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Alwara klingt auf Anhieb wie ein Name, den ihr heute gut rufen könnt. Schriftlich begegnet er aber schon in der Überlieferung zu einer englischen Urkunde aus dem 10. Jahrhundert. Das macht seine Geschichte greifbarer als manche der Bedeutungen, die ihm später zugeschrieben wurden.

Alwara auf einen Blick

Verwendung Mädchenname Herkunft historisch im angelsächsischen England belegt Bedeutung im älteren englischen Namensumfeld möglicherweise „Elf“ und „Schutz“ Aussprache auf Deutsch etwa al-WA-ra Silben 3 Namenstag kein eigener Termin belegt

Was die alten Schreibweisen verraten

In der Forschung wird die historische Alwara mit dem altenglischen Frauennamen Ælfwaru in Verbindung gebracht.

Der erste Bestandteil von Ælfwaru verweist auf einen Elf, der zweite auf Schutz oder Obhut. Bei alten Schreibungen wie Alwaru kann der erste Teil auch auf ein Wort für „edel“ zurückgehen. Für die historische Alwara gilt die Verbindung zu Ælfwaru als naheliegend. Welche dieser Deutungen auf eine heutige Namensvergabe zutrifft, lässt sich am Namen allein schwer erkennen.

Alwara aussprechen und abkürzen

Auf Deutsch könnt ihr al-WA-ra sagen, mit einem klaren W am Anfang der mittleren Silbe.

Alwa oder Wara wären persönliche Rufnamen, wenn ihr die Form zu Hause verkürzen möchtet. Alwine bietet sich als Vergleich an, wenn euch seltenere Namen mit AL und W gefallen. Alva hat einen ähnlich weichen Beginn und bleibt durch die zwei Silben kürzer. Den dreisilbigen Rhythmus mit dem Ende auf RA findet ihr auch bei Alora.

Ein Zweitname mit klarer Betonung

Alwara Ida verbindet den längeren ersten Namen mit einem kurzen, hellen Abschluss.

Wenn euch der Übergang von A zu I zu offen klingt, lässt Alwara Rosa das deutliche R dazwischen hören. Beide Kombinationen knüpfen an Laute aus dem ersten Namen an und lassen den Familiennamen gut zur Geltung kommen.

Gibt es einen Namenstag für Alwara?

Für Alwara ist kein eigener Namenstag verlässlich belegt.

Eine Alwara in alten Urkunden

Alwara aus der Überlieferung zu Exton Eine spätere Abschriftentradition erwähnt Alwara im Zusammenhang mit Landbesitz in Hampshire. Eine historische Untersuchung verfolgt, wie sich diese Frau möglicherweise in Urkunden unter unterschiedlichen Namensformen wiederfinden lässt.

Quellen zum Namen Personennamenforschung zu Alwaru und Alware

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann