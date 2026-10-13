Alissa: Bedeutung, Herkunft und die Unterschiede zu Alisa und Alyssa

Bei Alissa fällt die doppelte s-Schreibung sofort auf. Sie gibt vielen im Deutschen einen Hinweis auf den Klang: ein kurzes i und ein scharfes s. Der Mädchenname ist eng mit Alyssa und der großen Namensfamilie von Alice verbunden – und trägt damit eine ältere Geschichte, als seine moderne Schreibweise vermuten lässt.
Weitere Vornamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Alissa auf einen Blick
Alissa mit i und Alyssa mit y sind Varianten desselben Namens.
|Verwendung
|Mädchenname
|Namensfamilie
|Über Alyssa beziehungsweise Alice mit Adelheid verwandt
|Traditionelle Bedeutung
|Über Adelheid „von edler Art“ oder „von edlem Wesen“
|Nahe Schreibweisen
|Alyssa und Alisa
|Aussprache
|Häufig a-LISS-a; die gewünschte Aussprache kann je nach Sprachtradition abweichen
|Vertraute Kurzformen
|Zum Beispiel Lissa oder Ali als persönliche Kosenamen
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 4.600 Vergaben als erster Vorname (Knud Bielefeld)
Woher kommt der Name Alissa?
Beide Schreibweisen gehören zur Namensfamilie von Alice.
Behind the Name führt Alissa als englische Variante von Alyssa. Alyssa wiederum wird als Variante von Alicia erklärt und gehört zur Familie von Alice. Knud Bielefeld beschreibt Alissa und Alyssa dagegen als russische Formen von Alice. Die Quellen ordnen den sprachlichen Gebrauch also unterschiedlich ein.
Für die ältere Bedeutung treffen sich diese Wege: Alice führt über alte französische Formen zur Namensfamilie von Adelheid. Aus den alten deutschen Bestandteilen für „edel“ und „Art“ beziehungsweise „Wesen“ stammt die traditionelle Erklärung „von edler Art“.
Was hat Alyssa mit einem Blumennamen zu tun?
Bei der Schreibweise Alyssa wird auch ein möglicher Einfluss des Blumennamens alyssum genannt.
Behind the Name hält diesen Einfluss für wahrscheinlich. Das ist eine Erklärung dafür, wie die Schreibweise entstanden sein könnte. Die Quelle führt Alyssa zugleich als Variante von Alicia.
Der mögliche Einfluss von alyssum betrifft die Entstehung der Schreibweise Alyssa. Die Namensbedeutung wird über Alicia und Alice erklärt.
Alissa und Alisa: ein Unterschied im Klang
Alissa wird im Deutschen häufig mit kurzem i und scharfem s gesprochen.
Alisa mit einem s wird im Deutschen oft mit langem i und einem weichen s gelesen, ähnlich wie Lisa. Bei Alissa mit ss liegt ein kurzer i-Laut und ein scharfes s nahe. Die englische Aussprache von Alissa hat ebenfalls ein kurzes i in der betonten mittleren Silbe.
Als Kosenamen sind beispielsweise Lissa und Ali denkbar.
Wie häufig wird Alissa in Deutschland vergeben?
Alissa kommt in Deutschland regelmäßig vor, gehört aber nicht zu den häufigsten Babynamen.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 4.600 Vergaben als ersten Vornamen. Alisa mit einem s wird getrennt gezählt. Auch die Schreibweise Alyssa hat eine eigene Auswertung.
Die Zahl ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung, keine amtliche Vollzählung. Zweitnamen sind nicht enthalten.
Eine Alissa aus der Musik
Eine bekannte Namensträgerin aus der Metal-Musik ist die Sängerin Alissa White-Gluz.
Quellen und Datenstand
- Cambridge Dictionary: englische Aussprache von Alissa
- Behind the Name: Alissa – englischer Gebrauch und Aussprache
- Behind the Name: Alyssa – Namenslinie und möglicher Blumenbezug
- Behind the Name: Alice – ältere Namensgeschichte
- Knud Bielefeld: Alissa – Herkunftseinordnung und Varianten
- Knud Bielefeld: Alissa – Erstnamenvergaben 2010–2025
- Alissa White-Gluz: offizielle Profil- und Musiklinks
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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