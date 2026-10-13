Alwine: Bedeutung, alte Wurzeln und die Verbindung zu Alwin

Alwine klingt nach einem Namen aus einer alten Familiengeschichte und wird heute nur selten an Babys vergeben. Ihre Verbindung zu Alwin erklärt, warum bei der Bedeutung sowohl Freundschaft als auch Elfen auftauchen.
Die wichtigsten Angaben zu Alwine
Alwine ist die weibliche Form von Alwin. Dessen ältere Formen führen zu zwei möglichen Erklärungen.
|Verwendung
|Mädchenname
|Herkunft
|Deutsch, über Alwin aus älteren germanischen Namen
|Bedeutung
|Je nach Herleitung „edle Freundin“ oder „Elfenfreundin“
|Aussprache
|Al-WI-ne, drei Silben; langes i
|Verwandte Form
|Alwina; männliche Form Alwin
Die edle Freundin: Alwine über Adalwin
Eine Herleitung von Alwin führt zum althochdeutschen Namen Adalwin.
Darin stehen „adal“ für „edel“ oder „vornehm“ und „wini“ für „Freund“. Für die weibliche Form Alwine ergibt sich daraus sinngemäß „edle Freundin“. Diese Erklärung findet ihr unter anderem im Vornamenlexikon von wissen.de und bei Knud Bielefeld.
Woher die Erklärung „Elfenfreundin“ kommt
Das Duden-Vornamenlexikon führt Alwin auch auf die ältere Form Albwin zurück.
Bei dieser Namenslinie steckt statt „adal“ das Wort „alb“ für einen Elf oder Naturgeist im Anfang. Zusammen mit dem Bestandteil für „Freund“ ergibt sich die zweite Erklärung „Elfenfreundin“. Die beiden Deutungen haben also unterschiedliche sprachliche Ausgangspunkte.
Wie selten ist Alwine heute?
Knud Bielefeld schätzt für 2010 bis 2025 rund 100 Vergaben von Alwine als ersten Vornamen in Deutschland.
Alwine gehört damit in dieser Auswertung zu den selten vergebenen Babynamen. Die Zahl ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung; Zweitnamen sind nicht enthalten.
Alwine findet ihr auch in unserer Auswahl alte Mädchennamen.
Alwine oder Alwina: der Unterschied im Klang
Alwine wird auf der mittleren Silbe betont: Al-WI-ne.
Das i klingt lang, das abschließende e wird mitgesprochen. Alwina gehört zur gleichen Namensfamilie und endet auf a.
Als Kosenamen sind Alwi und Wini denkbar.
Quellen und Datenstand
- Duden: Das große Vornamenlexikon, Leseprobe, Einträge Alwin und Alwine, Buchseite 67
- wissen.de: Vornamenlexikon, Alwine
- Behind the Name: Alboin und die Bestandteile alb und wini
- Duden online: Schreibung und Betonung von Alwine
- Knud Bielefeld: Erstnamen-Schätzung zu Alwine, 2010–2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗