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Else hat diesen vertrauten Klang, bei dem viele gleich an eine Oma, Großtante oder alte Familiengeschichte denken. Dabei ist die kurze Form auch als Babyname gut vorstellbar. Ihren Ursprung hat sie in der großen Namensfamilie von Elisabeth.

Else auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft Deutsch und skandinavisch, Kurzform von Elisabeth Bedeutung Über Elisabeth „Gott ist mein Eid“ Aussprache ELL-se Silben 2 Namenstag 19. November über Elisabeth

Eine kurze Form mit viel Familiengeschichte

Else hat sich im Deutschen und in skandinavischen Sprachen als Kurzform von Elisabeth etabliert. Die Langform geht auf den hebräischen Namen Elisheba zurück. Eine verbreitete Deutung ist „Gott ist mein Eid“. Wenn ihr über Else nachdenkt und eine Elisabeth in der Familie habt, lässt sich so eine schöne Verbindung knüpfen.

Die beiden Silben machen Else besonders leicht zu rufen. Gleichzeitig ist der Name nicht auf private Familienkreise beschränkt. Die Dichterin Else Lasker-Schüler ist ein Beispiel dafür, dass die kurze Form auch als öffentlicher Name gut für sich steht.

Wie spricht man Else aus?

Sagt ELL-se und legt den Ton auf den Anfang. Das Schluss-E klingt im Deutschen meist etwas kürzer und weicher. Anders als Elsa öffnet sich Else am Ende also nicht zum A. Das hört man gerade dann gut, wenn beide Namen direkt nacheinander gesprochen werden.

Else ist bereits die Kurzform. Elli wäre ein persönlicher Kosename. Elsa und Elise gehören ebenfalls in die Elisabeth-Familie und bieten sich an, wenn ihr den Klang ein wenig verändern möchtet.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Else

Ähnliche Namen

Elisabeth erzählt die Geschichte hinter Else ausführlicher.

Elsa kommt klanglich besonders nah.

Elise behält den Ursprung und hat eine zusätzliche Silbe für alle, die es etwas länger mögen.

Elisa gehört ebenfalls zur Namensfamilie von Elisabeth und hat mit drei Silben einen etwas fließenderen Klang.

Ideen für Zweitnamen

Else Marie · Marie gibt dem sanften Schluss einen gut hörbaren neuen Auftakt.

· Marie gibt dem sanften Schluss einen gut hörbaren neuen Auftakt. Else Johanna · Drei weitere Silben passen, wenn der Nachname knapp ist.

· Drei weitere Silben passen, wenn der Nachname knapp ist. Else Clara · Das K bringt einen deutlichen Wechsel und beide Namen bleiben kurz.

Wann hat Else Namenstag?

Der 19. November ist über Elisabeth von Thüringen ein möglicher Tag für Else. In Deutschland erinnert der katholische Kalender an diesem Datum an die Landgräfin, die sich um arme und kranke Menschen kümmerte.

Bekannte Namensträgerinnen namens Else

Else Lasker-Schüler. Die Dichterin wurde als Elisabeth Schüler geboren. Ihr öffentlich verwendeter Vorname Else ist eng mit ihren Gedichten und Bühnenstücken verbunden.

Quellen und Datenstand Else als Namensform bei Behind the Name

Elisabeth von Thüringen im katholischen Kalender Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann