spur führt zu Eleanor
Elenor lässt sich als Schreibweise aus der Eleanor-Namensfamilie einordnen. Im Mittelalter ist der Name in Formen wie Alienor belegt. Die wohl bekannteste historische Trägerin jener Familie ist Eleonore von Aquitanien. Über die Geschichte des Namens wissen wir deutlich mehr als über seine ursprüngliche Übersetzung.
Eine häufig erzählte Erklärung verbindet Alienor mit einer anderen Aenor in der Familie. Diese Deutung ist nicht abschließend geklärt. Wer Elenor mag, kann sich also ruhig auf den Klang und die lange Geschichte der Namensfamilie verlassen, auch wenn ihre älteste Wortbedeutung offenbleibt.
Wie spricht man Elenor aus?
Für Deutschsprachige ist E-le-nor ein guter erster Versuch. Das O vor dem R trägt den unverwechselbaren Schluss. International kann die Betonung anders ausfallen. Wer die Schreibweise diktiert, spart sich bei „Elenor ohne A“ meist eine zweite Runde.
Elli oder Nori sind mögliche Kurzrufe. Eleanor, Eleonore und Eleonora sind verwandte Formen. Elena klingt ähnlich, wird aber gewöhnlich zu einer anderen Namensfamilie gestellt.
Ähnliche Namen und Zweitnamen für Elenor
Ähnliche Namen
- Eleonora bringt eine zusätzliche Silbe mit und gehört zur gleichen Namensfamilie.
- Elena eignet sich zum direkten Klangvergleich.
- Wenn euch vor allem das helle E am Anfang gefällt, ist Elin eine kurze Alternative.
- Elenora eignet sich für den direkten Vergleich. Das zusätzliche A bildet nach Nor eine weitere Silbe.
Ideen für Zweitnamen
- Elenor Clara · Das K trennt die beiden Namen deutlich.
- Elenor Elise · Das gemeinsame E verbindet die Namen, während die Endungen unterschiedlich klingen.
- Elenor Alma · Die kurze, offene Endung von Alma lässt dem ersten Namen genügend Raum.
Wann hat Elenor Namenstag?
Für genau die Schreibweise Elenor ist kein fester Namenstag verlässlich belegt. Bei einem Familienbezug zu einer Langform könnt ihr nachsehen, welche Tradition es dort bereits gibt.
Bekannte Namensträgerinnen namens Elenor
Elenor Gordon. Unter diesem Namen war die schottische Schwimmerin bekannt. 1952 gewann sie in Helsinki olympisches Bronze über 200 Meter Brust.
Quellen und Datenstand
Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.
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