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Django legt mit zwei kräftigen Silben los. Manche denken bei dem Namen sofort an Gitarrenjazz, andere an einen Western. Seine bekannteste Namensgeschichte führt zu Django Reinhardt und in die Pariser Musikszene.

Django auf einen Blick

Verwendung Jungenname Herkunft Durch einen manusch-romanischen Musiker überliefert Bedeutung Wortbedeutung unsicher Aussprache DSCHANG-go Silben 2 Namenstag Kein fest belegter Namenstag

Ein Vorname mit Musikgeschichte

Django Reinhardt wurde als Jean Reinhardt geboren und gehörte zur Gemeinschaft der Manouches. Mit dem Geiger Stéphane Grappelli prägte er in den 1930er-Jahren den Klang des Quintette du Hot Club de France. Seine Aufnahmen machen bis heute gut hörbar, warum so viele den Namen mit Jazz verbinden.

Was Django ursprünglich als Rufname bedeutete, ist offen. Häufig liest man die Übersetzung „ich erwache“. Sie wird in Verbindung mit dem Romanes genannt, ist für Reinhardts Beinamen aber nicht gesichert. Wer Django auswählt, hat mit seiner Musikgeschichte trotzdem einen ganz konkreten Bezugspunkt.

Wie spricht man Django aus?

Im Deutschen kommt DSCHANG-go dem Namen recht nahe. Das Dj am Anfang klingt wie in „Dschungel“. Danach folgen zwei klar unterscheidbare Silben. Bei einem längeren Familiennamen wirkt der kurze Rhythmus oft besonders rund.

Djan oder Djo wären persönliche Kurzrufe. Jean gehört zu Reinhardts Biografie. Für andere Menschen namens Django ist Jean deshalb keine automatische Langform.

Ähnliche Namen und Zweitnamen für Django

Ähnliche Namen

Auch Rémi klingt rhythmisch und hat zwei Silben.

Cyrill hat ebenfalls einen markanten Einstieg, bei ganz anderer Herkunft.

Wenn euch an Django die markante Endung auf O gefällt, hört euch Enno an.

Bei Dario hört ihr ebenfalls einen markanten Anfang mit D und ein offenes O am Ende. Die Namensgeschichte führt dort ins Persische.

Ideen für Zweitnamen

Django Emil · Das E eröffnet nach dem O hörbar einen neuen Namen.

· Das E eröffnet nach dem O hörbar einen neuen Namen. Django Elias · Drei Silben nach dem kurzen Auftakt geben dem Doppelnamen etwas mehr Länge.

· Drei Silben nach dem kurzen Auftakt geben dem Doppelnamen etwas mehr Länge. Django Jan · Ein knapper zweiter Name eignet sich besonders, wenn der Familienname schon lang ist.

Wann hat Django Namenstag?

Für Django gibt es keinen verlässlich belegten festen Namenstag. Seine Geschichte als Ruf- und Künstlername lässt sich über Musikarchive gut nachvollziehen.

Bekannte Namensträger namens Django

Django Reinhardt. Der Gitarrist trat unter dem Rufnamen Django auf und prägte mit seinem Spiel den europäischen Jazz.

Quellen und Datenstand Biografie im Archiv von Seine-et-Marne Redaktionell geprüft am 28. November 2026. Zweitnamen und persönliche Kosenamen sind Vorschläge der Redaktion.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann